Λούβρο: «Άφαντα» παραμένουν τα κλεμμένα κοσμήματα - Φόβοι ότι δεν θα βρεθούν ποτέ

Ένα από τα βασικότερα ερωτήματα είναι το αν τα κοσμήματα βρίσκονται στο εξωτερικό ή είναι ακόμα στη Γαλλία, με τους ειδικούς να εκφράζουν πολλαπλές θεωρίες. 

Ανάμεσα στα κλοπιμαία από το Λούβρο βρίσκεται η τιάρα από το κληροδότημα της Βασίλισσας Μαρία-Αμαλία και της Βασίλισσας Ορτάνς.

Δύο δράστες συνελήφθησαν για την κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, αλλά τα ανεκτίμητης ιστορικής αξίας κοσμήματα εξακολουθούν να αγνοούνται μια εβδομάδα μετά τη συγκλονιστική διάρρηξη, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να μη βρεθούν ποτέ.

Τα οκτώ ανεκτίμητα κομμάτια που άρπαξαν οι ληστές από το Λούβρο, ανάμεσά τους ένα σμαραγδένιο κολιέ και μια τιάρα με μαργαριτάρια και διαμάντια, εξαφανίστηκαν χωρίς να αφήσουν ίχνος. Οι αρχές κατάφεραν να ακολουθήσουν τη διαδρομή των στοιχείων που άφησαν πίσω τους οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι ορισμένες «ερασιτεχνικές» ενέργειές τους, σύμφωνα με το Franceinfo.

Ωστόσο, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez δήλωσε ότι ανησυχεί:«Φαίνεται να πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα, θα δούμε. Αλλά δυστυχώς, τα κλοπιμαία συχνά αποθηκεύονται στο εξωτερικό. Ελπίζω να μην είναι αυτή η περίπτωση. Παραμένω αισιόδοξος», δήλωσε.

Ένα από τα βασικότερα ερωτήματα είναι το αν τα κοσμήματα βρίσκονται στο εξωτερικό ή είναι ακόμα στη Γαλλία, με τους ειδικούς να εκφράζουν πολλαπλές θεωρίες.

«Από την εμπειρία μας, κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, οι κλέφτες δεν προσπαθούν να τα πουλήσουν ή να τα βγάλουν από τη χώρα, επειδή γνωρίζουν ότι η αστυνομία παρακολουθεί παντού και πιθανότατα ήδη έχει βρει τα ίχνη τους. Συνήθως προσπαθούν μετά από μερικές εβδομάδες ή ένα μήνα, όταν σκέφτονται: "Εντάξει, τα καταφέραμε". Τότε αρχίζουν να διακινούν λαθραία αυτά τα διαμάντια στο εξωτερικό», δήλωσε ο Arthur Brand, ολλανδός ντετέκτιβ ειδικευμένος στην παράνομη διακίνηση έργων τέχνης.

Η μοναδική ελπίδα να βρεθούν σε άθικτη κατάσταση

Τα κοσμήματα είναι σχεδόν αδύνατο να πωληθούν στην τρέχουσα κατάστασή τους στην αυστηρά ελεγχόμενη αγορά πολυτελών κοσμημάτων. Υπάρχει όμως η πιθανότητα από την κλοπή τους, μέσα σε μια εβδομάδα, οι ληστές να τα έχουν ήδη αποσυναρμολογήσει για να τα κρύψουν και να τα μεταφέρουν πιο εύκολα. «Ένα διαμάντι δεν είναι μεταλλικό υλικό, ούτε και οι άλλες πέτρες, είτε πρόκειται για πολύτιμους λίθους, σμαράγδια ή μαργαριτάρια. Έτσι, όταν περνάτε από το αεροδρόμιο, από την πύλη ασφαλείας, δεν θα χτυπήσει ο συναγερμός, επειδή δεν είναι μεταλλικά αντικείμενα. Δυστυχώς, μπορούν να πωληθούν πολύ γρήγορα οπουδήποτε στον κόσμο», δήλωσε ο Alexandre Léger, πιστοποιημένος εμπειρογνώμονας κοσμημάτων από το CEA.

Μεταξύ των πιο πιθανών χωρών διέλευσης ή παραλαβής, σύμφωνα με τους ειδικούς είναι το Βέλγιο, το Ισραήλ ή, γενικότερα, η Ασία. Η μοναδική ελπίδα για την ανάκτηση των κοσμημάτων σε άθικτη κατάσταση θα ήταν η περίπτωση η ληστεία να έγινε κατόπιν παραγγελίας ενός ιδιωτικού συλλέκτη.

Τα κειμήλια που εκλάπησαν από τον Λούβρο

Ακολουθούν οι λεπτομέρειες των κλεμμένων κομματιών, όπως παρασχέθηκαν από το Λούβρο.

  • Το σετ με χρυσό από τη Σρι Λάνκα

Πρώτον, υπάρχει μία συλλογή από ζαφείρια, διαμάντια και χρυσό από τη Σρι Λάνκα που ανήκαν στη Βασίλισσα Μαρία Αμαλία και τη Βασίλισσα Ορτάνς. Αυτό το σετ περιελάμβανε μια τιάρα, ένα κολιέ και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια.

louvros.jpg

To κολιέ με διαμάντια από το σετ για τη Μαρία-Λουίζα

Ο Λουδοβίκος Φίλιππος, βασιλιάς των Γάλλων από το 1830 έως το 1848, προόριζε αυτό το σετ για τη σύζυγό του. Το είχε αποκτήσει το 1821, όταν ήταν ακόμα δούκας της Ορλεάνης, από την Ορτάνς ντε Μπωαρνέ, κόρη της Ιωσηφίνας. Το σύνολο πιθανότατα τροποποιήθηκε και επανασυναρμολογήθηκε, τουλάχιστον εν μέρει.

Η Μαρία-Αμαλία φοράει αυτό το σετ στο πορτρέτο της από τον Γάλλο ζωγράφο Λουί Αρσάν το 1836. Συνοδεύεται ακόμα από δύο μικρές καρφίτσες και μία μεγάλη. Τα ζαφείρια περιβάλλονται από διαμάντια τοποθετημένα σε χρυσά πλαίσια. Όλοι οι κρίκοι του κολιέ είναι αρθρωτοί, αποκαλύπτοντας τη μεγάλη τεχνική τελειότητα.

tiara.jpg

H τιάρα από το κληροδότημα της Βασίλισσας Μαρία-Αμαλία και της Βασίλισσας Ορτάνς.

Ο παραγγελιοδότης και ο δημιουργός -ή οι δημιουργοί, δεδομένων των διαδοχικών προσθηκών και τροποποιήσεων- του σετ είναι άγνωστοι, αλλά
αυτό το σετ αποτελεί μια πολύτιμη απόδειξη των παριζιάνικων κοσμημάτων. Αγοράστηκε από το Κράτος το 1985 από την πρώην συλλογή του Οίκου της Ορλεάνης.

  • Ένα σετ με σμαράγδια

Το σετ με σμαράγδια της Μαρί-Λουίζ, δεύτερης συζύγου του Ναπολέοντα Α΄. Ένα κολιέ και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια σετ με 38 σμαράγδια, συμπεριλαμβανομένων 10 σμαραγδιών σε σχήμα αχλαδιού, 1.146 διαμαντιών, χρυσό και ασήμι. Αρχικά, υπήρχε επίσης μια τιάρα και μια χτένα, όλα δωρεά στη Μαρία Λουίζα των Αψβούργων-Λωρραίνης, Αρχιδούκισσα της Αυστρίας, με την ευκαιρία του γάμου της το 1810.

Μη διακοσμημένο με τα Διαμάντια του Στέμματος, το σετ πέρασε, μετά τον θάνατο της Μαρίας Λουίζας το 1847, στον οίκο των Αψβούργων που βασίλευε στην Τοσκάνη (Ιταλία). Ενώ οι πέτρες της τιάρας πουλήθηκαν μεμονωμένα μετά το 1966 και η χτένα τροποποιήθηκε, το κολιέ και το σετ σκουλαρικιών βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση. Αγοράστηκαν από το Γαλλικό Κράτος το 2004, με τη συμμετοχή του Ταμείου Κληρονομιάς και της Εταιρείας Φίλων του Λούβρου.

  • Μια τιάρα, μια καρφίτσα και ένας φιόγκος κορσέ

Μία μεγάλη καρφίτσα της Ευγενίας. Χρονολογείται από το 1855 και είναι του Aλφρεντ Μπαπστ. Περιλαμβάνει δύο από τα 18 διαμάντια σε σχήμα καρδιάς που κληροδότησε ο Καρδινάλιος Mαζαρέν στον Λουδοβίκο ΙΔ΄.

tiara.jpg

H τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

Εκλάπη επίσης η μαργαριταρένια τιάρα της αυτοκράτειρας. Χρονολογείται από το 1853 και είναι του Aλεξαντρ-Γκαμπριέλ Λεμονιέ.

broche.jpg

Η λαμπερή καρφίτσα

Τέλος, ο μεγάλος φιόγκος καρφίτσα συμπληρώνει αυτή τη λίστα. Ο Φρανσουά Κραμέ δημιούργησε αυτόν τον «καταρράκτη» από διαμάντια με μπριγιάν και επιχρυσωμένο ασήμι, μεταξύ 1855 και 1864.

corsage.jpg

H καρφίτσα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

