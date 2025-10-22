Λούβρο: H κατάρα του «ματωμένου» διαμαντιού που ξέφυγε από τους κλέφτες

Οκτώ κοσμήματα ανεκτίμητης πολιτισμικής αξίας έκαναν φτερά κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς ληστείας που συγκλόνισε τη Γαλλία, το θρυλικό διαμάντι Regent ωστόσο, ένα από τα ομορφότερα διαμάντια στον κόσμο και ένα από τα πιο γνωστά εκθέματα των Ναπολεόντειων θησαυρών του Λούβρου, έμεινε άθικτο.

Μήπως οι ληστές του Λούβρου επέλεξαν σκόπιμα να μην αγγίξουν το διαμάντι Regent, ένα από τα θρυλικά εκθέματα στη «Γκαλερί Απόλλων»; «Δεν έχω καμία εξήγηση», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λόρ Μπεκιό στο Reuters μετά τη ληστεία που σημειώθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου. Αλλά αυτή η σκόπιμη «παράλειψη» θα μπορούσε κάλλιστα να έχει μια ιστορική εξήγηση: σύμφωνα με τον θρύλο, αυτό το κόσμημα του γαλλικού στέμματος είναι πράγματι καταραμένο.

Το διαμάντι Regent ανακαλύφθηκε στην Ινδία στο τέλος του 17ου αιώνα, αγοράστηκε το 1717 από τον αντιβασιλέα (Regent) Φίλιππο της Ορλεάνης, εξ ου και το όνομα που δόθηκε στην πέτρα. Έκτοτε φορέθηκε από κάθε Γάλλο μονάρχη, πριν χαριστεί στο Μουσείο του Λούβρου το 1887. Είναι ένα πολύπλευρο διαμάντι με cushion cut (πέτρα τετράγωνη ή ορθογώνια με στρογγυλεμένες γωνίες, που μοιάζουν με σχήμα μαξιλαριού, από τις πιο σπάνιες και πιο μοναδικές επιλογές) βάρους 140,64 καρατίων και χρώματος "premiere eau", που σημαίνει ότι είναι εντελώς άχρωμο.

Αυτά τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά εκτόξευσαν την αξία της πετρας, πάνω από τα 51 εκατομμύρια ευρώ. «Ακόμα και σήμερα, θεωρείται το πιο όμορφο διαμάντι στον κόσμο για την καθαρότητά του και την ποιότητα της κοπής του», αναφέρει επίσης ο ιστότοπος του Λούβρου. Γι'αυτό και δύσκολα μπορεί κανείς να κατανοήσει το γεγονός ότι παρέμεινε άθικτο στη θήκη του.

Εδώ έρχεται η ιστορία. Το Regent ανακαλύφθηκε από έναν σκλάβο στα ορυχεία της Γκολκόντα στην Ινδία το 1698. Η πέτρα ζύγιζε πάνω από 426 καράτια, ένα εξαιρετικό βάρος που γρήγορα προκάλεσε φθόνο. Σύμφωνα με τον θρύλο, ο σκλάβος αρχικά τραυμάτισε σκόπιμα το πόδι του για να το κρύψει στους επιδέσμους του. Κατέφυγε στη θάλασσα και διαπραγματεύτηκε με τον καπετάνιο ενός αγγλικού πλοίου: του υποσχέθηκε τα μισά κέρδη από το διαμάντι αν ο καπετάνιος τον πήγαινε σε ασφαλές μέρος. Ο καπετάνιος προφανώς αθέτησε την υπόσχεσή του και σκότωσε τον σκλάβο στο πλοίο για να ανακτήσει την πέτρα. Η μοίρα τελικά στράφηκε εναντίον του: κατακλυσμένος από τύψεις, κρεμάστηκε αφού πούλησε το διαμάντι σε πολύ υψηλή τιμή.

Διαμάντι του Στέμματος της Γαλλίας

Το διαμάντι στη συνέχεια έφτασε στην Αγγλία, όπου ξανακόπηκε στα 140,64 καράτια, και στη συνέχεια στη Γαλλία, όπου εισήλθε στη συλλογή Κοσμημάτων του Στέμματος χάρη στην αγορά από τον Φίλιππο της Ορλεάνης. Στη συνέχεια, στιγματίστηκε από την τραγωδία για δεύτερη φορά, κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. Η Μαρία Αντουανέτα, φορούσε το Regent σε ένα από τα βελούδινα καπέλα της, λίγο πριν εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. Το διαμάντι τότε εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Βρέθηκε δέκα χρόνια αργότερα και τοποθετήθηκε στο σπαθί του Ναπολέοντα Βοναπάρτη το 1803, ένα χρόνο πριν από τη στέψη του. Όπως και εκείνοι που άγγιξαν την πέτρα, η μοίρα του Ναπολέοντα θα ήταν τραγική: πέθανε μόνος, μετά την εξορία του στο νησί της Αγίας Ελένης. Από το τέλος του 19ου αιώνα, το διαμάντι Regent βρήκε επιτέλους τη θέση του στη «Γκαλερί Απόλλων», όπου και παρέμεινε έκτοτε.

Ήταν οι ληστές του Λούβρου δεισιδαίμονες ή γνώστες της ιστορίας; «Μόνο όταν συλληφθούν και αντιμετωπίσουν τους ερευνητές θα μάθουμε τι είχαν το μυαλό τους και γιατί δεν στόχευσαν αυτη την προθήκη, κατέληξε η εισαγγελέας του Παρισιού.