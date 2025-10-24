Λούβρο: Το βίντεο των 36 δευτερολέπτων με την απόδραση των δραστών - «Ανέβηκαν σε σκούτερ, φεύγουν»

Η επεκτεινόμενη σκάλα που χρησιμοποιήθηκε από τους τρεις ληστές που μπήκαν ανενόχλητοι στη γκαλέρι Απόλλων στο Μουσείο του Λούβρου το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025

Η απόδραση των δύο κλεφτών του Λούβρου που κρατούν 88 εκατομμύρια ευρώ από τα κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας καταγράφηκε σε βίντεο, στην τελευταία δραματική ανατροπή στην πιο εντυπωσιακή ληστεία της χώρας εδώ και δεκαετίες.

Το βίντεο των 36 δευτερολέπτων, το οποίο επαλήθευσε η εφημερίδα Le Parisien, δείχνει δύο άνδρες ντυμένους στα μαύρα, ο ένας με κίτρινο γιλέκο και ο άλλος με κράνος μοτοσικλέτας, να κατεβαίνουν αργά με ένα ανυψωτικό επίπλων από την γκαλερί «Aπόλλων» του μουσείου.

Φαίνεται να έχει βιντεοσκοπηθεί από ένα κοντινό παράθυρο στο μουσείο, με θέα την Quai François Mitterrand όπου οι κλέφτες είχαν παρκάρει νωρίτερα ένα κλεμμένο φορτηγό με μια επεκτεινόμενη σκάλα 30 μέτρων και ένα ανυψωτικό που χρησιμοποίησαν για να έχουν πρόσβαση στην γκαλερί του πρώτου ορόφου. «Τα άτομα είναι σε σκούτερ», ακούγεται να λέει μια φωνή - που ανήκει πιθανώς σε φύλακα ασφαλείας - προφανώς σε ένα φορητό ραδιοτηλέφωνο.

«Θα φύγουν, θα φύγουν». Δευτερόλεπτα αργότερα, οι άνδρες φαίνονται να φεύγουν με δύο σκούτερ. «Φεύγουν», λέει στη συνέχεια η ανδρική φωνή, ενώ μια διαφορετική φωνή αναφωνεί: «Γαμώτο, να 'το, η αστυνομία». Δύο μέλη από την τετραμελή συμμορία εισέβαλαν στην γκαλερί στις 9:30 π.μ. την Κυριακή, λίγο μετά το άνοιγμα του μουσείου, σπάζοντας ένα προφανώς μη ασφαλισμένο παράθυρο και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τροχούς για να ανοίξουν δύο προθήκες που περιείχαν τα κοσμήματα. Διέφυγαν κλέβοντας οκτώ συνολικά κομμάτια, μεταξύ των οποίων ένα κολιέ με σμαράγδια και διαμάντια που έδωσε ο Ναπολέων Α' στη δεύτερη σύζυγό του, Μαρία Λουίζα, και ένα διάδημα που κάποτε ανήκε στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ'.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι η επιχείρηση διήρκεσε λιγότερο από επτά λεπτά, με τους δύο άνδρες που εισήλθαν στην πινακοθήκη να παραμένουν μέσα για 3 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νιουνέζ, δήλωσε ότι περισσότεροι από 100 ερευνητές ασχολούνται με την υπόθεση. Ερωτηθείσα από γερουσιαστές την Τετάρτη, η διευθύντρια του μουσείου με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, Λοράνς ντε Καρ αναγνώρισε μια «τρομερή αποτυχία», παραδεχόμενη ότι υπήρχε «εξαιρετικά ανεπαρκής» κάλυψη από κάμερες ασφαλείας στους εξωτερικούς τοίχους του τεράστιου κτιρίου.

