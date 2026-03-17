Κικίλιας για τη βύθιση σκάφους Frontex στο Καστελόριζο: Αμέλεια ή αβλεψία του κυβερνήτη το ατύχημα

Το ατύχημα με το σκάφος της Frontex στο Καστελόριζο οφείλεται, όπως όλα δείχνουν σε αμέλεια ή αβλεψία του κυβερνήτη, δήλωσε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Το ενδεχόμενο το σκάφος να προσέκρουσε σε ξέρα, που διακινήθηκε τις πρώτες στιγμές του ατυχήματος ως αίτιο, αποκλείεται, τόνισε ο υπουργός. Κατά πάσα πιθανότητα ένας απότομος ελιγμός του κυβερνήτη του σκάφους οδήγησε στο ατύχημα, κατά το οποίο τραυματίστηκαν τέσσερις από τους πέντε επιβαίνοντες.

Το ατύχημα συνέβη με περιπολικό σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελόριζο το μεσημέρι της Δευτέρας. Ανάμεσα στους τραυματίες με ελαφριά τραύματα είναι η πρέσβης της Εσθονίας στην Ελλάδα Karin Rannu, καθώς και ένας Έλληνας αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος επέβαινε ως σύνδεσμος των ελληνικών αρχών με τη Frontex.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο Super Puma στο νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή ιατρικής φροντίδας και η κατάσταση της υγείας δύο εξ αυτών κρίνεται σοβαρή, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Τι μεταδίδουν τα εσθονικά ΜΜΕ για τη βύθιση σκάφους της Frontex στο Καστελόριζο

Εκτενή είναι η κάλυψη των εσθονικών ΜΜΕ για το περιστατικό με τη βύθιση σκάφους της Frontex ανοιχτά του Καστελόριζου, με τα μέσα της χώρας να εστιάζουν κυρίως στην εμπλοκή Εσθονών συνοριοφυλάκων, αλλά και στην παρουσία της πρέσβειρας της Εσθονίας στην Ελλάδα.

Στο σκάφος επέβαιναν τρεις Εσθονοί συνοριοφύλακες, ένας Έλληνας αξιωματικός, καθώς και η πρέσβειρα της Εσθονίας στην Αθήνα, η οποία πραγματοποιούσε επίσκεψη στην αποστολή της Frontex στο Αιγαίο.

Τα εσθονικά μέσα αναφέρουν ότι συνολικά τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν με ελικόπτερο στη Ρόδο. Η πρέσβειρα φέρεται να έχει ελαφρά τραύματα, ενώ δύο από τους συνοριοφύλακες χαρακτηρίζονται σοβαρά τραυματισμένοι, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι όλοι οι επιβαίνοντες κατάφεραν να εγκαταλείψουν το σκάφος πριν αυτό βυθιστεί, κάτι που αποδίδεται στην άμεση αντίδραση του πληρώματος και στη συνδρομή των ελληνικών αρχών.

Όπως μεταδίδεται, το σκάφος ανετράπη και στη συνέχεια βυθίστηκε υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Τα ρεπορτάζ σημειώνουν ότι το πλήρωμα βρέθηκε στη θάλασσα, πριν τελικά διασωθεί στο πλαίσιο επιχείρησης που συντόνισε το ελληνικό Λιμενικό.

Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζεται ως σοβαρό περιστατικό για τη συμμετοχή της Εσθονίας στις επιχειρήσεις της Frontex στη Μεσόγειο, με αναφορές στη γενικότερη συνεισφορά της χώρας στη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια, τα εσθονικά ΜΜΕ υπογραμμίζουν ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Δεν αποκλείονται σενάρια που σχετίζονται είτε με τεχνικό πρόβλημα είτε με πρόσκρουση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Η συνολική προσέγγιση των εσθονικών μέσων εστιάζει λιγότερο στη ναυτική διάσταση του ατυχήματος και περισσότερο στην εμπλοκή της χώρας τους, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό ως ένα σημαντικό συμβάν για την εσθονική παρουσία στη Frontex και για το προσωπικό που επιχειρεί στο Αιγαίο.

