Κικίλιας για τη βύθιση σκάφους Frontex στο Καστελόριζο: Αμέλεια ή αβλεψία του κυβερνήτη το ατύχημα

Τι μεταδίδουν τα εσθονικά ΜΜΕ για τη βύθιση σκάφους της Frontex στο Καστελόριζο

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ατύχημα με το σκάφος της Frontex στο Καστελόριζο οφείλεται, όπως όλα δείχνουν σε αμέλεια ή αβλεψία του κυβερνήτη, δήλωσε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Το ενδεχόμενο το σκάφος να προσέκρουσε σε ξέρα, που διακινήθηκε τις πρώτες στιγμές του ατυχήματος ως αίτιο, αποκλείεται, τόνισε ο υπουργός. Κατά πάσα πιθανότητα ένας απότομος ελιγμός του κυβερνήτη του σκάφους οδήγησε στο ατύχημα, κατά το οποίο τραυματίστηκαν τέσσερις από τους πέντε επιβαίνοντες.

Το ατύχημα συνέβη με περιπολικό σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελόριζο το μεσημέρι της Δευτέρας. Ανάμεσα στους τραυματίες με ελαφριά τραύματα είναι η πρέσβης της Εσθονίας στην Ελλάδα Karin Rannu, καθώς και ένας Έλληνας αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος επέβαινε ως σύνδεσμος των ελληνικών αρχών με τη Frontex.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο Super Puma στο νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή ιατρικής φροντίδας και η κατάσταση της υγείας δύο εξ αυτών κρίνεται σοβαρή, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Εκτενή είναι η κάλυψη των εσθονικών ΜΜΕ για το περιστατικό με τη βύθιση σκάφους της Frontex ανοιχτά του Καστελόριζου, με τα μέσα της χώρας να εστιάζουν κυρίως στην εμπλοκή Εσθονών συνοριοφυλάκων, αλλά και στην παρουσία της πρέσβειρας της Εσθονίας στην Ελλάδα.

Στο σκάφος επέβαιναν τρεις Εσθονοί συνοριοφύλακες, ένας Έλληνας αξιωματικός, καθώς και η πρέσβειρα της Εσθονίας στην Αθήνα, η οποία πραγματοποιούσε επίσκεψη στην αποστολή της Frontex στο Αιγαίο.

Τα εσθονικά μέσα αναφέρουν ότι συνολικά τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν με ελικόπτερο στη Ρόδο. Η πρέσβειρα φέρεται να έχει ελαφρά τραύματα, ενώ δύο από τους συνοριοφύλακες χαρακτηρίζονται σοβαρά τραυματισμένοι, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι όλοι οι επιβαίνοντες κατάφεραν να εγκαταλείψουν το σκάφος πριν αυτό βυθιστεί, κάτι που αποδίδεται στην άμεση αντίδραση του πληρώματος και στη συνδρομή των ελληνικών αρχών.

Όπως μεταδίδεται, το σκάφος ανετράπη και στη συνέχεια βυθίστηκε υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Τα ρεπορτάζ σημειώνουν ότι το πλήρωμα βρέθηκε στη θάλασσα, πριν τελικά διασωθεί στο πλαίσιο επιχείρησης που συντόνισε το ελληνικό Λιμενικό.

Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζεται ως σοβαρό περιστατικό για τη συμμετοχή της Εσθονίας στις επιχειρήσεις της Frontex στη Μεσόγειο, με αναφορές στη γενικότερη συνεισφορά της χώρας στη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια, τα εσθονικά ΜΜΕ υπογραμμίζουν ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Δεν αποκλείονται σενάρια που σχετίζονται είτε με τεχνικό πρόβλημα είτε με πρόσκρουση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Η συνολική προσέγγιση των εσθονικών μέσων εστιάζει λιγότερο στη ναυτική διάσταση του ατυχήματος και περισσότερο στην εμπλοκή της χώρας τους, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό ως ένα σημαντικό συμβάν για την εσθονική παρουσία στη Frontex και για το προσωπικό που επιχειρεί στο Αιγαίο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ξεκίνησε η 3η φάση πώλησης εισιτηρίων για το Final 4 της Αθήνας

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρός σε αεροπορική επιδρομή ο Αλί Λαριτζανί

11:29ΥΓΕΙΑ

Φαγούρα στα μάτια: Γιατί το τρίψιμο μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη

11:28ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτός δεν είναι ο πόλεμός μας»: Η Ευρώπη αντιδρά στις πιέσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

11:28LIFESTYLE

Φόντα κατά Στρέιζαντ για το αφιέρωμα του Ρέντφορντ στα Όσκαρ: «Έπρεπε να είμαι εγώ εκεί»

11:26WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν την αόρατη «γλώσσα των αρωμάτων» των φυτών

11:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Απ’ ευθείας στον δεύτερο γύρο του Miami Open

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιερές Εικόνες στα δικαστήρια: Δεν συνιστούν προσβολή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, λέει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

11:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες φέρνει βαρομετρικό από την Σύρτη - Η πρόγνωση Κολυδά

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν την δολοφονία του διοικητή της ιρανικής οργάνωσης Μπασίτζ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

CNN Greece: Επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας με το CNN International

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονη που άρπαξε τσαντάκι με 1.000 ευρώ από γυναίκα σε λαϊκή αγορά

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος μου είπε ''μακάρι να είχα κάνει αυτό που έκανες στο Ιράν''»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ακυρώνονται τα Γκραν Πρι Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αυτή είναι η 27χρονη μητέρα τριών παιδιών που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Πώς έγινε η τραγωδία

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χτυπήματα κατά του Λαριτζανί και του διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ – Υπό αξιολόγηση εάν σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Κικίλιας για τη βύθιση σκάφους Frontex στο Καστελόριζο: Αμέλεια ή αβλεψία του κυβερνήτη το ατύχημα – Τι γράφουν οι Εσθονοί

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο μικρός πίθηκος Punch δεν είναι πια μόνος - Βρήκε τη σύντροφό του, παίζουν και φιλιούνται

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία για δεκάδες κρούσματα μηνιγγίτιδας - Ξεκίνησε από ένα... ηλεκτρονικό τσιγάρο!

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Νέοι κανόνες για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των βαρέων οχημάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία για δεκάδες κρούσματα μηνιγγίτιδας - Ξεκίνησε από ένα... ηλεκτρονικό τσιγάρο!

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αυτή είναι η 27χρονη μητέρα τριών παιδιών που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Πώς έγινε η τραγωδία

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Αιμορραγία» πυραύλων για τα γαλλικά Rafale λόγω Ιράν - Συναγερμός στο Παρίσι, τι ισχύει για Ελλάδα

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ισραηλινή επίθεση σε βάρος του Νο2 του ιρανικού καθεστώτος – Άγνωστη η τύχη του Λαριτζανί – Με «νέο Βιετνάμ» απειλεί τις ΗΠΑ η Τεχεράνη

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απανωτά κύματα κακοκαιρίας με διάρκεια - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για την 25η Μαρτίου

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

09:06LIFESTYLE

Χριστίνα Σάλτη: Θετική σε αλκοτέστ η τραγουδίστρια - Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστική φωτογραφία: Ο Κλεομένης πριν από 4 χρόνια κρατούσε πανό για τον Καμπανό «Άλκη να είσαι ο τελευταίος, δεν ξεχνάμε»

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

20:48LIFESTYLE

Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Κικίλιας για τη βύθιση σκάφους Frontex στο Καστελόριζο: Αμέλεια ή αβλεψία του κυβερνήτη το ατύχημα – Τι γράφουν οι Εσθονοί

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν την δολοφονία του διοικητή της ιρανικής οργάνωσης Μπασίτζ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Game of Thrones του Ιράν: Συναρπαστικό παρασκήνιο για την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

09:33LIFESTYLE

Πασχάλης: «Το στιγμιαίο λάθος με στιγμάτισε πολύ, έρχονται ανατροπές και εκπλήξεις»

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη - μητέρα Έμμας: «Θέλω να ακούσω ότι η συνοδηγός είναι ένοχη»

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί από σήμερα έως και το πρωί της Παρασκευής η Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ