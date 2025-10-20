Λούβρο: Η στιγμή της κινηματογραφικής ληστείας που κάνει τον γύρο του κόσμου

Η γαλλική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της συμμορίας που έκλεψε από το Λούβρο Ναπολεόντεια κοσμήματα, ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας

Ένας από τους δράστες της ιστορικής ληστείας στο Λούβρο βιντεοσκοπήθηκε με ένα κίτρινο γιλέκο να εισβάλλει σε μία γυάλινη προθήκη και να αφαιρεί κοσμήματα που κάποτε ανήκαν στον Ναπολέοντα και την οικογένειά του. Η συμμορία των τεσσάρων «εξαιρετικά οργανωμένων εγκληματιών» έφτασε έξω από το πιο δημοφιλές μουσείο στον κόσμο γύρω στις 9:30 π.μ (τοπική ώρα) χθες Κυριακή (19.10), ενώ χιλιάδες τουρίστες απολάμβαναν την εκδρομή τους.

Με μάσκες και οπλισμένοι με τροχούς, εξαπέλυσαν στη συνέχεια μια τολμηρή επιδρομή κατά την οποία έκλεψαν εννέα από τους πιο ανεκτίμητους θησαυρούς του μουσείου, συμπεριλαμβανομένου ενός στέμματος αξίας 115 κατομμυρίων ευρώ, όλα σε διάστημα μόλις επτά λεπτών. Εκπληκτικά πλάνα που μεταδόθηκαν από το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM φαίνεται να δείχνουν ένα μέλος της συμμορίας να μεταμφιέζεται σε εργάτη οικοδομών, φορώντας ένα κίτρινο γιλέκο υψηλής ορατότητας καθώς ανοίγει με θράσος ένα ντουλάπι.

Η ομάδα στόχευσε μια πτέρυγα του Λούβρου δίπλα στον ποταμό Σηκουάνα, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής, και επέκτεινε έναν ανελκυστήρα εμπορευμάτων που έμοιαζε με σκάλα από το πίσω μέρος ενός φορτηγού με επίπεδη πλατφόρμα πριν τον στηρίξει στον τοίχο της γκαλερί.

Αφού έτρεξαν στην κορυφή της σκάλας, οι άνδρες χρησιμοποίησαν έναν γωνιακό τροχό για να τρυπήσουν το εξωτερικό παράθυρο του μουσείου, πριν σκαρφαλώσουν στην αίθουσα εκθέσεων Salle 705. Στην πρωτοφανή ληστεία, η συμμορία άνοιξε βιαστικά δύο προθήκες και στοίβαξε εννέα κομμάτια από τη συλλογή 23 αντικειμένων του Ναπολέοντα και της Ιωσηφίνας Βοναπάρτη.

Ένα από τα κομμάτια που κλάπηκαν, ένα στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας με σμαράγδια και διαμάντια, ανακτήθηκε αφού έπεσε ζημιές ενώ οι άνδρες διέφευγαν μοτοποδήλατα. Η συμμορία, η οποία παραμένει ασύλληπτη, δραπέτευσε με συνολικά οκτώ κομμάτια.

Ο ύποπτος για κλοπή βιντεοσκοπήθηκε καθώς η ομάδα πήρε ανεκτίμητα κοσμήματα που κάποτε ανήκαν στον Ναπολέοντα και την οικογένειά του. Ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράρ Νταρμανέν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κλοπή κοσμημάτων στο μουσείο του Λούβρου την Κυριακή έδωσε μια πολύ αρνητική εικόνα για τη Γαλλία, καθώς υπονοούσε αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Υπάρχουν πολλά μουσεία στο Παρίσι, πολλά μουσεία στη Γαλλία, με ανεκτίμητες αξίες σε αυτά τα μουσεία», δήλωσε ο Νταρμανέν σε συνέντευξή του στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό France Inter. «Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε», είπε, προσθέτοντας ότι η αστυνομία θα συλλάβει τελικά τους δράστες. Εν τω μεταξύ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε: «Θα ανακτήσουμε τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη» σε δήλωσή του στο X. Πρόσθεσε: «Γίνονται τα πάντα, παντού, για να το πετύχουμε αυτό, υπό την ηγεσία της εισαγγελίας του Παρισιού».

France Daily Life

Πλήθη τουριστών μέσα στο Μουσείο του Λούβρου

AP

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ δήλωσε ότι δύο κλέφτες έφτασαν με σκούτερ Yamaha Tmax, ενώ δύο άλλοι περίμεναν στο πίσω μέρος ενός φορτηγού με επίπεδη πλατφόρμα και επεκτεινόμενη σκάλα. «Το παράθυρο κόπηκε, χρησιμοποιώντας ένα φορητό κόφτη δίσκων», είπε, προσθέτοντας ότι η ομάδα χρησιμοποίησε ακόμη και αλυσοπρίονο για να μπει σε βιτρίνες.

Το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας επιβεβαίωσε ότι οκτώ «αντικείμενα ανεκτίμητης πολιτιστικής κληρονομιάς» κλάπηκαν κατά την επιδρομή, συμπεριλαμβανομένου ενός κολιέ με σμαράγδια και διαμάντια που ο Ναπολέων είχε δωρίσει στη σύζυγό του, αυτοκράτειρα Μαρία Λουίζα. Το Στέμμα της Ευγενίας, το οποίο βρέθηκε σπασμένο και πεταμένο από τους κλέφτες κάτω από το παράθυρο του Λούβρου, ήταν ανάμεσα στα πολυάριθμα ανεκτίμητα κοσμήματα στην περίτεχνη Galerie Apollon.

Αφού στέφθηκαν Αυτοκράτορας και Αυτοκράτειρα της Γαλλίας το 1804, ο Ναπολέων και η Ιωσηφίνα συγκέντρωσαν μια από τις πιο πλούσιες συλλογές κοσμημάτων που υπήρξαν ποτέ. Το Λούβρο, που βρίσκεται στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας και είναι μακράν το πιο δημοφιλές μουσείο τέχνης στον κόσμο, τέθηκε γρήγορα «σε καραντίνα» καθώς πολιτικοί και ντετέκτιβ κατέφθασαν στον τόπο του εγκλήματος.

Η γενική εισαγγελέας Λορ Μπεκούο δήλωσε στο BFM ότι οι άνδρες ήταν μια «ομάδα κρούσης» που απείλησε τους φύλακες του μουσείου με τους γωνιακούς τροχούς που χρησιμοποίησε για να κόψουν τις γυάλινες προθήκες. Αν και επιβεβαίωσε ότι οι συναγερμοί του Λούβρου λειτουργούσαν εκείνη την ώρα, είπε ότι παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το αν ηχούσε στην πινακοθήκη όταν γινόταν η κλοπή.

«Οι οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες μπορούν να έχουν δύο στόχους: είτε να εκτελέσουν μια παραγγελία που τους έχει δοθεί, είτε να αποκτήσουν πολύτιμους λίθους για ξέπλυμα χρήματος», πρόσθεσε. Υπάρχουν περίπου 60 ερευνητές που εργάζονται στην υπόθεση υψηλού προφίλ, με τις γαλλικές αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των ενόχων, ένας εκ των οποίων έχει ήδη ανακτηθεί το αντιανεμικό γιλέκο ενός.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι (το μουσείο) θα είναι σε θέση να ανακτήσει τα κλεμμένα αντικείμενα τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε η κα Μπεκούο. Ήταν η πρώτη κλοπή από το Λούβρο από το 1998. Μετά τη θρασύτατη κλοπή μέρα-μεσημέρι έργου του διάσημου Γάλλου ζωγράφου Ζαν-Μπατίστ Καμίλ Κορό, ο τότε διευθυντής του Λούβρου, Πιερ Ροζενμπέργκ, είχε προειδοποιήσει ότι η ασφάλεια του μουσείου ήταν «εύθραυστη». Ο πίνακας δεν βρέθηκε ποτέ.

