Λούβρο: H κατάρα του «ματωμένου» διαμαντιού που ξέφυγε από τους κλέφτες

Το «καταραμένο» διαμάντι Regent παραμένει ανέγγιχτο στην περίφημη Γκαλερί «Απόλλων» του Λούβρου που έγινε στόχος της κινηματογραφικής ληστείας. Η βαριά του ιστορία λένε κάποιοι ίσως είναι πιο τρομακτική από οποιοδήποτε σύστημα ασφαλείας. Όλοι όσοι το κατείχαν -από αυτοκράτορες μέχρι δούλους - κατέληξαν να χάσουν τον θρόνο τους ή τη ζωή τους με τραγικό τρόπο

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Λούβρο: H κατάρα του «ματωμένου» διαμαντιού που ξέφυγε από τους κλέφτες
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οκτώ κοσμήματα ανεκτίμητης πολιτισμικής αξίας έκαναν φτερά κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς ληστείας που συγκλόνισε τη Γαλλία, το θρυλικό διαμάντι Regent ωστόσο, ένα από τα ομορφότερα διαμάντια στον κόσμο και ένα από τα πιο γνωστά εκθέματα των Ναπολεόντειων θησαυρών του Λούβρου, έμεινε άθικτο.

Μήπως οι ληστές του Λούβρου επέλεξαν σκόπιμα να μην αγγίξουν το διαμάντι Regent, ένα από τα θρυλικά εκθέματα στη «Γκαλερί Απόλλων»; «Δεν έχω καμία εξήγηση», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λόρ Μπεκιό στο Reuters μετά τη ληστεία που σημειώθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου. Αλλά αυτή η σκόπιμη «παράλειψη» θα μπορούσε κάλλιστα να έχει μια ιστορική εξήγηση: σύμφωνα με τον θρύλο, αυτό το κόσμημα του γαλλικού στέμματος είναι πράγματι καταραμένο.

https://www.instagram.com/p/CLXCs5JHaLd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το διαμάντι Regent ανακαλύφθηκε στην Ινδία στο τέλος του 17ου αιώνα, αγοράστηκε το 1717 από τον αντιβασιλέα (Regent) Φίλιππο της Ορλεάνης, εξ ου και το όνομα που δόθηκε στην πέτρα. Έκτοτε φορέθηκε από κάθε Γάλλο μονάρχη, πριν χαριστεί στο Μουσείο του Λούβρου το 1887. Είναι ένα πολύπλευρο διαμάντι με cushion cut (πέτρα τετράγωνη ή ορθογώνια με στρογγυλεμένες γωνίες, που μοιάζουν με σχήμα μαξιλαριού, από τις πιο σπάνιες και πιο μοναδικές επιλογές) βάρους 140,64 καρατίων και χρώματος "premiere eau", που σημαίνει ότι είναι εντελώς άχρωμο.

Αυτά τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά εκτόξευσαν την αξία της πετρας, πάνω από τα 51 εκατομμύρια ευρώ. «Ακόμα και σήμερα, θεωρείται το πιο όμορφο διαμάντι στον κόσμο για την καθαρότητά του και την ποιότητα της κοπής του», αναφέρει επίσης ο ιστότοπος του Λούβρου. Γι'αυτό και δύσκολα μπορεί κανείς να κατανοήσει το γεγονός ότι παρέμεινε άθικτο στη θήκη του.

Εδώ έρχεται η ιστορία. Το Regent ανακαλύφθηκε από έναν σκλάβο στα ορυχεία της Γκολκόντα στην Ινδία το 1698. Η πέτρα ζύγιζε πάνω από 426 καράτια, ένα εξαιρετικό βάρος που γρήγορα προκάλεσε φθόνο. Σύμφωνα με τον θρύλο, ο σκλάβος αρχικά τραυμάτισε σκόπιμα το πόδι του για να το κρύψει στους επιδέσμους του. Κατέφυγε στη θάλασσα και διαπραγματεύτηκε με τον καπετάνιο ενός αγγλικού πλοίου: του υποσχέθηκε τα μισά κέρδη από το διαμάντι αν ο καπετάνιος τον πήγαινε σε ασφαλές μέρος. Ο καπετάνιος προφανώς αθέτησε την υπόσχεσή του και σκότωσε τον σκλάβο στο πλοίο για να ανακτήσει την πέτρα. Η μοίρα τελικά στράφηκε εναντίον του: κατακλυσμένος από τύψεις, κρεμάστηκε αφού πούλησε το διαμάντι σε πολύ υψηλή τιμή.

Διαμάντι του Στέμματος της Γαλλίας

Το διαμάντι στη συνέχεια έφτασε στην Αγγλία, όπου ξανακόπηκε στα 140,64 καράτια, και στη συνέχεια στη Γαλλία, όπου εισήλθε στη συλλογή Κοσμημάτων του Στέμματος χάρη στην αγορά από τον Φίλιππο της Ορλεάνης. Στη συνέχεια, στιγματίστηκε από την τραγωδία για δεύτερη φορά, κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. Η Μαρία Αντουανέτα, φορούσε το Regent σε ένα από τα βελούδινα καπέλα της, λίγο πριν εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. Το διαμάντι τότε εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Βρέθηκε δέκα χρόνια αργότερα και τοποθετήθηκε στο σπαθί του Ναπολέοντα Βοναπάρτη το 1803, ένα χρόνο πριν από τη στέψη του. Όπως και εκείνοι που άγγιξαν την πέτρα, η μοίρα του Ναπολέοντα θα ήταν τραγική: πέθανε μόνος, μετά την εξορία του στο νησί της Αγίας Ελένης. Από το τέλος του 19ου αιώνα, το διαμάντι Regent βρήκε επιτέλους τη θέση του στη «Γκαλερί Απόλλων», όπου και παρέμεινε έκτοτε.

Ήταν οι ληστές του Λούβρου δεισιδαίμονες ή γνώστες της ιστορίας; «Μόνο όταν συλληφθούν και αντιμετωπίσουν τους ερευνητές θα μάθουμε τι είχαν το μυαλό τους και γιατί δεν στόχευσαν αυτη την προθήκη, κατέληξε η εισαγγελέας του Παρισιού.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεν αποκλείω να έχουμε 30άρια» - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

12:38ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η BEWISE υλοποίησε Dynamics 365 Business Central ERP για την Globalsat Romania

12:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη οδηγός φορτηγού χωρίς δίπλωμα στην Αττική Οδό

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Eurostar: Με διώροφα «σούπερ-τρένα» τα ταξίδια μέσω Μάγχης - Πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Καθηγήτρια μαθηματικών εξηγεί γιατί τα φρεάτια είναι πάντα και παντού στρογγυλά

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί και πυρκαγιά έξω από το κοινοβούλιο της Σερβίας

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το drone «θαλάσσιο μωρό»... μεγάλωσε - Εμβέλεια χρήσης 1.500 χιλιομέτρων και φορτίο δύο τόνων - Βίντεο

12:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επικό τρολάρισμα σε Λαπόρτα για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός - «Ποιος έβαλε το χέρι του;»

12:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημοσία δαπάνη στις 25 Οκτωβρίου από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

12:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΚΕ: 20 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι εισέπραξε παρανόμως η εγκληματική οργάνωση - 37 συλλήψεις μέχρι στιγμής

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σατανιστή ιερέα και άλλες έξι θρησκευτικές προσωπικότητες αγιοποίησε ο Πάπας Λέων ΙΔ'

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για πιθανό νέο κόμμα: Ανόμοια πράγματα, που έχουν βάλει Τσίπρα, Σαμαρά κι εμένα

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Έγραψε τον Στάθη Σχίζα η Τροχαία: «Καλά κάνουν και γράφουν», είπε στο Newsbomb – Πήρε και δωρεάν κράνος

11:50WHAT THE FACT

Ένα ψάρι με δόντια στο κεφάλι: Η ανακάλυψη που αλλάζει για πάντα τη θαλάσσια βιολογία

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: H κατάρα του «ματωμένου» διαμαντιού που ξέφυγε από τους κλέφτες - Από τα ορυχεία της Ινδίας στη Μαρία Αντουανέτα

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε καλή κατάσταση η υγεία της 25χρονης που κατάπιε κουταλάκι στη Σαντορίνη - Νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης κάνει επίδειξη εσωκομματικής πυγμής πάνω στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

11:37WHAT THE FACT

Κατσαρίδες στο σπίτι σας; 3 τρόποι να απαλλαγείτε από αυτό το έντομο φυσικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: H κατάρα του «ματωμένου» διαμαντιού που ξέφυγε από τους κλέφτες - Από τα ορυχεία της Ινδίας στη Μαρία Αντουανέτα

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

12:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημοσία δαπάνη στις 25 Οκτωβρίου από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Έγραψε τον Στάθη Σχίζα η Τροχαία: «Καλά κάνουν και γράφουν», είπε στο Newsbomb – Πήρε και δωρεάν κράνος

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Το περιπολικό έγινε ταξί για τη Βανδή στη Χαλκιδική - Το ξέσπασμα της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, η οργή στα social και η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Έλεγχοι της Τροχαίας στους δρόμους: Μοιράζουν κράνη σε όποιον γράφουν για… παράβαση – Φωτογραφίες και βίντεο του Newsbomb

08:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Κανένας δεν θα μπορέσει να ξαναγράψει ονόματα στο Μνημείο – Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη διάταξη»

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για πιθανό νέο κόμμα: Ανόμοια πράγματα, που έχουν βάλει Τσίπρα, Σαμαρά κι εμένα

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Μανιφέστο κατά της ΑΙ από 800 προσωπικότητες: «Σταματήστε πριν εξαφανιστεί η ανθρωπότητα» - Χάρι-Μέγκαν, Νομπελίστες και γνωστοί ράπερ στους υπογράφοντες

12:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΚΕ: 20 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι εισέπραξε παρανόμως η εγκληματική οργάνωση - 37 συλλήψεις μέχρι στιγμής

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ