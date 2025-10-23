Λούβρος: Χωρίς κάμερα το σημείο που τρύπωσαν οι ληστές - «Αποτύχαμε» λέει η διευθύντρια του Μουσείου

Οι υπεύθυνοι στο Μουσείο του Λούβρου δεν κατάφεραν να εντοπίσουν μια συμμορία κλεφτών αρκετά νωρίς για να σταματήσουν την κλοπή κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η διευθύντρια του μουσείου.

Η Λοράνς ντε Καρ, μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά μετά την ληστεία την Κυριακή, δήλωσε στους Γάλλους γερουσιαστές ότι το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης γύρω από την περίμετρο του Λούβρου ήταν αδύναμο και «απαρχαιωμένο». Η μόνη κάμερα που παρακολουθούσε τον εξωτερικό τοίχο του Λούβρου όπου εισέβαλαν έδειχνε μακριά από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου που οδηγούσε στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα που στέγαζε τα κοσμήματα, είπε.

«Αποτύχαμε με αυτά τα κοσμήματα», είπε, προσθέτοντας ότι κανείς δεν είναι προστατευμένος από «βίαιους εγκληματίες - ούτε καν το Λούβρο». Αρκετοί υπουργοί έχουν δώσει συνεντεύξεις Τύπου και έχουν αρνηθεί τις ελλείψεις ασφαλείας, αλλά η ντε Καρ παραδέχτηκε ότι το Λούβρο είχε «ηττηθεί».

Aστυνομικοί έξω από το Μουσείο του Λούβρου REUTERS

Για πρώτη φορά έδωσε μία εικόνα για τη δυσκολία θωράκισης του μουσείου με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο και πόσο κακή ήταν στην πραγματικότητα η ασφάλειά του. Το σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης έξω από το Λούβρο ήταν «μη ικανοποιητικό», είπε και στο εσωτερικό, ορισμένες περιοχές ήταν απλώς πολύ παλιές για να προσαρμοστούν στις σύγχρονες τεχνολογίες.

Παρά τον τεράστιο όγκο επισκεπτών του μουσείου - 8,7 εκατομμύρια μόνο πέρυσι - οι επενδύσεις στην ασφάλεια ήταν αργές και αυτό υπογράμμισε τις προκλήσεις του προϋπολογισμού που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα ιδρύματα. Η Ντε Καρ η οποία έγινε διευθύντρια του Λούβρου το 2021, δήλωσε ότι ήθελε να διπλασιάσει τον αριθμό των καμερών CCTV.

Είπε ότι προειδοποιήθηκε για το πόσο «απαρχαιωμένος» ήταν ο εξοπλισμός στο Λούβρο όταν ανέλαβε τη θέση, σε αντίθεση με τον σύγχρονο εξοπλισμό του Μουσείου Ορσέ, όπου είχε εργαστεί προηγουμένως. Μερικοί από τους γερουσιαστές που αντιμετώπισε στην ακρόαση της Τετάρτης εξέφρασαν δυσπιστία για την ασφάλεια του Λούβρου, ρωτώντας γιατί υπήρχε μόνο μία κάμερα - στον εξωτερικό τοίχο που έβλεπε στο ποτάμι - και γιατί έδειχνε προς τη λάθος κατεύθυνση.

Αυτή το κενό σήμαινε ότι το φορτηγό που μετέφερε την ομάδα και τη μηχανική τους σκάλα, που χρησιμοποίησαν για να φτάσουν στον πρώτο όροφο της γκαλερί, δεν εντοπίστηκε καθόλου καθώς έφτασε έξω από τη «Γκαλερί Απόλλων» «Υπάρχει μια αδυναμία στο Λούβρο και την αναγνωρίζω πλήρως», δήλωσε η ντε Καρ στους γερουσιαστές.

Επαίνεσε τους φύλακες ασφαλείας, οι οποίοι, όπως είπε, ενήργησαν γρήγορα για να εκκενώσουν το κτίριο μόλις αντιλήφθηκαν ότι είχε γίνει εισβολή, αλλά παραδέχτηκε: «Δεν εντοπίσαμε την άφιξη των κλεφτών αρκετά νωρίς... η αδυναμία της περιμετρικής μας προστασίας είναι γνωστή».

Το μουσείο άνοιξε ξανά χθες Τετάρτη (22/10), αν και η γκαλερί παρέμεινε κλειστή. Το Λούβρο φιλοξενεί ανεκτίμητα έργα τέχνης, συμπεριλαμβανομένης της Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Η επεκτεινόμενη σκάλα που χρησιμοποιήθηκε από τους τρεις ληστές που μπήκαν ανενόχλητοι στη γκαλέρι Απόλλων στο Μουσείο του Λούβρου το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025 EPA

Η καταδίωξη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη για την ομάδα των τεσσάρων που, σε λιγότερο από 10 λεπτά το πρωί της περασμένης Κυριακής, εισέβαλαν σε ένα από τα πιο διάσημα μουσεία του κόσμου. Έκλεψαν οκτώ πολύτιμα κοσμήματα, ανάμεσά τους ένα διαμαντένιο και σμαραγδένιο κολιέ που έδωσε ο αυτοκράτορας Ναπολέων στη σύζυγό του.

Καθώς έφευγαν, έριξαν ένα στέμμα του 19ου αιώνα, διακοσμημένο με διαμάντια, που ανήκε στην αυτοκράτειρα Ευγενία. Αν και ανακτήθηκε, το στέμμα είχε υποστεί ζημιές και η Λόρενς ντε Καρ είπε στους γερουσιαστές ότι πιθανότατα είχε συνθλιβεί καθώς οι κλέφτες το πήραν από την προθήκη του. «Οι αρχικές εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι είναι δυνατή μια λεπτή αποκατάσταση», είπε.

Μερικά από τα προβλήματα του μουσείου που έθεσε στην ακρόαση περιελάμβαναν περικοπές στο προσωπικό επιτήρησης και ασφαλείας την τελευταία δεκαετία και φθαρμένες υποδομές που δεν μπορούσαν να χειριστούν την τελευταία γενιά εξοπλισμού βίντεο. Η διευθύντρια ελπίζει ότι οι εργασίες για τη βελτίωση της ασφάλειας θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2026.

Ωστόσο, αναμένεται να είναι δύσκολο, δεδομένης της παλαιωμένης υποδομής σε ένα κτήριο που κάποτε ήταν βασιλικό παλάτι. Η ντε Καρ είπε ότι υπέβαλε την παραίτησή της στο υπουργείο Πολιτισμού μετά τη ληστεία, αλλά η αίτησή της απορρίφθηκε. Είπε στους γερουσιαστές ότι εδώ και καιρό εξέφραζε ανησυχίες για την κατάσταση του Λούβρου.

Δυσανασχέτησε, ακόμη και αγανάκτησε, καθώς υπερασπίστηκε τον εαυτό της από τους ισχυρισμούς των μέσων ενημέρωσης ότι έδινε προτεραιότητα στην προσωπική της άνεση έναντι της προστασίας του Λούβρου και των ιστορικών συλλογών του.

«Είμαι πληγωμένη ως πρόεδρος και διευθύντρια που οι προειδοποιήσεις που έκανα κατά μία έννοια, έγιναν πραγματικότητα την περασμένη Κυριακή. Είχαμε μια τρομερή αποτυχία στο Λούβρο. Έχω αναλάβει την ευθύνη γι' αυτήν», είπε. Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ δήλωσε στο γαλλικό ραδιόφωνο Europe1 την Τετάρτη ότι είχε «κάθε εμπιστοσύνη» ότι οι κλέφτες θα συλληφθούν. Οι εισαγγελείς έχουν δηλώσει πως θεωρούν ότι οι ληστές ήταν υπό τις εντολές μιας εγκληματικής οργάνωσης.

