Λούβρο: Υπάλληλος περιγράφει τον τρόμο που έζησε στη ληστεία των 88 εκατ. ευρώ

Μία εργαζόμενη στο Μουσείο του Λούβρου θυμάται τη στιγμή που διακόπηκε η ηρεμία από έναν ξαφνικό και δυνατό θόρυβο, προμηνύοντας τη διάρρηξη των πολύτιμων κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος.

Η ανώνυμη υπάλληλος ανέφερε στο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter ότι αρχικά νόμιζαν πως ο θόρυβος προερχόταν από έναν εκνευρισμένο επισκέπτη, αλλά σύντομα κατάλαβαν πως ήταν κάτι πιο σοβαρό. Ο ήχος ήταν μεταλλικός και αμβλύς, αποτέλεσμα της χρήσης του τροχού από τους δράστες, οι οποίοι έσπασαν ένα ενισχυμένο παράθυρο στην «Πινακοθήκη Απόλλων» όπου φυλάσσονται τα ιστορικά κοσμήματα του μουσείου.

Μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά, η συμμορία αφαίρεσε κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ,ανάμεσά τους ένα κολιέ που ανήκε στη Μαρία-Λουίζα, σύζυγο του Ναπολέοντα, και ένα διάδημα της Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄. Για να εισέλθουν, οι ληστές χρησιμοποίησαν μηχανική σκάλα που ήταν τοποθετημένη σε φορτηγό, φτάνοντας στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες από το προσωπικό ασφαλείας

Η υπάλληλος περιγράφει πως δύο τουρίστες έτρεξαν πανικόβλητοι προς τους ληστές, ενώ ένας από τους δράστες κρατούσε κάτι σαν αλυσοπρίονο. Έδωσε εντολή στους συναδέλφους της να απομακρυνθούν και να προειδοποιήσουν για τη ληστεία. Μέσω ραδιοεπικοινωνίας, το προσωπικό ασφαλείας ξεκίνησε την εκκένωση του μουσείου, κλείνοντας τις πόρτες ώστε να προστατευτούν και οι διπλανές αίθουσες.

«Είδα έναν από τους εγκληματίες να γυρίζει με κάτι που μου έμοιαζε με αλυσοπρίονο και μετά φώναξα στους συναδέλφους μου να βγουν έξω», θυμήθηκε. Φώναξε για δεύτερη φορά ότι ήταν ληστεία και ότι έπρεπε να τρέξουν.

Ένας άλλος υπάλληλος ασφαλείας, που έφτασε μετά τη διαφυγή των δραστών, περιέγραψε έντονη οσμή βενζίνης κοντά στο φορτηγό που είχαν χρησιμοποιήσει. Οι δράστες είχαν τρυπήσει το ρεζερβουάρ και είχαν διαθέσιμο έναν αναπτήρα προκειμένου να βάλουν φωτιά στο όχημα. Ο φύλακας πιστεύει πως το σχέδιο αυτό απετράπη, αφού οι ληστές εγκατέλειψαν πίσω τους σημαντικά στοιχεία, όπως ένα ανεκτίμητο στέμμα που τους έπεσε κατά τη διαφυγή τους.

Η διευθύντρια του μουσείου, Λωράνς ντε Κάρ, επιβεβαίωσε ότι το διαδήμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας υπέστη ζημιές όταν αφαιρέθηκε από το θησαυροφυλάκιο με τον τροχό. Ωστόσο, εκτίμησε πως η αποκατάσταση του κοσμήματος είναι εφικτή. Παρά τις διαβεβαιώσεις των υπουργών ότι η ασφάλεια λειτούργησε κανονικά, η ίδια έκανε λόγο για χρόνια υποχρηματοδότηση και την ύπαρξη μόνο μιας εξωτερικής κάμερας με λανθασμένη γωνία λήψης στο σημείο της διάρρηξης.