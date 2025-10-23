Έτσι έγινε η «κλοπή του αιώνα» στο Λούβρο μέσα σε 3 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien είδε κατ’ αποκλειστικότητα τις εικόνες από τις κάμερες παρακολούθησης του Μουσείου του Λούβρου, καθώς και άλλα εμπιστευτικά έγγραφα, και κατάφερε να ανασυνθέσει  το σενάριο του κινηματογραφικού χτυπήματος

Μιλτιάδης Τσεκούρας

Έτσι έγινε η «κλοπή του αιώνα» στο Λούβρο μέσα σε 3 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα

Ουρές στο Λούβρο

ΚΟΣΜΟΣ
4'
To μουσείο του Λούβρου έπεσε θύμα μιας κινηματογραφικής ληστείας, που προκάλεσε σοκ σε όλο τον πλανήτη.

Οι εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας αποκαλύπτουν το σχέδιο και την εκτέλεση της κλοπής των ανεκτίμητων κοσμημάτων του Ναπολέοντα μέσα σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά.

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien σε δημοσίευμα της υποστηρίζει ότι είδε κατ’ αποκλειστικότητα τις εικόνες από τις κάμερες παρακολούθησης του Μουσείου διάρκειας 3 λεπτών και 52 δευτερολέπτων του Λούβρου, καθώς και άλλα εμπιστευτικά έγγραφα, κι έτσι μπόρεσε να ανασυνθέσει το σενάριο της «κλοπής του αιώνα».

Πρώτος στην γκαλερί του Απόλλωνα μπαίνει ο διαρρήκτης, ντυμένος με κίτρινο γιλέκο, αφού έσπασε το παράθυρο του πρώτου ορόφου του μουσείου του Λούβρου. Με κουκούλα και ογκώδη εμφάνιση, κατευθύνεται γρήγορα προς τη βιτρίνα που φιλοξενεί τα «κοσμήματα του Ναπολέοντα». Ο δεύτερος κλέφτης, φορώντας κράνος μοτοσικλέτας, κινείται πιο αργά, διαγράφοντας ημικύκλιο μπροστά από τις βιτρίνες, προσποιούμενος επίθεση προς τους φύλακες που έχουν ειδοποιηθεί.

louvre.jpg

Οι φύλακες υποχωρούν αμέσως, απομακρύνοντας το κοινό προς το βάθος της αίθουσας σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλείας. Ο δεύτερος δράστης κατευθύνεται στη βιτρίνα με τα «κοσμήματα των κυρίαρχων».

Λούβρο: Η μεθοδικότητα των ληστών

Οι εικόνες της ληστείας στο Λούβρο, που κατέγραψε η κάμερα παρακολούθησης εγκατεστημένη στο πλάι της αίθουσας του Απόλλωνα, δείχνουν τη μεθοδικότητα και την ψυχραιμία των δραστών, καθώς και την ξαφνική φυγή τους λόγω φόβου επέμβασης της αστυνομίας.

Η συναγερμός από το παράθυρο που οι ληστές χρησιμοποίησαν για την είσοδό τους, στην πλευρά του ποταμού Σηκουάνα, ενεργοποιήθηκε αμέσως μετά την πρώτη προσπάθεια παραβίασης βιτρίνας. Η ώρα ήταν 9:34 και 11 δευτερόλεπτα, όπως επιβεβαιώνει ένα έγγραφο που εξετάστηκε. Ο συναγερμός ηχούσε στο κέντρο ελέγχου, όχι όμως στην αίθουσα, κάτι που θεωρείται φυσιολογικό.

apollo.jpg

Η εισβολή των δύο ληστών έχει σημειωθεί επίσημα στις 9:35. Την ίδια ώρα, ένας φύλακας του Λούβρου ενημερώνει το κέντρο ελέγχου. Οι δράστες ξεκινούν να κόβουν τις βιτρίνες τους με σβουράκια, με τον συναγερμό της πρώτης να ηχεί στις 9:35 και 11 δευτερόλεπτα, και της δεύτερης εννέα δευτερόλεπτα αργότερα, τα οποία προκαλούν δονήσεις και σε άλλες βιτρίνες.

Η αστυνομία του 1ου διαμερίσματος του Παρισιού, αρμόδια για το μουσείο, λαμβάνει ειδοποίηση για «διάρρηξη σε εξέλιξη με άμεση επέμβαση» πριν τις 9:36. Την ίδια ώρα οι ληστές φαίνονται στο βίντεο να προσπαθούν να σπάσουν τη πρώτη βιτρίνα, χρησιμοποιώντας και άλλα εργαλεία, πιθανόν ένα φλόγιστρο που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος.

Λούβρο: Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου διαρρήξεων

Στις 9:36, μετά από εντολή της διεύθυνσης, ενεργοποιείται το κουμπί επικοινωνίας με την αστυνομία μέσω της πλατφόρμας Ramsès, που συνδέει το μουσείο με το Υπουργείο Εσωτερικών. Με λίγα μέτρα απόστασης οι φύλακες επιχειρούν να προσεγγίσουν, αλλά υποχωρούν γρήγορα, υπό τον φόβο πιθανής οπλοκατοχής των ληστών.

Οι ληστές αγνοούν τη παρουσία των φυλάκων και εστιάζουν στις βιτρίνες που αντιστέκονται στην παραβίαση, ενώ στις 9:37 ενεργοποιείται το εσωτερικό πρωτόκολλο διαρρήξεων, με ανάκληση όλων των προσβάσεων για προσωπικό και επισκέπτες.

louvre2.jpg
Visitors check jewelry in the Apollo Gallery of the Louvre museum on Sept. 4, 2025 in Paris. (AP Photo/Alexander Turnbull)Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Ο πρώτος ληστής καταφέρνει να δημιουργήσει τρύπα στη βιτρίνα, φορτώνοντας τα κλοπιμαία σε σακούλα, ενώ ο συνεργάτης του δυσκολεύεται ακόμη να σπάσει τη δεύτερη βιτρίνα, καταφέρνοντας τελικά να αρπάξει κάποια κοσμήματα.

Στις 9:38 οι δύο ληστές χάνουν την ψυχραιμία τους, επιταχύνοντας την έξοδό τους μέσω του παραθύρου απ’ όπου εισήλθαν. Ο ένας από αυτούς, που φέρει κράνος, αφήνει στο πάτωμα ένα γάντι και μια φαινομενικά πολύτιμη καρφίτσα. Αποχωρούν μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά.

louvre1.jpg

Το ανυψωτικό καλάθι που χρησιμοποιήθηκε από τους κλέφτες, στο μουσείο του Λούβρου

AP

Η άμεση αντίδραση ενός φύλακα αποτρέπει το κάψιμο του φορτηγού με την ανυψωτική πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε για την ανάβαση στους ορόφους, αφήνοντας στους αστυνομικούς κρίσιμα στοιχεία για την έρευνα, μεταξύ των οποίων και ένα κράνος, όπως αποκαλύφθηκε νωρίτερα.

