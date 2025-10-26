«Αρκετές συλλήψεις» για τη ληστεία στο Λούβρο - Προσπάθησε να διαφύγει στην Αλγερία ο ένας

Ένας από τους δράστες συνελήφθη στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού στη Γαλλία, ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αλγερία

Δημήτρης Δρίζος

Αρχείου - AP
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη ληστεία στο Λούβρο καθώς οι γαλλικές Αρχές έχουν προχωρήσει σε «αρκετές» συλλήψεις, όπως μεταδίδει η Le Monde.

Ένας από τους δράστες συνελήφθη στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού στη Γαλλία, ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση μετά την ληστεία της περασμένης εβδομάδας. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, ο ύποπτος ληστής προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αλγερία, όπως αναφέρει η Mirror.

Ενώ νωρίτερα είχε γίνει λόγος για δύο συλλήψεις, η Le Monde, επικαλούμενη την εισαγγελέα του Παρισιού, αναφέρει ότι έγιναν «αρκετές» συλλήψεις.

Στην δήλωσή της, η εισαγγελέας του Παρισιού Laure Beccuau δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό των συλληφθέντων και πρόσθεσε ότι «είναι πολύ νωρίς για να δοθούν λεπτομέρειες». «Θα δώσω περισσότερες πληροφορίες στο τέλος της περιόδου της αστυνομικής κράτησης», κατέληξε.

Σύμφωνα με την Parisien, οι δράστες, οι οποίοι έχουν καταγωγή από την Γαλλία και συγκεκριμένα από το Seine-Saint-Denis και είναι περίπου τριάντα ετών, είναι γνωστοί στις Αρχές για προηγούμενες διαρρήξεις. Οι δράστες συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου. Έως τώρα δεν έχουν βρεθεί τα κοσμήματα.

Σύμφωνα με το SkyNews, οι συλλήψεις έγιναν αφού οι ερευνητές, που παρακολουθούσαν τους δράστες για μέρες, συνειδητοποίησαν ότι ο ένας από αυτούς επρόκειτο να διαφύγει στο εξωτερικό.

Οι ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για «κλοπή από οργανωμένη συμμορία» και «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος», υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Καταστολής Εγκληματικότητας (BRB) και του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών (OCBC).

Η υπόθεση έχει ανατεθεί σε ειδική αστυνομική ομάδα, η οποία μπορεί να τους ανακρίνει για έως και 96 ώρες.

«Διαμαρτύρομαι έντονα για την βεβιασμένη αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών», λέει η εισαγγελέας του Παρισιού

Σχολιάζοντας τις συλλήψεις, η εισαγγελέας του Παρισιού Laure Beccuau επιβεβαίωσε ότι οι συλλήψεις έγιναν το βράδυ του Σαββάτου.

Η Beccuau εξέφρασε τη διαφωνία της με τον τρόπο που ανακοινώθηκαν οι συλλήψεις, λέγοντας: «Διαμαρτύρομαι έντονα για την βεβιασμένη αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών, χωρίς να ληφθεί υπόψη η έρευνα. Αυτή η αποκάλυψη μπορεί να βλάψει τις προσπάθειες των εκατοντάδων ερευνητών που εμπλέκονται στην αναζήτηση τόσο των κλεμμένων κοσμημάτων όσο και όλων των δραστών».

Η είδηση για τις συλλήψεις ήρθε μετά την αποκάλυψη από τους ερευνητές ότι οι διαρρήκτες άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 150 ίχνη DNA, συμπεριλαμβανομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων, πριν διαφύγουν. Η εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Αρχές αναλύουν τα δείγματα με την ελπίδα να ταυτοποιήσουν γρήγορα τους τέσσερις δράστες.

Η ληστεία σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου όταν μια ομάδα τεσσάρων ατόμων εισέβαλε με τροχούς στην αίθουσα του Απόλλωνα και αφαίρεσε 9 πολύτιμα αντικείμενα, ωστόσο κατά τη διαφυγή τους, ένα εξ αυτών έπεσε.

Τα αντικείμενα που εκλάπησαν:

Το σετ με χρυσό από τη Σρι Λάνκα

Ακολουθούν οι λεπτομέρειες των κλεμμένων κομματιών, όπως παρασχέθηκαν από το Λούβρο. Πρώτον, υπάρχει μία συλλογή από ζαφείρια, διαμάντια και χρυσό από τη Σρι Λάνκα που ανήκαν στη Βασίλισσα Μαρία Αμαλία και τη Βασίλισσα Ορτάνς. Αυτό το σετ περιελάμβανε μια τιάρα, ένα κολιέ και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια.

louvros.jpg

To κολιέ με διαμάντια από το σετ για τη Μαρία-Λουίζα

Ο Λουδοβίκος Φίλιππος, βασιλιάς των Γάλλων από το 1830 έως το 1848, προόριζε αυτό το σετ για τη σύζυγό του. Το είχε αποκτήσει το 1821, όταν ήταν ακόμα δούκας της Ορλεάνης, από την Ορτάνς ντε Μπωαρνέ, κόρη της Ιωσηφίνας. Το σύνολο πιθανότατα τροποποιήθηκε και επανασυναρμολογήθηκε, τουλάχιστον εν μέρει.

Η Μαρία-Αμαλία φοράει αυτό το σετ στο πορτρέτο της από τον Γάλλο ζωγράφο Λουί Αρσάν το 1836. Συνοδεύεται ακόμα από δύο μικρές καρφίτσες και μία μεγάλη. Τα ζαφείρια περιβάλλονται από διαμάντια τοποθετημένα σε χρυσά πλαίσια. Όλοι οι κρίκοι του κολιέ είναι αρθρωτοί, αποκαλύπτοντας τη μεγάλη τεχνική τελειότητα.

tiara.jpg

H τιάρα από το κληροδότημα της Βασίλισσας Μαρία-Αμαλία και της Βασίλισσας Ορτάνς.

Ο παραγγελιοδότης και ο δημιουργός -ή οι δημιουργοί, δεδομένων των διαδοχικών προσθηκών και τροποποιήσεων- του σετ είναι άγνωστοι, αλλά
αυτό το σετ αποτελεί μια πολύτιμη απόδειξη των παριζιάνικων κοσμημάτων. Αγοράστηκε από το Κράτος το 1985 από την πρώην συλλογή του Οίκου της Ορλεάνης.

Ένα σετ με σμαράγδια

Το σετ με σμαράγδια της Μαρί-Λουίζ, δεύτερης συζύγου του Ναπολέοντα Α΄. Ένα κολιέ και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια σετ με 38 σμαράγδια, συμπεριλαμβανομένων 10 σμαραγδιών σε σχήμα αχλαδιού, 1.146 διαμαντιών, χρυσό και ασήμι. Αρχικά, υπήρχε επίσης μια τιάρα και μια χτένα, όλα δωρεά στη Μαρία Λουίζα των Αψβούργων-Λωρραίνης, Αρχιδούκισσα της Αυστρίας, με την ευκαιρία του γάμου της το 1810.

Μη διακοσμημένο με τα Διαμάντια του Στέμματος, το σετ πέρασε, μετά τον θάνατο της Μαρίας Λουίζας το 1847, στον οίκο των Αψβούργων που βασίλευε στην Τοσκάνη (Ιταλία). Ενώ οι πέτρες της τιάρας πουλήθηκαν μεμονωμένα μετά το 1966 και η χτένα τροποποιήθηκε, το κολιέ και το σετ σκουλαρικιών βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση. Αγοράστηκαν από το Γαλλικό Κράτος το 2004, με τη συμμετοχή του Ταμείου Κληρονομιάς και της Εταιρείας Φίλων του Λούβρου.

Μια τιάρα, μια καρφίτσα και ένας φιόγκος κορσέ

Μία μεγάλη καρφίτσα της Ευγενίας. Χρονολογείται από το 1855 και είναι του Aλφρεντ Μπαπστ. Περιλαμβάνει δύο από τα 18 διαμάντια σε σχήμα καρδιάς που κληροδότησε ο Καρδινάλιος Mαζαρέν στον Λουδοβίκο ΙΔ΄.

tiara.jpg

H τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

Εκλάπη επίσης η μαργαριταρένια τιάρα της αυτοκράτειρας. Χρονολογείται από το 1853 και είναι του Aλεξαντρ-Γκαμπριέλ Λεμονιέ.

broche.jpg

Η λαμπερή καρφίτσα

Τέλος, ο μεγάλος φιόγκος καρφίτσα συμπληρώνει αυτή τη λίστα. Ο Φρανσουά Κραμέ δημιούργησε αυτόν τον «καταρράκτη» από διαμάντια με μπριγιάν και επιχρυσωμένο ασήμι, μεταξύ 1855 και 1864.

corsage.jpg

H καρφίτσα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Το χρονικό της ληστείας

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, τέσσερις ληστές μπήκαν στο Λούβρο και έκλεψαν κοσμήματα «ανεκτίμητης» αξίας, μέσα σε μόλις επτά λεπτά.

Οι ληστές, που έφτασαν και έφυγαν με σκούτερ, φορώντας κουκούλες, κατάφεραν να εισέλθουν στο κτίριο από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου γίνονταν εργασίες.

Οπλισμένοι με μικρά αλυσοπρίονα, χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα για να φτάσουν απευθείας στην αίθουσα που είχαν στοχεύσει, στην Γκαλερί του «Απόλλωνα».

Αφού έσπασαν τα παράθυρα, δύο άνδρες μπήκαν στο κτίριο, ενώ ένας τρίτος παρέμεινε έξω. Έκλεψαν εννέα μοναδικά κομμάτια που εκτίθεντο στις βιτρίνες «Napoléon» και «Souverains Français», μεταξύ των οποίων ένα διάδημα, μια καρφίτσα και ένα κολιέ που ανήκαν στο αυτοκρατορικό ζεύγος.

Στη συνέχεια, διέφυγαν με τα σκούτερ τους, κατευθυνόμενοι προς τον αυτοκινητόδρομο Α6.

Στο έδαφος, έξω από το μουσείο, βρέθηκε το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο είχε υποστεί ζημιά.

Τα κοσμήματα που εκλάπησαν από το Λούβρο, το πιο επισκέψιμο μουσείο στον κόσμο με πάνω από 9 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, βρίσκονταν στην γκαλερί που αποτελεί σύμβολο του μουσείου και του Παλατιού του Λούβρου, το οποίο φιλοξενεί μερικές από τις πιο πολύτιμες ιστορικές συλλογές του μουσείου.

