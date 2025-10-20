Ληστεία στο Λούβρο: Εσωτερική πληροφόρηση «βλέπουν» οι γαλλικές αρχές– Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό

Οι γαλλικές αρχές αναζητούν τους τέσσερις ληστές που άρπαξαν μέσα σε λίγα λεπτά κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από τη Galerie d’Apollon του Λούβρου. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εσωτερικής πληροφόρησης.

Ληστεία στο Λούβρο: Εσωτερική πληροφόρηση «βλέπουν» οι γαλλικές αρχές– Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό
Μία θεαματική ληστεία που έχει προκαλέσει διεθνή αίσθηση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Τέσσερις άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους εισέβαλαν στην περίφημη Galerie d’Apollon, όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα της γαλλικής αυτοκρατορικής συλλογής, και μέσα σε ελάχιστα λεπτά άρπαξαν αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, Λορ Μπεκυό, οι δράστες έδρασαν με απόλυτη ακρίβεια, «σαν ομάδα κρούσης», και διέφυγαν πριν προλάβει να ενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για οργανωμένη επιχείρηση με επαγγελματικό σχεδιασμό.

Η ληστεία των επτά λεπτών

Οι τέσσερις άνδρες φέρεται να έφτασαν στο μουσείο νωρίς το πρωί, χρησιμοποιώντας ανυψωτικό όχημα για να προσεγγίσουν ένα παράθυρο στην πλευρά του κτιρίου που «βλέπει» προς τον Σηκουάνα — σημείο το οποίο βρίσκεται υπό εργασίες συντήρησης και θεωρείται πλέον το πιο πιθανό σημείο εισόδου τους.

France Louvre

Η επιχείρηση, που διήρκεσε λιγότερο από επτά λεπτά, ολοκληρώθηκε προτού σημάνει ο συναγερμός. Οι δράστες έσπασαν τις προθήκες της αίθουσας και άρπαξαν εννέα ιστορικά κοσμήματα, μεταξύ των οποίων στέμματα, διαμαντένιες καρφίτσες και περιδέραια της εποχής του Ναπολέοντα Γ΄ και της αυτοκράτειρας Ευγενίας της Μοντιχίο.

Το ένατο αντικείμενο βρέθηκε κατεστραμμένο και πεταμένο έξω από το μουσείο — γεγονός που δείχνει ότι οι δράστες έδρασαν με βιασύνη για να αποφύγουν τη σύλληψη. Η διαφυγή τους έγινε με σκούτερ «TMax» 560 κ. εκ., τα οποία περίμεναν σε κοντινό σημείο.

Οργή Μακρόν για τη ληστεία: «Επίθεση στην ιστορία μας»

Την οργή του εξέφρασε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, σχολιάζοντας τη ληστεία στο Λούβρο.

«Η κλοπή που διαπράχθηκε στο Λούβρο είναι μια επίθεση σε μια κληρονομιά που αγαπούμε, γιατί είναι η Ιστορία μας», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και τα έργα θα επιστραφούν στη θέση τους».

Ο Μακρόν τόνισε ακόμη πως «όλα γίνονται, παντού, υπό την καθοδήγηση της Εισαγγελίας του Παρισιού», υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και ότι η γαλλική πολιτεία αντιμετωπίζει το περιστατικό ως «θέμα εθνικού συμβολισμού και τιμής».

Οι πρώτες υποψίες

Η εισαγγελία του Παρισιού εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο η ληστεία να σχεδιάστηκε από ευρύτερο κύκλωμα, με ξεκάθαρη ιεραρχία μεταξύ «εντολέων» και «εκτελεστικών οργάνων».

Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εσωτερικής πληροφόρησης. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Le Monde και το BFM TV, το σημείο εισόδου ήταν γνωστό μόνο σε συνεργεία και υπαλλήλους συντήρησης.

Το μουσείο παρέμεινε κλειστό όλη την Κυριακή, με δεκάδες αστυνομικούς να ερευνούν τον χώρο, ενώ έχει ήδη ζητηθεί η συνδρομή της διεθνούς υπηρεσίας κατά της αρχαιοκαπηλίας (OCBC). Παράλληλα, τα σύνορα παρακολουθούνται για πιθανή μεταφορά των κλοπιμαίων εκτός Γαλλίας.

Το διαμάντι που δεν άγγιξαν

Παρά το θράσος των δραστών, το διάσημο λευκό διαμάντι «Regent», αξίας άνω των 60 εκατομμυρίων δολαρίων, παρέμεινε άθικτο. Το πολύτιμο πετράδι, σύμβολο της γαλλικής μοναρχίας, εκτίθεται στην ίδια αίθουσα και θεωρείται ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα κομμάτια του Λούβρου.

«Η απώλεια αυτών των κοσμημάτων είναι τεράστιο πλήγμα για την πολιτιστική μας κληρονομιά», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, ανακοινώνοντας ότι θα επανεξεταστούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας στα μεγάλα μουσεία της χώρας.

Ελάχιστες οι ελπίδες ανάκτησης

Ειδικοί σε θέματα τέχνης και ασφάλειας επισημαίνουν ότι οι πιθανότητες να ανακτηθούν τα κοσμήματα είναι ελάχιστες. Αν πρόκειται για επαγγελματική συμμορία, τα κλοπιμαία ενδέχεται να έχουν ήδη διαλυθεί ή μεταποιηθεί, ώστε να εξαφανιστούν από την αγορά.

«Πρόκειται για ληστεία με εξαιρετικό σχεδιασμό, που θυμίζει τις μεγάλες υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών», σχολιάζουν αναλυτές στον γαλλικό Τύπο, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση ενδέχεται να ανοίξει έναν νέο κύκλο συζητήσεων για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών μουσείων.

Σε σοκ η Γαλλία

Η θεαματική αυτή ληστεία έχει προκαλέσει πολιτική και κοινωνική αναστάτωση στη Γαλλία. Τα μέσα ενημέρωσης μιλούν για «επίθεση στον ίδιο τον πυρήνα της γαλλικής ιστορίας», ενώ οι αρχές επιχειρούν να διαχειριστούν την εικόνα ενός Λούβρου ευάλωτου, σε μια περίοδο που ο τουρισμός της χώρας βρίσκεται σε άνοδο.

Για την ώρα, η «ομάδα κρούσης» των τεσσάρων παραμένει άφαντη — όπως και τα ανεκτίμητα κοσμήματα που εξαφανίστηκαν μέσα σε επτά λεπτά.

