Λούβρο: Τα κενά ασφαλείας στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου

Το κολιέ με ζαφείρια της αυτοκράτειρας Μαρία-Αμαλία και της Βασίλισσας Ορτάνς ντε Μπωαρναί, που αποτελείται από οκτώ ζαφείρια και 631 διαμάντια, και η τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, η οποία περιέχει σχεδόν 2.000 διαμάντια, κλάπηκαν από ένα παράθυρο του παριζιάνικου μουσείου. Μια αστραπιαία διάρρηξη εκπληκτικής αποτελεσματικότητας, που διαπράχθηκε με ανησυχητική ευκολία, σε επτά λεπτά και στο φως της ημέρας, στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου...

Το Λούβρο -στο 1ο διαμέρισμα του Παρισιού- είχε ανοίξει για το κοινό πριν από τριάντα λεπτά την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, γύρω στις 9:30 π.μ., όταν μια ομάδα τεσσάρων εγκληματιών, ίσως εμπνευσμένη από την εγκληματική τόλμη του Φαντομά, σε κάθε περίπτωση εξαιρετικά καλά προετοιμασμένη, με εντυπωσιακή αυτοπεποίθηση, έφτασε στην γκαλερί «Απόλλων». Βρίσκεται στον πρώτο όροφο και φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας.

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Η ανάβαση έγινε στη μέση του δρόμου, χρησιμοποιώντας μια συνηθισμένη ηλεκτρική σκάλα μετακίνησης που βρίσκεται στην πλευρά του Σηκουάνα, στην οδό Quai François-Mitterrand. Οι διαρρήκτες είχαν χρόνο να σπάσουν μια μπαλκονόπορτα και στη συνέχεια να σπάσουν δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας για να κλέψουν «οκτώ αντικείμενα ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας» (διαδήματα, κολιέ, σκουλαρίκια και καρφίτσες) σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού. Στη συνέχεια κατέβηκαν από την ίδια διαδρομή και διέφυγαν με ένα σκούτερ.



Η λεία περιελάμβανε το κολιέ από το ζαφείρι της βασίλισσας Μαρία-Αμαλία και της βασίλισσας Ορτάνς, που αποτελείται από οκτώ ζαφείρια και 631 διαμάντια, και το διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄με 2000 διαμάντια. Σύμφωνα με τις αρχές, κλάπηκαν οκτώ αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων διαδημάτων, κολιέ, σκουλαρίκια και καρφίτσες. Όλα χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα και κάποτε ανήκαν σε Γάλλους βασιλιάδες ή αυτοκρατορικούς ηγεμόνες.

Το μόνο πράγμα που ξέχασαν, μέχρι στιγμής, οι διαρρήκτες, οι οποίοι εξακολουθούν να αναζητούνται: Μετά τη διάρρηξη, σύμφωνα με το μουσείο, με την παρέμβαση των πρακτόρων του Λούβρου, τράπηκαν σε φυγή και έριξαν το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο αποτελούνταν από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια. Το σετ ανακτήθηκε, κατεστραμμένο.

«Έμπειροι» διαρρήκτες

Ο υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez, στην εκπομπή «Πολιτικά Ερωτήματα» (Γαλλία Inter/Franceinfo/Le Monde) της Κυριακής το πρωί, προέτρεψε να συλληφθούν «πολύ γρήγορα» οι εγκληματίες. Έχει ξεκινήσει έρευνα για «οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία για διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας» και έχει ανατεθεί ο εντοπισμός τους στην ομάδα καταπολέμησης της ληστείας. Ο υπουργός Εσωτερικών, πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, αναφέρεται σε «έμπειρους» διαρρήκτες που θα μπορούσαν να είναι «ξένοι».

Σύμφωνα με τη Laure Beccuau, την εισαγγελέα του Παρισιού, το ενδεχόμενο μια ξένη δύναμη να «διέταξε» την κλοπή «δεν αποκλείεται». «Θα βρούμε τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Eμανουέλ Μακρόν την Κυριακή σε μήνυμα που μεταδόθηκε στο X

Μέλη εγκληματολογικής ομάδας επιθεωρούν το παράθυρο που παραβιάστηκε κατά τη διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου.

Το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε ανακοίνωση αργά το απόγευμα για να επισημάνει μια διάρρηξη που ήταν ιδιαίτερα γρήγορη και βάναυση: «Ενεργοποιήθηκαν οι συναγερμοί (...). Τη στιγμή της διάρρηξης, η οποία ήταν ιδιαίτερα γρήγορη και βάναυση, οι πέντε υπάλληλοι του μουσείου που ήταν παρόντες στην αίθουσα και στους παρακείμενους χώρους παρενέβησαν αμέσως για να εφαρμόσουν το πρωτόκολλο ασφαλείας». Ωστόσο, η έρευνα θα πρέπει να προσδιορίσει την αλυσίδα ευθύνης που επέτρεψε μια τόσο θεαματική διάρρηξη, σε κλίμακα σχεδόν άνευ προηγουμένου από την κλοπή της Μόνα Λίζα το 1911 από έναν Ιταλό υαλουργό.

Ο πίνακας του Λεονάρντο ντα Βίντσι βρέθηκε στην Ιταλία δύο χρόνια αργότερα. Η τελευταία καταγεγραμμένη κλοπή στο Λούβρο έλαβε χώρα το 1998: ένας πίνακας του Καμίλ Κορό, εκλάπη μέρα μεσημέρι και δεν ανακτήθηκε ποτέ

«Κομμάτια που δεν πωλούνται στην αρχική τους κατάσταση»

Είναι αυτή η ληστεία του αιώνα; «Λένε ότι η αξία της λείας είναι ανεκτίμητη... Φυσικά και είναι!» λέει ο Alexandre Léger, πιστοποιημένος ειδικός σε κοσμήματα και συλλεκτικά ρολόγια. «Το ποσό είναι αστρονομικό, με χιλιάδες διαμάντια που αξίζουν 500 ευρώ το καράτι. Αλλά η αξία της κληρονομιάς είναι αυτή που καθιστά αυτή την κλοπή αφόρητη. Τα κομμάτια δεν πωλούνται στην αρχική τους κατάσταση, αλλά υπάρχει ισχυρός κίνδυνος να αποσυναρμολογηθούν, ο χρυσός από τη μία πλευρά, τα διαμάντια από την άλλη.»

Μόλις ανακαλύφθηκε η κλοπή, το μουσείο έκλεισε αμέσως για το κοινό, ενώ η Laurence des Cars, διευθύντρια του Λούβρου, απευθύνθηκε στο προσωπικό στις 2:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο. Η ομιλία έγινε αρνητικά δεκτή από τον κόσμο που την αποδοκίμασε και κατηγόρησε τη διοίκηση του μουσείου για έλλειψη διορατικότητας.

Σημειώνοντας ότι το σχέδιο «ασφάλειας», το οποίο υποτίθεται ότι θα αναβάθμιζε το σύστημα ασφαλείας του μουσείου, αναβλήθηκε μέχρι τη σύμβαση εκτέλεσης 2025-2029, το προσωπικό επεσήμανε μια επαναλαμβανόμενη έλλειψη πόρων που οδήγησε σε μοιραία ελαττώματα. Σε δελτίο τύπου που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, το σωματείο CFDT-Culture ζητά «πλήρη και ανεξάρτητο έλεγχο των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης (...), ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού για την επιτήρηση και την υποδοχή, και πρόληψη (...) έρευνα».

Το σωματείο SUD-Culture, στο δικό του δελτίο τύπου, επαναλαμβάνει ότι «καταγγέλλει συνεχώς τις εσωτερικές διαιτησίες που παρατηρούνται τα τελευταία τρία χρόνια, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη την κύρια αποστολή του ιδρύματός μας, τις συλλογές και τους ανθρώπους μας. (...) Η ευθύνη της διοίκησης είναι συντριπτική και είναι καιρός ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Πολιτισμού να λάβουν υπόψη τις προειδοποιήσεις που εκδίδονται από το προσωπικό».

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες της Le Monde, το έργο της «νέας αναγέννησης του Λούβρου», που αποσκοπεί στη βελτίωση της υποδοχής και στη δημιουργία μιας νέας εισόδου στην κιονοστοιχία Perrault, θα επηρεάσει μόνο την Galerie d'Apollon, το σημείο της διάρρηξης, η οποία είναι η πιο ευαίσθητη περιοχή για τους φύλακες επειδή είναι η πιο πολυσύχναστη. Οι ίδιοι φύλακες παραπονιούνται εδώ και καιρό για τα γενικά ανεπαρκή επίπεδα προσωπικού και τις προβληματικές συνθήκες εργασίας στην Galerie d'Apollon.

«Μεγάλα κενά ασφαλείας στα γαλλικά μουσεία»

Σύμφωνα με υπάλληλο του Λούβρου με τον οποίο επικοινώνησε η Le Monde, αυτή η γκαλερί φυλάσσεται πλέον μόνο από πέντε αστυνομικούς, αντί για τους παραδοσιακούς έξι. Και υπάρχουν μόνο τέσσερις κατά τη διάρκεια του πρώτου πρωινού διαλείμματος, το οποίο διαρκεί τριάντα λεπτά. Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που οι εγκληματίες έδρασαν. «Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μεγάλη ευπάθεια στα γαλλικά μουσεία», συμφώνησε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος υπενθύμισε ότι ένα «σχέδιο ασφαλείας» ξεκίνησε πρόσφατα από το Υπουργείο του Μουσείου του Λούβρου.

Μετά την ομιλία της, η οποία επικρίθηκε από το προσωπικό, η Laurence des Cars έστειλε ένα email για να διευκρινίσει ότι, από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της, [έχει] ενημερωθεί για την ανάγκη ενίσχυσης της αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Στο πλαίσιο αυτό, και κατόπιν αιτήματός της, διεξήχθησαν λεπτομερείς μελέτες από το αρχηγείο της αστυνομίας. Οι πληροφορίες τους υποβλήθηκαν πρόσφατα σε [αυτόν]. Θα προστεθούν στα μέτρα που έχουν ήδη ξεκινήσει».

Πλήθη τουριστών μέσα στο Μουσείο του Λούβρου AP

Η υπόθεση αναζωπυρώνει το τραύμα των μουσείων του Παρισιού, τα οποία δεν έχουν υποστεί τέτοια διάρρηξη από τότε που συνέβη μια άλλη «ληστεία του αιώνα» το 2010 στο Musée d'Art Moderne στο Παρίσι. Ο Vrejan Tomic, γνωστός ως «Spider-Man» έκλεψε πέντε αριστουργήματα. Κανένα από αυτά τα έργα δεν έχει ανακτηθεί. Εδώ και αρκετούς μήνες σημειώνεται αναζωπύρωση των διαρρήξεων σε μουσεία. Στα μέσα Σεπτεμβρίου, έξι κιλά χρυσού αξίας 600.000 ευρώ εκλάπησαν από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Και πάλι τον Σεπτέμβριο, το μουσείο της Λιμόζ υπέστη διάρρηξη, αξίας 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τις περισσότερες φορές, τα χρυσά αντικείμενα λιώνουν και μεταμορφώνονται από τους κακοποιούς. Αλλά μερικές φορές η τύχη χαμογελάει στους ερευνητές: στα μέσα Οκτωβρίου, πέντε από τις επτά χρυσές ταμπακιέρες που εκλάπησαν τον Νοέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας στο Μουσείο Cognacq-Jay στο Παρίσι ανακτήθηκαν.

