Λούβρο: Τα κενά ασφαλείας στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου

Η πρωτοφανής διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου αναδεικνύει τα κενά ασφαλείας στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Λούβρο: Τα κενά ασφαλείας στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου

Tο Μουσείο του Λούβρου

AP
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το κολιέ με ζαφείρια της αυτοκράτειρας Μαρία-Αμαλία και της Βασίλισσας Ορτάνς ντε Μπωαρναί, που αποτελείται από οκτώ ζαφείρια και 631 διαμάντια, και η τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, η οποία περιέχει σχεδόν 2.000 διαμάντια, κλάπηκαν από ένα παράθυρο του παριζιάνικου μουσείου. Μια αστραπιαία διάρρηξη εκπληκτικής αποτελεσματικότητας, που διαπράχθηκε με ανησυχητική ευκολία, σε επτά λεπτά και στο φως της ημέρας, στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου...

Το Λούβρο -στο 1ο διαμέρισμα του Παρισιού- είχε ανοίξει για το κοινό πριν από τριάντα λεπτά την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, γύρω στις 9:30 π.μ., όταν μια ομάδα τεσσάρων εγκληματιών, ίσως εμπνευσμένη από την εγκληματική τόλμη του Φαντομά, σε κάθε περίπτωση εξαιρετικά καλά προετοιμασμένη, με εντυπωσιακή αυτοπεποίθηση, έφτασε στην γκαλερί «Απόλλων». Βρίσκεται στον πρώτο όροφο και φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας.

eugenie.jpg

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Η ανάβαση έγινε στη μέση του δρόμου, χρησιμοποιώντας μια συνηθισμένη ηλεκτρική σκάλα μετακίνησης που βρίσκεται στην πλευρά του Σηκουάνα, στην οδό Quai François-Mitterrand. Οι διαρρήκτες είχαν χρόνο να σπάσουν μια μπαλκονόπορτα και στη συνέχεια να σπάσουν δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας για να κλέψουν «οκτώ αντικείμενα ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας» (διαδήματα, κολιέ, σκουλαρίκια και καρφίτσες) σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού. Στη συνέχεια κατέβηκαν από την ίδια διαδρομή και διέφυγαν με ένα σκούτερ.

Η λεία περιελάμβανε το κολιέ από το ζαφείρι της βασίλισσας Μαρία-Αμαλία και της βασίλισσας Ορτάνς, που αποτελείται από οκτώ ζαφείρια και 631 διαμάντια, και το διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄με 2000 διαμάντια. Σύμφωνα με τις αρχές, κλάπηκαν οκτώ αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων διαδημάτων, κολιέ, σκουλαρίκια και καρφίτσες. Όλα χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα και κάποτε ανήκαν σε Γάλλους βασιλιάδες ή αυτοκρατορικούς ηγεμόνες.

Το μόνο πράγμα που ξέχασαν, μέχρι στιγμής, οι διαρρήκτες, οι οποίοι εξακολουθούν να αναζητούνται: Μετά τη διάρρηξη, σύμφωνα με το μουσείο, με την παρέμβαση των πρακτόρων του Λούβρου, τράπηκαν σε φυγή και έριξαν το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο αποτελούνταν από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια. Το σετ ανακτήθηκε, κατεστραμμένο.

«Έμπειροι» διαρρήκτες

Ο υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez, στην εκπομπή «Πολιτικά Ερωτήματα» (Γαλλία Inter/Franceinfo/Le Monde) της Κυριακής το πρωί, προέτρεψε να συλληφθούν «πολύ γρήγορα» οι εγκληματίες. Έχει ξεκινήσει έρευνα για «οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία για διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας» και έχει ανατεθεί ο εντοπισμός τους στην ομάδα καταπολέμησης της ληστείας. Ο υπουργός Εσωτερικών, πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, αναφέρεται σε «έμπειρους» διαρρήκτες που θα μπορούσαν να είναι «ξένοι».

Σύμφωνα με τη Laure Beccuau, την εισαγγελέα του Παρισιού, το ενδεχόμενο μια ξένη δύναμη να «διέταξε» την κλοπή «δεν αποκλείεται». «Θα βρούμε τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Eμανουέλ Μακρόν την Κυριακή σε μήνυμα που μεταδόθηκε στο X

gallerie.jpg

Μέλη εγκληματολογικής ομάδας επιθεωρούν το παράθυρο που παραβιάστηκε κατά τη διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου.

Το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε ανακοίνωση αργά το απόγευμα για να επισημάνει μια διάρρηξη που ήταν ιδιαίτερα γρήγορη και βάναυση: «Ενεργοποιήθηκαν οι συναγερμοί (...). Τη στιγμή της διάρρηξης, η οποία ήταν ιδιαίτερα γρήγορη και βάναυση, οι πέντε υπάλληλοι του μουσείου που ήταν παρόντες στην αίθουσα και στους παρακείμενους χώρους παρενέβησαν αμέσως για να εφαρμόσουν το πρωτόκολλο ασφαλείας». Ωστόσο, η έρευνα θα πρέπει να προσδιορίσει την αλυσίδα ευθύνης που επέτρεψε μια τόσο θεαματική διάρρηξη, σε κλίμακα σχεδόν άνευ προηγουμένου από την κλοπή της Μόνα Λίζα το 1911 από έναν Ιταλό υαλουργό.

Ο πίνακας του Λεονάρντο ντα Βίντσι βρέθηκε στην Ιταλία δύο χρόνια αργότερα. Η τελευταία καταγεγραμμένη κλοπή στο Λούβρο έλαβε χώρα το 1998: ένας πίνακας του Καμίλ Κορό, εκλάπη μέρα μεσημέρι και δεν ανακτήθηκε ποτέ

«Κομμάτια που δεν πωλούνται στην αρχική τους κατάσταση»

Είναι αυτή η ληστεία του αιώνα; «Λένε ότι η αξία της λείας είναι ανεκτίμητη... Φυσικά και είναι!» λέει ο Alexandre Léger, πιστοποιημένος ειδικός σε κοσμήματα και συλλεκτικά ρολόγια. «Το ποσό είναι αστρονομικό, με χιλιάδες διαμάντια που αξίζουν 500 ευρώ το καράτι. Αλλά η αξία της κληρονομιάς είναι αυτή που καθιστά αυτή την κλοπή αφόρητη. Τα κομμάτια δεν πωλούνται στην αρχική τους κατάσταση, αλλά υπάρχει ισχυρός κίνδυνος να αποσυναρμολογηθούν, ο χρυσός από τη μία πλευρά, τα διαμάντια από την άλλη.»

Μόλις ανακαλύφθηκε η κλοπή, το μουσείο έκλεισε αμέσως για το κοινό, ενώ η Laurence des Cars, διευθύντρια του Λούβρου, απευθύνθηκε στο προσωπικό στις 2:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο. Η ομιλία έγινε αρνητικά δεκτή από τον κόσμο που την αποδοκίμασε και κατηγόρησε τη διοίκηση του μουσείου για έλλειψη διορατικότητας.

Σημειώνοντας ότι το σχέδιο «ασφάλειας», το οποίο υποτίθεται ότι θα αναβάθμιζε το σύστημα ασφαλείας του μουσείου, αναβλήθηκε μέχρι τη σύμβαση εκτέλεσης 2025-2029, το προσωπικό επεσήμανε μια επαναλαμβανόμενη έλλειψη πόρων που οδήγησε σε μοιραία ελαττώματα. Σε δελτίο τύπου που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, το σωματείο CFDT-Culture ζητά «πλήρη και ανεξάρτητο έλεγχο των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης (...), ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού για την επιτήρηση και την υποδοχή, και πρόληψη (...) έρευνα».

Το σωματείο SUD-Culture, στο δικό του δελτίο τύπου, επαναλαμβάνει ότι «καταγγέλλει συνεχώς τις εσωτερικές διαιτησίες που παρατηρούνται τα τελευταία τρία χρόνια, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη την κύρια αποστολή του ιδρύματός μας, τις συλλογές και τους ανθρώπους μας. (...) Η ευθύνη της διοίκησης είναι συντριπτική και είναι καιρός ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Πολιτισμού να λάβουν υπόψη τις προειδοποιήσεις που εκδίδονται από το προσωπικό».

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες της Le Monde, το έργο της «νέας αναγέννησης του Λούβρου», που αποσκοπεί στη βελτίωση της υποδοχής και στη δημιουργία μιας νέας εισόδου στην κιονοστοιχία Perrault, θα επηρεάσει μόνο την Galerie d'Apollon, το σημείο της διάρρηξης, η οποία είναι η πιο ευαίσθητη περιοχή για τους φύλακες επειδή είναι η πιο πολυσύχναστη. Οι ίδιοι φύλακες παραπονιούνται εδώ και καιρό για τα γενικά ανεπαρκή επίπεδα προσωπικού και τις προβληματικές συνθήκες εργασίας στην Galerie d'Apollon.

«Μεγάλα κενά ασφαλείας στα γαλλικά μουσεία»

Σύμφωνα με υπάλληλο του Λούβρου με τον οποίο επικοινώνησε η Le Monde, αυτή η γκαλερί φυλάσσεται πλέον μόνο από πέντε αστυνομικούς, αντί για τους παραδοσιακούς έξι. Και υπάρχουν μόνο τέσσερις κατά τη διάρκεια του πρώτου πρωινού διαλείμματος, το οποίο διαρκεί τριάντα λεπτά. Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που οι εγκληματίες έδρασαν. «Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μεγάλη ευπάθεια στα γαλλικά μουσεία», συμφώνησε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος υπενθύμισε ότι ένα «σχέδιο ασφαλείας» ξεκίνησε πρόσφατα από το Υπουργείο του Μουσείου του Λούβρου.

Μετά την ομιλία της, η οποία επικρίθηκε από το προσωπικό, η Laurence des Cars έστειλε ένα email για να διευκρινίσει ότι, από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της, [έχει] ενημερωθεί για την ανάγκη ενίσχυσης της αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Στο πλαίσιο αυτό, και κατόπιν αιτήματός της, διεξήχθησαν λεπτομερείς μελέτες από το αρχηγείο της αστυνομίας. Οι πληροφορίες τους υποβλήθηκαν πρόσφατα σε [αυτόν]. Θα προστεθούν στα μέτρα που έχουν ήδη ξεκινήσει».

France Daily Life

Πλήθη τουριστών μέσα στο Μουσείο του Λούβρου

AP

Η υπόθεση αναζωπυρώνει το τραύμα των μουσείων του Παρισιού, τα οποία δεν έχουν υποστεί τέτοια διάρρηξη από τότε που συνέβη μια άλλη «ληστεία του αιώνα» το 2010 στο Musée d'Art Moderne στο Παρίσι. Ο Vrejan Tomic, γνωστός ως «Spider-Man» έκλεψε πέντε αριστουργήματα. Κανένα από αυτά τα έργα δεν έχει ανακτηθεί. Εδώ και αρκετούς μήνες σημειώνεται αναζωπύρωση των διαρρήξεων σε μουσεία. Στα μέσα Σεπτεμβρίου, έξι κιλά χρυσού αξίας 600.000 ευρώ εκλάπησαν από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Και πάλι τον Σεπτέμβριο, το μουσείο της Λιμόζ υπέστη διάρρηξη, αξίας 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τις περισσότερες φορές, τα χρυσά αντικείμενα λιώνουν και μεταμορφώνονται από τους κακοποιούς. Αλλά μερικές φορές η τύχη χαμογελάει στους ερευνητές: στα μέσα Οκτωβρίου, πέντε από τις επτά χρυσές ταμπακιέρες που εκλάπησαν τον Νοέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας στο Μουσείο Cognacq-Jay στο Παρίσι ανακτήθηκαν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ληστεία στο Λούβρο: Επική ανακοίνωση Πιερικού, δίνει… άλλοθι στον διαιτητή - «Έκλεβε τον ιδρώτα μας»

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Πατέρας δώρισε τον νεφρό για να σώσει τον γιο του

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Η ΕΕ ετοιμάζει δάνειο για την Ουκρανία με «εγγύηση» τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

09:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Έρευνες για τον άγνωστο άνδρα που μαχαίρωσε θανάσιμα τον 37χρονο έξω από νυχτερινό κέντρο

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αγωνία για τον 35χρονο ψαροντουφεκά που χάθηκε στην θάλασσα του Ρίου – Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες

09:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Με Στρεφέτσα και Ταρέμι, αλλά χωρίς Ροντινέι

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Τα 8 ανεκτίμητα κοσμήματα που «έκαναν φτερά» - Το διαμαντένιο κολιέ και η μαργαριταρένια τιάρα, «σύμβολα» της Γαλλίας

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

CUPRA: Το Formentor το εκατομμυριοστό αυτοκίνητο μιας μάρκας που αναπτύσσεται ταχύτατα

09:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Σε κανένα κράτος δεν οικειοποιείται μια μερίδα εθνικό σύμβολο όπως ο Άγνωστος Στρατιώτης

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Περιπολικό μεταφέρει… ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ – Το viral βίντεο

09:23ΕΛΛΑΔΑ

«Ήλθα να δώσω και όχι να λάβω εντολή»: Οι χειρισμοί Κόδριγκτον με Δεριγνί και Χέιδεν στη ναυμαχία στο Ναυαρίνο στις 20 Οκτωβρίου 1827 και η καταστροφή του τουρκικού στόλου

09:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ροζ Πάνθηρες»: Ο φόβος και ο τρόμος των μουσείων και των κοσμηματοπωλείων της Ευρώπης

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για εκλογές Τουρκοκυπρίων: Προσδοκίες για επανέναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 110 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Ηλεία: Κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη και απείλησε να κάψει στο φούρνο τη γυναίκα του

08:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η παρέλαση και ο Γκαφό-φσκι - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Σαϊεντολογία: Μέλος της αίρεσης αποκαλύπτει τη σκληρή τιμωρία που λαμβάνει όποιος «κάνει λάθη»

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλείο ψυχής του ανθρώπου πίσω από το πιο viral meme όλων των εποχών – Το εκπληκτικό ποσό που έχει μαζέψει για φιλανθρωπικό σκοπό

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό στο Ρέθυμνο: Τραυματίστηκε ο 30χρονος οδηγός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:06ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Ηλεία: Κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη και απείλησε να κάψει στο φούρνο τη γυναίκα του

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Σαϊεντολογία: Μέλος της αίρεσης αποκαλύπτει τη σκληρή τιμωρία που λαμβάνει όποιος «κάνει λάθη»

06:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης - Ποια πρόσωπα είναι στο μικροσκόπιο

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός» – Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Η «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο: Τα κενά ασφαλείας στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου - Μυστήριο με την αξία των οκτώ κλοπιμαίων

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ: «Είσαι άπιστη, μην το παίζεις θύμα»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

«Μαϊμού» πλαστικός χειρουργός ο 40χρονος που ξυλοκόπησε γυναίκα στον δρόμο – «Μαύρο» χρήμα και παράνομες επεμβάσεις

07:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια δολοφονία 37χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε η ώρα της φυλακής για τον Σαρκοζί: Από τα σαλόνια της εξουσίας στην πτώση ο μικρός «Ναπολέων»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

09:23ΕΛΛΑΔΑ

«Ήλθα να δώσω και όχι να λάβω εντολή»: Οι χειρισμοί Κόδριγκτον με Δεριγνί και Χέιδεν στη ναυμαχία στο Ναυαρίνο στις 20 Οκτωβρίου 1827 και η καταστροφή του τουρκικού στόλου

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα εφέτος – Πότε εκδίδεται το εκκαθαριστικό

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η σιωπή του Δένδια, ο ανασχηματισμός που αργεί, ο ρόλος του Βενιζέλου στο ΠΑΣΟΚ, τα σκονάκια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φωτογραφία για Euronext, τα θέλγητρα της Βουλγαρίας, το θαύμα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ο αρχιτέκτονας και τα πονταρίσματα στη ΔΕΗ

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ποιος είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν που νίκησε τον εκλεκτό του Ερντογάν στα Κατεχόμενα

07:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά έως 4.527 ευρώ για δώρα και επικουρικές συντάξεις με τόκους 7 ετών

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία à la Arsène Lupin στο Λούβρο: Καρέ καρέ τα 7 λεπτά, το βίντεο, το στέμμα που χάθηκε στο δρόμο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ