Ληστεία à la Lupin στο Λούβρο: Καρέ καρέ τα 7 λεπτά- Οι θησαυροί -Το στέμμα και το διαμάντι- Βίντεο

Μια ληστεία που θα ζήλευε κι ο ίδιος ο Αρσέν Λουπέν εκτυλίχθηκε στο Λούβρο, μέσα σε μόλις επτά λεπτά. Τόσο χρειάστηκε η συμμορία που διέπραξε τη ληστεία στο μουσείο του Λούβρου για να κλέψει κοσμήματα «ανεκτίμητης» αξίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερις κλέφτες διέπραξαν τη ληστεία.

Οι ληστές, που έφτασαν και έφυγαν με σκούτερ, φορώντας κουκούλες, κατάφεραν να εισέλθουν στο κτίριο από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου γίνονταν εργασίες.

Οπλισμένοι με μικρά αλυσοπρίονα, χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα για να φτάσουν απευθείας στην αίθουσα που είχαν στοχεύσει, στην Γκαλερί του «Απόλλωνα».

Αφού έσπασαν τα παράθυρα, δύο άνδρες μπήκαν στο κτίριο, ενώ ένας τρίτος παρέμεινε έξω. Έκλεψαν εννέα μοναδικά κομμάτια που εκτίθεντο στις βιτρίνες «Napoléon» και «Souverains Français», μεταξύ των οποίων ένα διάδημα, μια καρφίτσα και ένα κολιέ που ανήκαν στο αυτοκρατορικό ζεύγος.

Στη συνέχεια, διέφυγαν με τα σκούτερ τους, κατευθυνόμενοι προς τον αυτοκινητόδρομο Α6.

Στο έδαφος, έξω από το μουσείο, βρέθηκε το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο είχε υποστεί ζημιά.

Τα κοσμήματα – «ανεκτίμητης αξίας» – που εκλάπησαν από το Λούβρο, το πιο επισκέψιμο μουσείο στον κόσμο με πάνω από 9 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, βρίσκονταν στην γκαλερί που αποτελεί σύμβολο του μουσείου και του Παλατιού του Λούβρου, το οποίο φιλοξενεί μερικές από τις πιο πολύτιμες ιστορικές συλλογές του μουσείου.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Laurent Nunez, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την κλοπή, αναγνώρισε ότι υπάρχει ζήτημα με την ασφάλεια στα γαλλικά μουσεία.

«Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βρούμε τους υπεύθυνους το συντομότερο δυνατό και είμαι αισιόδοξος», ανέφερε και προσέθεσε: «τώρα θα προχωρήσουμε στις έρευνες με τα βίντεο».

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει ότι κλάπηκαν οκτώ κοσμήματα



Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι οκτώ κοσμήματα κλάπηκαν κατά τη διάρκεια της διάρρηξης σήμερα το πρωί της Κυριακής, συμπεριλαμβανομένης της τιάρας της αυτοκράτειρας Ευγενίας και δύο κολιέ.

Ένα ένατο αντικείμενο, το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, εγκαταλείφθηκε από τους εγκληματίες κατά τη διαφυγή τους και η κατάστασή του «εξετάζεται», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι «δύο προθήκες υψίστης ασφαλείας» έγιναν στόχος κατά τη διάρρηξη.

Λεπτομέρειες για τα κλεμμένα κοσμήματα, σύμφωνα με τη Λορ Μπεκούα

Στο BFMTV, η Laure Beccuau έδωσε λεπτομέρειες για τα κοσμήματα που έκλεψαν οι κλέφτες. Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχουν:

- Ένα κολιέ και ένα σκουλαρίκι από τη συλλογή Marie-Louise

- Τρία κοσμήματα (ένα κολιέ, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια και μια τιάρα) από τις συλλογές των Queens Marie-Amélie και Hortense.

-Τέσσερα κομμάτια από τη συλλογή της Αυτοκράτειρας Ευγενίας. Δύο καρφίτσες, η μία εκ των οποίων ονομάζεται λειψανοθήκη, φιόγκος για μπούστο και τιάρα.

Προσπάθησαν επίσης να κλέψουν το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, αλλά αυτό ανακτήθηκε.

Εννέα αντικείμενα «στόχος εγκληματιών»

«Στις δύο προθήκες που έγινε η διάρρηξη, η μία που ονομάζεται προθήκη Diamonds και η άλλη που ονομάζεται προθήκη Second Empire, εννέα αντικείμενα έγιναν στόχος των εγκληματιών και οκτώ κλάπηκαν», εξήγησε.

Στην πρώτη προθήκη, στοχοποιήθηκαν δύο σετ κοσμημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα κολιέ και ένα σκουλαρίκι από τη συλλογή Marie-Louise, καθώς και ένα κολιέ, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια και μια τιάρα από τις συλλογές Marie-Amélie και Hortense.

Στη συνέχεια, οι κλέφτες επιτέθηκαν σε μια δεύτερη προθήκη που περιείχε αντικείμενα της Δεύτερης Αυτοκρατορίας. «Κλάπηκαν δύο καρφίτσες, η μία εκ των οποίων λέγεται ότι ήταν λειψανοθήκη, ένας κόμπος για το μπούστο και μια τιάρα από τη συλλογή της Αυτοκράτειρας Ευγενίας».

Το ένατο αντικείμενο είναι το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο βρέθηκε από την αστυνομία κατά την άφιξή της στο μουσείο. Είχε υποστεί ζημιές από τους κλέφτες.

«Ο υπουργός Εσωτερικών μίλησε για ανεκτίμητη αξία και, δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης της διαδικασίας, αυτό είναι το μόνο επίθετο που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Η ιστορική αξία αυτών των αντικειμένων είναι αυτό που τα κάνει τόσο ξεχωριστά», υπενθύμισε ο εισαγγελέας του Παρισιού.

«Φυσικά, υπάρχει χρυσός, σμαράγδια, ζαφείρια, διαμάντια, μαργαριτάρια», ανέφερε.

Πίνακες ζωγραφικής από διάφορες εποχές

Η Πινακοθήκη «Απόλλωνα», που έγινε στόχος των κλεφτών, είναι μια αίθουσα του 17ου αιώνα, σχεδιασμένη το 1661 μετά από πυρκαγιά που κατέστρεψε την Petite Galerie, η οποία χρονολογείται από την εποχή του Ερρίκου Δ'. Ήταν ο εγγονός του, Λουδοβίκος ΙΔ΄, που ανέθεσε στον αρχιτέκτονα Λουδοβίκο Λε Βω να εκτελέσει το έργο.

Ο νεαρός βασιλιάς, σε ηλικία 23 ετών, είχε μόλις επιλέξει τον ήλιο ως έμβλημά του, και έτσι αυτή η πινακοθήκη αναφέρεται στον Έλληνα θεό του φωτός και των τεχνών, τον Απόλλωνα.

Η διακόσμηση τέθηκε σε ισχύ για περίπου δεκαπέντε χρόνια, προτού ολοκληρωθεί τον 18ο και 19ο αιώνα με την ώθηση πρώτα των ακαδημαϊκών και στη συνέχεια του Φελίξ Ντουμπάν.

Καθώς οι επισκέπτες εισέρχονται στην πινακοθήκη, μπορούν να θαυμάσουν αρκετούς πίνακες στην οροφή. Οι παλαιότεροι είναι η Νύχτα ή η Νταϊάνα και ο Θρίαμβος του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης του Charles Le Brun, που χρονολογούνται μεταξύ 1664 και 1677.

Εκεί εμφανίζονται επίσης πολλά μεγάλα ονόματα της ζωγραφικής, όπως ο Ευγένιος Ντελακρουά και το έργο του «Απόλλωνας σκοτώνει τον πύθωνα» (1850-1851), ο Σαρλ-Λουί Μυλέρ για την «Αυγή» ή ο Ζοζέφ-Μπενουά Γκισάρ και το έργο του « Ο Θρίαμβος της Γης ή ο Θρίαμβος της Κυβέλης» (1850).

Το πιο διάσημο διαμάντι στον κόσμο

Στο κέντρο της, η Πινακοθήκη στεγάζει τη Συλλογή Διαμαντιών του Γαλλικού Στέμματος. Διαθέτει μια πληθώρα πολύτιμων λίθων που χρονολογούνται από την εποχή του Φραγκίσκου Α΄, και συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά το 1532.

«Αυτά τα έργα, σκαλισμένα από πολύτιμα ορυκτά (αχάτη, αμέθυστο, λάπις λάζουλι, νεφρίτη, σαρδόνυξ ή ορεία κρύσταλλο) και εμπλουτισμένα με συχνά εντυπωσιακά σκηνικά, είναι αντικείμενα μεγάλης πολυτέλειας, που εκτιμώνται από την αρχαιότητα», εξηγεί ο ιστότοπος του Μουσείου του Λούβρου.

«Ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ είχε πραγματικό πάθος για τα πολύτιμα πετράδια: η συλλογή του αριθμούσε περίπου 800 κομμάτια», αναφέρει επίσης η ιστοσελίδα του μουσείου.

Συνολικά, σήμερα εκτίθενται 23 κοσμήματα, χωρισμένα σε τρεις ξεχωριστές ομάδες: αυτά που χρονολογούνται πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, αυτά που προέρχονται από την Πρώτη Αυτοκρατορία, την Παλινόρθωση και την Ιουλιανή Μοναρχία και τέλος αυτά που ανήκουν στη Δεύτερη Αυτοκρατορία.

Ανάμεσά τους βρίσκονται αρκετοί μουσειακοί θησαυροί, συμπεριλαμβανομένων τριών διαμαντιών. Πρώτον, το Regent (140 καράτια), που θεωρείται μία από τις «πιο διάσημες πέτρες στον κόσμο», η οποία κοσμούσε «το στέμμα του Λουδοβίκου ΙΕ΄, το σπαθί του Ναπολέοντα Α΄ και μια τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας». Ομοίως, υπάρχει το Sancy (55,23 καράτια) και το ροζ διαμάντι Hortensia (21,32 καράτια).

Ωστόσο, αυτά τα διαμάντια δεν έγιναν στόχος των κλεφτών.

Βασιλικά στολίδια και αντικείμενα λαμπρότητας

Αρκετά σετ συμπληρώνουν αυτή τη συλλογή, με τα στέμματα του Λουδοβίκου ΙΕ΄ και της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, την τιάρα της Δούκισσας της Ανγκουλέμ, το σετ της Βασίλισσας Μαρί-Αμελί, τον μεγάλο φιόγκο στο μπούστο της Ευγενίας και τέλος, το κολιέ με τα σκουλαρίκια του σμαραγδένιου σετ της Αυτοκράτειρας Μαρί-Λουίζ.Άλλοι θησαυροί μπορούν να θαυμάσουν, όπως το Πλοίο του Ποσειδώνα από λάπις λάζουλι, η κανάτα από αχάτη, το Κύπελλο καλυμμένο με νεφρίτη και το Βάζο από ορεία κρύσταλλο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαιώνει ότι τα κοσμήματα θα ανακτηθούν και «οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας πιστεύει ότι «η κλοπή που διαπράχθηκε στο Λούβρο αποτελεί επίθεση σε μια κληρονομιά που αγαπάμε επειδή είναι η Ιστορία μας».

Ο Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαιώνει ότι τα έργα θα βρεθούν και ότι «οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη». Προσθέτει: «Γίνονται τα πάντα, παντού, για να επιτευχθεί αυτό, υπό την ηγεσία της εισαγγελίας του Παρισιού».

Δηλώνει επίσης ότι «το έργο Louvre Nouvelle Renaissance, το οποίο ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο, προβλέπει αυξημένη ασφάλεια. Θα εγγυηθεί τη διατήρηση και την προστασία αυτού που αποτελεί τη μνήμη και τον πολιτισμό μας».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, αναζητούνται τέσσερα άτομα

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, υπάρχουν τέσσερις δράστες, ανακοίνωσε η Λορ Μπεκό, εισαγγελέας του Παρισιού, στο BFMTV.

Οι τέσσερις άνδρες είχαν «καλυμμένα» τα πρόσωπά τους και διέφυγαν «με σκούτερ υψηλής ισχύος», πρόσθεσε ο δικαστής.

Οι αρχές έχουν υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) από το μουσείο και την πόλη

Ο εισαγγελέας του Παρισιού δήλωσε στο BFMTV ότι οι αρχές έχουν «υλικά από βιντεοκάμερες παρακολούθησης από το μουσείο και την πόλη» και μπορούν επίσης να βασίζονται στην «κινητοποίηση των συμπολιτών».

Εξηγεί: «Ένας συμπολίτης μας, για παράδειγμα, ανέφερε στην δικαστική αστυνομία το γεγονός ότι ένας από τους εγκληματίες ξεφορτώθηκε το κίτρινο γιλέκο που φορούσε». Το αντικείμενο βρίσκεται τώρα στα χέρια των ανακριτών.

Βίντεο από τη διάρρηξη μέσα από το μουσείο

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Σε ένα βίντεο στο οποίο είχε πρόσβαση το BFMTV, ένας κουκουλοφόρος που φοράει κίτρινο γιλέκο φαίνεται να πριονίζει ένα παράθυρο στην στοά Apollon.

Στο πίσω μέρος της αίθουσας, βλέπουμε επίσης επισκέπτες επειδή το μουσείο ήταν ανοιχτό τη στιγμή της διάρρηξης.

Διάρρηξη στο Λούβρο: όταν η Μόνα Λίζα κλάπηκε από έναν Ιταλό υαλουργό το 1911,

Έναν αιώνα πριν από τη διάρρηξη του Μουσείου του Λούβρου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, ο θρυλικός πίνακας του Λεονάρντο ντα Βίντσι κλάπηκε στις 22 Αυγούστου 1911. Ο χώρος που προοριζόταν για αυτόν παρέμεινε άδειος για περισσότερα από δύο χρόνια.

«Η Μόνα Λίζα κλάπηκε από το Λούβρο!» ήταν ο τίτλος στην εφημερίδα Le Petit Parisien την Τετάρτη 23 Αυγούστου 1911, την επόμενη μέρα από την κλοπή του αριστουργήματος του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Ενώ εγκληματίες έκλεψαν πολλά κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας» την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, ο πιο διάσημος πίνακας στο Μουσείο του Λούβρου ήταν αυτός που είχε αφήσει άδειο το χώρο του για περισσότερα από δύο χρόνια. Μια εξαιρετική ιστορία που πρόσθεσε στον θρύλο του.

Ο διευθυντής εκείνη την εποχή αναγκάστηκε να παραιτηθεί

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο ταξίαρχος Πουπαρντέν, ένας από τους αρχηγούς της φρουράς, επέστρεψε στο καθήκον του την Τρίτη 22 Αυγούστου στις 7 π.μ. και παρατήρησε ότι ο πίνακας έλειπε. Στη συνέχεια ρώτησε έναν από τους πράκτορές του αν ο καμβάς βρισκόταν στο Braun & Cie, το επίσημο τμήμα φωτογραφίας του μουσείου. «Όχι από όσο γνωρίζω, αρχηγέ», απάντησε, σύμφωνα με το αρχείο Petit Parisien .

Όταν ο Πουπαρντέν πήγε κατευθείαν εκεί, ο πίνακας δεν ήταν εκεί. Ως εκ τούτου, ανέφερε το συμβάν στον Σαρλ Γκαλμπρούν, τότε αναπληρωτή διευθυντή του Λούβρου, ο οποίος διεξήγαγε τη δική του έρευνα και ανέφερε τις αντιφατικές μαρτυρίες στον Ζωρζ Μπενεντίτ, έφορο αιγυπτιακών αρχαιοτήτων.

Ο τελευταίος πήγε να δει τον αστυνομικό διευθυντή Louis Lépine γύρω στο μεσημέρι, προτού στείλει τηλεγράφημα στον Théophile Homolle, διευθυντή των Εθνικών Μουσείων, ο οποίος βρισκόταν τότε σε διακοπές στα Βόσγια.

Η έρευνα οδήγησε στην ανακάλυψη του πλαισίου της Αναγέννησης και του προστατευτικού γυαλιού του πίνακα σε μια σκάλα που οδηγούσε στην αυλή Βισκόντι. Στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ένα δακτυλικό αποτύπωμα, αλλά η σύγκριση με τους υπαλλήλους του μουσείου δεν απέδωσε κανένα αποτέλεσμα. Αντιμέτωπος με το σκάνδαλο που προέκυψε, ο Θεόφιλ Ομόλ παραιτήθηκε.

Ο Γκιγιόμ Απολινέρ και ο Πάμπλο Πικάσο κατηγορούνται για κλοπή

Σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα, ο Ζωρζ Μπενεντίτ απέδωσε τα κενά ασφαλείας στην έλλειψη προσωπικού. «Έχουμε 120 με 130 άνδρες. Αλλά οι τακτικές άδειες, οι ασθένειες και οι στρατιωτικές υποχρεώσεις συχνά μειώνουν αυτόν τον αριθμό κατά το ένα τρίτο. Επί του παρόντος, ο φρουρός που επιβλέπει την Πινακοθήκη Απόλλων διασφαλίζει επίσης την επιτήρηση του μεγάλου Salon Carré. Αυτό είναι εμφανώς ανεπαρκές», κατέθεσε. «Αν πρόκειται για κλοπή, η πράξη είναι ηλίθια. (...) Είναι αδύνατο να το πουλήσεις. Είτε είναι απάτη (...). Είτε είναι έργο ενός τρελού που διψάει για δημοσιότητα», κατέθεσε ο Ζωρζ Μπενεντίτ, επιμελητής αιγυπτιακών αρχαιοτήτων στο Μουσείο του Λούβρου, το 1911.

Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά δεν έχουν εντοπιστεί ύποπτοι. Τα σύνορα της χώρας είναι σφραγισμένα και η αστυνομία ερευνά ακόμη και τρένα και πλοία που αναχωρούν από τη Γαλλία με προορισμό το εξωτερικό.

Μια εβδομάδα μετά την κλοπή, η εφημερίδα Le Petit Parisien καλωσόρισε στα γραφεία της έναν ιδιότροπο χαρακτήρα: τον Géry Pieret, τον πρώην γραμματέα και φίλο του ποιητή Guillaume Apollinaire. Πούλησε στην εφημερίδα ένα αγαλματίδιο που ισχυρίστηκε ότι είχε κλέψει από την αίθουσα αρχαιοτήτων της Ιβηρικής εποχής για 250 φράγκα εκείνη την εποχή.

Εκτός του ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη απόπειρα του Ζερύ Πιερέ. Το 1907, τέσσερα χρόνια πριν από την κλοπή της Μόνα Λίζα, είχε ήδη κλέψει δύο αγαλματίδια από την ίδια αίθουσα με ιβηρικές αρχαιότητες, τα οποία είχε προσπαθήσει να πουλήσει στον Γκιγιόμ Απολινέρ. Όταν αρνήθηκε, στράφηκε στον ζωγράφο Πάμπλο Πικάσο, ο οποίος τα απέκτησε.

Το έργο σχεδόν ποτέ δεν είχε φύγει από το Παρίσι

Επειδή όλες αυτές οι ενδείξεις αποδείχθηκαν ψευδείς. Στις 10 Δεκεμβρίου 1913, περισσότερο από δύο χρόνια μετά τη διάρρηξη, η Μόνα Λίζα επανεμφανίστηκε τελικά, αφού αναφέρθηκε από τον Αλφρέντο Τζέρι, τον ιδιοκτήτη μιας γκαλερί τέχνης στη Φλωρεντία. Είχε λάβει μια προσφορά από έναν άνδρα να του την πουλήσει.

Το όνομα αυτού του ατόμου είναι Vincenzo Peruggia, ένας Ιταλός υαλουργός που είχε εργαστεί στο Λούβρο και είχε τοποθετήσει ακόμη και το πορτρέτο της Μόνα Λίζα κάτω από γυαλί. Αποκάλυψε στην αστυνομία ότι είχε κρύψει τον πίνακα στο διαμέρισμά του στην οδό Rue de l'Hôpital Saint-Louis, στο 10ο διαμέρισμα του Παρισιού. Το έργο του Leonardo da Vinci είχε διασχίσει τα σύνορα μόνο για να πάει στη Φλωρεντία πριν συλληφθεί ο Vincenzo Peruggia.

Η Μόνα Λίζα, η οποία επικυρώθηκε από τον Τζιοβάνι Πότζι, διευθυντή της Πινακοθήκης Ουφίτσι στη Φλωρεντία, περιόδευσε στην Ιταλία πριν επιστραφεί στη Γαλλία το 1914. Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ο Βιντσέντσο Περούτζια ισχυρίστηκε ότι ενήργησε από πατριωτισμό θέλοντας να επιστρέψει τον πίνακα στη χώρα καταγωγής του. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους για τις πράξεις του, ποινή που αργότερα μειώθηκε σε μόλις επτά μήνες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η αύρα και η δημοτικότητα του πίνακα συνέχισαν να αυξάνονται, χάρη στη συνεχή προβολή του στα μέσα ενημέρωσης. Η Μόνα Λίζα, θύμα αρκετών επιθέσεων, προστατεύεται πλέον από μια ειδική προθήκη ύψους τεσσάρων μέτρων και πλάτους δύο μέτρων.

