Στην Αφρική σκόπευαν να το σκάσουν οι κλέφτες του Λούβρου - Πού ψάχνουν για τα κλοπιμαία οι αρχές

Η στιγμή που οι δράστες αρπάζουν τα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από το μουσείο του Λούβρου

Στην Αφρική είχαν σκοπό να διαφύγουν οι δύο ύποπτοι για τη ληστεία στο Λούβρο που συνελήφθησαν από τη γαλλική αστυνομία το Σάββατο.

Οι δύο άνδρες που θεωρούνται ύποπτοι για τη ληστεία στο Λούβρο διέρρευσε ότι συνελήφθησαν την Κυριακή, καθώς η γαλλική εισαγγελία επιθυμούσε να κρατήσει τις επιχειρήσεις της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, όπως έγινε τελικά γνωστό, ο ένας από τους δύο υπόπτους συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη λίγο αργότερα στην περιοχή Seine-Saint-Denis, λίγο έξω από το Παρίσι.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Laurent Nuñez, συνεχάρη τους ερευνητές μέσω X «που εργάστηκαν ακατάπαυστα». Η εισαγγελέας του Παρισιού, ωστόσο, εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη διαρροή πληροφοριών στον Τύπο, καθώς «μπορεί να δυσχεράνει τις έρευνες των εκατό αστυνομικών που έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία και όλους τους εμπλεκόμενους».

Μόλις μια εβδομάδα μετά από μια από τις πιο θρασύτατες ληστείες μουσείων στη Γαλλία - όπου τέθηκε στο στόχαστρο η συλλογή κοσμημάτων της γαλλικής μοναρχίας που βρίσκεται στο Λούβρο - η έρευνα βλέπει πλέον σκηνικό διαφυγής προς την Αλγερία και το Μάλι. Οι αρχές υποψιάζονται ότι οι δράστες σχεδίαζαν έξοδο από τη χώρα με προορισμό τις δύο αυτές αφρικανικές χώρες και πλέον, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχουν προωθήσει τα κλοπιμαία προς χώρες της ηπείρου.

Η κλοπή έγινε στις 19 Οκτωβρίου 2025 στη Galerie d’Apollon του Λούβρου, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μουσείου, και διήρκεσε μόλις επτά περίπου λεπτά.

Οι δράστες, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποίησαν φορτηγό επίπλων με ανυψωτικό μηχάνημα (καλάθι) για να ανέβουν στο πρώτο όροφο, φόρεσαν στολές τύπου συντήρησης με φωσφορούχα γιλέκα, έσπασαν ένα παράθυρο του μπαλκονιού του κτιρίου και εισέβαλαν μέσα με εργαλεία όπως γωνιακούς τροχούς, φλόγιστρο, κράνος μηχανής και διηθυντικές συσκευές επικοινωνίας.

Λούβρο: Τι γνωρίζουμε για τους δύο ύποπτους που κρατούνται

Από στοιχεία που συλλέχθηκαν στο χώρο της ληστείας - γάντια, κράνος, φωσφορούχα γιλέκα, walkie-talkie, αποτυπώματα και περί τα 150 δείγματα DNA - οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τα δύο άτομα και να τα θέσουν υπό κράτηση.

Οι δύο συλληφθέντες είναι κάτοικοι της περιοχής Seine-Saint-Denis, ηλικίας περίπου 30 ετών. Και οι δύο έχουν ήδη ποινικό μητρώο για προηγούμενες κλοπές.

Ο ένας ήταν έτοιμος να διαφύγει προς Αλγερία και ο άλλος φέρεται να είχε σχέδια διαφυγής προς το Μάλι, βάσει στοιχείων που εντόπισε η αστυνομία στο διαμέρισμά του.

Η έρευνα συνεχίζεται καθώς οι αρχές έχουν εξαρχής στοιχεία για τη συμμετοχή τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων στην επιχείρηση – γεγονός που σημαίνει πως αναζητούνται ακόμη δύο. Περισσότεροι από 100 ερευνητές συμμετέχουν στον εντοπισμό τους, καθώς η ανησυχία μεγαλώνει για την τύχη των πολύτιμων κοσμημάτων.

Σύμφωνα με τη Le Monde, ένας ύποπτος είναι Γάλλος υπήκοος και ο άλλος έχει διπλή γαλλο-αλγερινή υπηκοότητα.

Λούβρο: Πού αναζητούν οι Γάλλοι τα κλεμμένα κοσμήματα

Οι Γάλλοι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι το ενδεχόμενο να απεξαρθρωθούν τα κοσμήματα, δηλαδή να λειανθούν τα πολύτιμα μέταλλα, να διασπαστούν οι πολύτιμοι λίθοι και να διακινηθούν στο εξωτερικό - παραμένει υπαρκτό.

Επίσης, έχει προστεθεί η κλοπή στη βάση δεδομένων των κλεμμένων έργων τέχνης της INTERPOL, με σκοπό τη διεθνή συνεργασία εντοπισμού.

Η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Rachida Dati, χαρακτήρισε τη ληστεία «επαγγελματική πράξη» και παραδέχθηκε ότι ο θεσμός του μουσείου δέχθηκε ισχυρό πλήγμα.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Laurent Nuñez, δήλωσε ότι η χώρα «υποφέρει» από την εικόνα που προβάλλει η ληστεία και ζήτησε ταχείες ενέργειες για την ενίσχυση της ασφάλειας στα πολιτιστικά ιδρύματα.

Παρακολουθούσαν επί ημέρες τους δύο ύποπτους

Επιβεβαιώνοντας εν μέρει πληροφορίες από μέσα ενημέρωσης όπως το Paris Match και το Le Parisien, η εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, ανακοίνωσε την Κυριακή το πρωί ότι οι ερευνητές της BRB (ομάδα καταστολής εγκλήματος) προχώρησαν σε συλλήψεις το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ερευνητές της BRB, παρακολουθούσαν τους δύο υπόπτους εδώ και μέρες με στόχο να φτάσουν στα ίχνη του πολύτιμου φορτίου και των συνεργών τους. Τελικά υπό τον φόβο μήπως διαφύγουν προχώρησαν στη σύλληψη τους χωρίς να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τα κλοπιμαία.

Η κράτησή τους για οργανωμένη κλοπή και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μπορεί να διαρκέσει έως 96 ώρες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τα κλοπιμαία, εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και πιθανούς συνεργούς.

Αστυνομικοί μπλοκάρουν την πρόσβαση στο μουσείο του Λούβρου μετά από ληστεία την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025, στο Παρίσι AP

Το χρονικό της ληστείας στο Λούβρο

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, τέσσερις ληστές μπήκαν στο Λούβρο και έκλεψαν κοσμήματα «ανεκτίμητης» αξίας, μέσα σε μόλις επτά λεπτά.

Οι ληστές, που έφτασαν και έφυγαν με σκούτερ, φορώντας κουκούλες, κατάφεραν να εισέλθουν στο κτίριο από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου γίνονταν εργασίες.

Οπλισμένοι με μικρά αλυσοπρίονα, χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα για να φτάσουν απευθείας στην αίθουσα που είχαν στοχεύσει, στην Γκαλερί του «Απόλλωνα».

Αφού έσπασαν τα παράθυρα, δύο άνδρες μπήκαν στο κτίριο, ενώ ένας τρίτος παρέμεινε έξω. Έκλεψαν εννέα μοναδικά κομμάτια που εκτίθεντο στις βιτρίνες «Napoléon» και «Souverains Français», μεταξύ των οποίων ένα διάδημα, μια καρφίτσα και ένα κολιέ που ανήκαν στο αυτοκρατορικό ζεύγος.

Στη συνέχεια, διέφυγαν με τα σκούτερ τους, κατευθυνόμενοι προς τον αυτοκινητόδρομο Α6.

Στο έδαφος, έξω από το μουσείο, βρέθηκε το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο είχε υποστεί ζημιά.

Τα κοσμήματα που εκλάπησαν από το Λούβρο, το πιο επισκέψιμο μουσείο στον κόσμο με πάνω από 9 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, βρίσκονταν στην γκαλερί που αποτελεί σύμβολο του μουσείου και του Παλατιού του Λούβρου, το οποίο φιλοξενεί μερικές από τις πιο πολύτιμες ιστορικές συλλογές του μουσείου.

Η επεκτεινόμενη σκάλα που χρησιμοποιήθηκε από τους τρεις ληστές που μπήκαν ανενόχλητοι στη γκαλέρι Απόλλων στο Μουσείο του Λούβρου το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025 EPA

Τα κειμήλια που εκλάπησαν από τον Λούβρο

Ακολουθούν οι λεπτομέρειες των κλεμμένων κομματιών, όπως παρασχέθηκαν από το Λούβρο.

Το σετ με χρυσό από τη Σρι Λάνκα

Πρώτον, υπάρχει μία συλλογή από ζαφείρια, διαμάντια και χρυσό από τη Σρι Λάνκα που ανήκαν στη Βασίλισσα Μαρία Αμαλία και τη Βασίλισσα Ορτάνς. Αυτό το σετ περιελάμβανε μια τιάρα, ένα κολιέ και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια.

To κολιέ με διαμάντια από το σετ για τη Μαρία-Λουίζα

Ο Λουδοβίκος Φίλιππος, βασιλιάς των Γάλλων από το 1830 έως το 1848, προόριζε αυτό το σετ για τη σύζυγό του. Το είχε αποκτήσει το 1821, όταν ήταν ακόμα δούκας της Ορλεάνης, από την Ορτάνς ντε Μπωαρνέ, κόρη της Ιωσηφίνας. Το σύνολο πιθανότατα τροποποιήθηκε και επανασυναρμολογήθηκε, τουλάχιστον εν μέρει.

Η Μαρία-Αμαλία φοράει αυτό το σετ στο πορτρέτο της από τον Γάλλο ζωγράφο Λουί Αρσάν το 1836. Συνοδεύεται ακόμα από δύο μικρές καρφίτσες και μία μεγάλη. Τα ζαφείρια περιβάλλονται από διαμάντια τοποθετημένα σε χρυσά πλαίσια. Όλοι οι κρίκοι του κολιέ είναι αρθρωτοί, αποκαλύπτοντας τη μεγάλη τεχνική τελειότητα.

H τιάρα από το κληροδότημα της Βασίλισσας Μαρία-Αμαλία και της Βασίλισσας Ορτάνς.

Ο παραγγελιοδότης και ο δημιουργός -ή οι δημιουργοί, δεδομένων των διαδοχικών προσθηκών και τροποποιήσεων- του σετ είναι άγνωστοι, αλλά

αυτό το σετ αποτελεί μια πολύτιμη απόδειξη των παριζιάνικων κοσμημάτων. Αγοράστηκε από το Κράτος το 1985 από την πρώην συλλογή του Οίκου της Ορλεάνης.

Ένα σετ με σμαράγδια

Το σετ με σμαράγδια της Μαρί-Λουίζ, δεύτερης συζύγου του Ναπολέοντα Α΄. Ένα κολιέ και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια σετ με 38 σμαράγδια, συμπεριλαμβανομένων 10 σμαραγδιών σε σχήμα αχλαδιού, 1.146 διαμαντιών, χρυσό και ασήμι. Αρχικά, υπήρχε επίσης μια τιάρα και μια χτένα, όλα δωρεά στη Μαρία Λουίζα των Αψβούργων-Λωρραίνης, Αρχιδούκισσα της Αυστρίας, με την ευκαιρία του γάμου της το 1810.

Μη διακοσμημένο με τα Διαμάντια του Στέμματος, το σετ πέρασε, μετά τον θάνατο της Μαρίας Λουίζας το 1847, στον οίκο των Αψβούργων που βασίλευε στην Τοσκάνη (Ιταλία). Ενώ οι πέτρες της τιάρας πουλήθηκαν μεμονωμένα μετά το 1966 και η χτένα τροποποιήθηκε, το κολιέ και το σετ σκουλαρικιών βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση. Αγοράστηκαν από το Γαλλικό Κράτος το 2004, με τη συμμετοχή του Ταμείου Κληρονομιάς και της Εταιρείας Φίλων του Λούβρου.

Μια τιάρα, μια καρφίτσα και ένας φιόγκος κορσέ

Μία μεγάλη καρφίτσα της Ευγενίας. Χρονολογείται από το 1855 και είναι του Aλφρεντ Μπαπστ. Περιλαμβάνει δύο από τα 18 διαμάντια σε σχήμα καρδιάς που κληροδότησε ο Καρδινάλιος Mαζαρέν στον Λουδοβίκο ΙΔ΄.

H τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

Εκλάπη επίσης η μαργαριταρένια τιάρα της αυτοκράτειρας. Χρονολογείται από το 1853 και είναι του Aλεξαντρ-Γκαμπριέλ Λεμονιέ.

Η λαμπερή καρφίτσα

Τέλος, ο μεγάλος φιόγκος καρφίτσα συμπληρώνει αυτή τη λίστα. Ο Φρανσουά Κραμέ δημιούργησε αυτόν τον «καταρράκτη» από διαμάντια με μπριγιάν και επιχρυσωμένο ασήμι, μεταξύ 1855 και 1864.