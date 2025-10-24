Λούβρο: Το βίντεο των 36 δευτερολέπτων με την απόδραση των δραστών - «Ανέβηκαν σε σκούτερ, φεύγουν»

Βίντεο κατέγραψε την απόδραση των κλεφτών του Λούβρου με ανυψωτικό επίπλων.Το συγκλονιστικό στιγμιότυπο φαίνεται να έχει βιντεοσκοπηθεί από κοντινό παράθυρο στο μουσείο 

Newsbomb

Λούβρο: Το βίντεο των 36 δευτερολέπτων με την απόδραση των δραστών - «Ανέβηκαν σε σκούτερ, φεύγουν»

Η επεκτεινόμενη σκάλα που χρησιμοποιήθηκε από τους τρεις ληστές που μπήκαν ανενόχλητοι στη γκαλέρι Απόλλων στο Μουσείο του Λούβρου το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025 

EPA
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η απόδραση των δύο κλεφτών του Λούβρου που κρατούν 88 εκατομμύρια ευρώ από τα κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας καταγράφηκε σε βίντεο, στην τελευταία δραματική ανατροπή στην πιο εντυπωσιακή ληστεία της χώρας εδώ και δεκαετίες.

Το βίντεο των 36 δευτερολέπτων, το οποίο επαλήθευσε η εφημερίδα Le Parisien, δείχνει δύο άνδρες ντυμένους στα μαύρα, ο ένας με κίτρινο γιλέκο και ο άλλος με κράνος μοτοσικλέτας, να κατεβαίνουν αργά με ένα ανυψωτικό επίπλων από την γκαλερί «Aπόλλων» του μουσείου.

Φαίνεται να έχει βιντεοσκοπηθεί από ένα κοντινό παράθυρο στο μουσείο, με θέα την Quai François Mitterrand όπου οι κλέφτες είχαν παρκάρει νωρίτερα ένα κλεμμένο φορτηγό με μια επεκτεινόμενη σκάλα 30 μέτρων και ένα ανυψωτικό που χρησιμοποίησαν για να έχουν πρόσβαση στην γκαλερί του πρώτου ορόφου. «Τα άτομα είναι σε σκούτερ», ακούγεται να λέει μια φωνή - που ανήκει πιθανώς σε φύλακα ασφαλείας - προφανώς σε ένα φορητό ραδιοτηλέφωνο.

«Θα φύγουν, θα φύγουν». Δευτερόλεπτα αργότερα, οι άνδρες φαίνονται να φεύγουν με δύο σκούτερ. «Φεύγουν», λέει στη συνέχεια η ανδρική φωνή, ενώ μια διαφορετική φωνή αναφωνεί: «Γαμώτο, να 'το, η αστυνομία». Δύο μέλη από την τετραμελή συμμορία εισέβαλαν στην γκαλερί στις 9:30 π.μ. την Κυριακή, λίγο μετά το άνοιγμα του μουσείου, σπάζοντας ένα προφανώς μη ασφαλισμένο παράθυρο και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τροχούς για να ανοίξουν δύο προθήκες που περιείχαν τα κοσμήματα. Διέφυγαν κλέβοντας οκτώ συνολικά κομμάτια, μεταξύ των οποίων ένα κολιέ με σμαράγδια και διαμάντια που έδωσε ο Ναπολέων Α' στη δεύτερη σύζυγό του, Μαρία Λουίζα, και ένα διάδημα που κάποτε ανήκε στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ'.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι η επιχείρηση διήρκεσε λιγότερο από επτά λεπτά, με τους δύο άνδρες που εισήλθαν στην πινακοθήκη να παραμένουν μέσα για 3 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νιουνέζ, δήλωσε ότι περισσότεροι από 100 ερευνητές ασχολούνται με την υπόθεση. Ερωτηθείσα από γερουσιαστές την Τετάρτη, η διευθύντρια του μουσείου με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, Λοράνς ντε Καρ αναγνώρισε μια «τρομερή αποτυχία», παραδεχόμενη ότι υπήρχε «εξαιρετικά ανεπαρκής» κάλυψη από κάμερες ασφαλείας στους εξωτερικούς τοίχους του τεράστιου κτιρίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:14ΚΟΣΜΟΣ

Εκατομμύρια κόκκινα καβούρια ξεκίνησαν την ετήσια μετανάστευσή τους στο Νησί των Χριστουγέννων - Βίντεο

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: «Τη βίασα, της χτυπούσα το κεφάλι στο ντους, γιατί να μην την σκότωνα;» - Πώς σόκαρε η Αλγερινή στη δίκη για τη φρίκη στη 12χρονη Λόλα

09:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

O Moby στο Release Athens 2026

09:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

HUAWEI Pura 80 Series: Η τέχνη της φωτογραφίας και του design στη νέα εποχή

08:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά» - Πώς ο 4χρονος γιος αποκάλυψε την αλήθεια για τον ξυλοδαρμό

08:48ΚΟΣΜΟΣ

«Φρικτό, μη χαρτογραφημένο ναρκοπέδιο» η Γάζα: Ο κίνδυνος από πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί - Η εκκαθάριση θα διαρκέσει 30 χρόνια

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες ντροπής στο Ρέθυμνο: Βεβήλωσαν ξανά το γκράφιτι του Πάρη Δερμάνη στους Αρμένους

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη καταγγελία στο Newsbomb: Όταν ο σημαιοφόρος με αυτισμό «βγήκε λάθος» – Η κλήρωση που έγινε πληγή σε ένα σχολείο

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μηχανή τυλίχτηκε στις φλόγες στην Περιφερειακή

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

08:30WHAT THE FACT

Η Carlsberg λάνσαρε τη… μικρότερη μπύρα στον κόσμο – Δείτε το εντυπωσιακό μπουκαλάκι

08:28ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παράταση για τις Alfa Romeo Giulia και Stelvio

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» η κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό και κέντρο

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τερματίζει όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά - Η διαφήμιση που τον εξόργισε

08:06ΚΟΣΜΟΣ

«Η πιο γλυκιά μελωδία» – Ακούστε το τραγούδι που κάνει τη σοκολάτα πιο νόστιμη

08:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Ελάτε, βρήκα τη σύζυγό μου αιμόφυρτη» - Έπαιξε θέατρο ο 50χρονος

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Το βίντεο των 36 δευτερολέπτων με την απόδραση των δραστών - «Ανέβηκαν σε σκούτερ, φεύγουν»

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας: Οι προτεραιότητες της Gen Z και η δυσκολία εύρεσης και διατήρησης ταλέντων

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος «Τειρεσίας» εις τριπλούν για τους «μπαταχτσήδες» - Πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από το πάρτυ της Καλλιθέας στο μοιραίο κλαμπ - «Ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα και πήγαμε στο μαγαζί», αναφέρει φίλη της 16χρονης - Βίντεο

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη καταγγελία στο Newsbomb: Όταν ο σημαιοφόρος με αυτισμό «βγήκε λάθος» – Η κλήρωση που έγινε πληγή σε ένα σχολείο

08:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά» - Πώς ο 4χρονος γιος αποκάλυψε την αλήθεια για τον ξυλοδαρμό

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριο επεισόδιο στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου, Μπακογιάννη και Γεροβασίλη - «Είσαι Αντουανέτα» - «Είσαι υστερική»

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Υπό κατάληψη το σχολείο που φοιτούσε - Τι καταγγέλλουν οι συμμαθητές της

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: «Τη βίασα, της χτυπούσα το κεφάλι στο ντους, γιατί να μην την σκότωνα;» - Πώς σόκαρε η Αλγερινή στη δίκη για τη φρίκη στη 12χρονη Λόλα

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

06:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Νέο «μπαλάκι» ευθυνών Δούκα-Δένδια – Το μυστηριώδες «αλλοίμονο» στη νυχτερινή ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»: Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

08:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Ελάτε, βρήκα τη σύζυγό μου αιμόφυρτη» - Έπαιξε θέατρο ο 50χρονος

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέες αιχμές από την ανηψιά του 68χρονου - «Φωτογραφίζει» ως δράστες πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον - Βίντεο

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Βρήκε χαμένο θησαυρό με έναν απλό ανιχνευτή μετάλλων - 15.000 ρωμαϊκά νομίσματα μέσα σε πήλινα αγγεία

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις από το νέο βιβλίο του Στόλτενμπεργκ: Τι έγινε όταν η Τουρκία έριξε το ρωσικό αεροσκάφος το 2015 - Οι προσωπικές του σχέσεις με τον Ερντογάν, το καλαμπόκι και το iPad

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τερματίζει όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά - Η διαφήμιση που τον εξόργισε

06:36LIFESTYLE

Οι μεγάλες επιστροφές στην TV - Ο Παπαδάκης και οι θρυλικές σειρές

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Βίντεο ντοκουμέντο - Η 16χρονη Ζωή λίγα λεπτά πριν μπει στο μοιραίο μπαρ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν σταδιακά οι καταιγίδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Η πρόγνωση μέχρι την 28η Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ