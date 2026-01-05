Πτήση MH370: Ειδικός αποκαλύπτει κρίσιμο στοιχείο που ίσως λύσει το μυστήριο της εξαφάνισης

Η πτήση MH370, με 12 μέλη πληρώματος από τη Μαλαισία και 227 επιβάτες, εξαφανίστηκε το 2014 ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο

Δημήτρης Δρίζος

Πτήση MH370: Ειδικός αποκαλύπτει κρίσιμο στοιχείο που ίσως λύσει το μυστήριο της εξαφάνισης
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δώδεκα χρόνια μετά την εξαφάνιση της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines, το πιο αινιγματικό περιστατικό στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας επιστρέφει στο προσκήνιο. Ένας έμπειρος αεροναυπηγός υποστηρίζει πως έχει εντοπίσει ένα κρίσιμο τεχνικό στοιχείο που αγνοήθηκε επί χρόνια και το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του χαμένου Boeing 777, την ώρα που ξεκινούν εκ νέου έρευνες στον Ινδικό Ωκεανό.

Η πτήση MH370, με 12 μέλη πληρώματος από τη Μαλαισία και 227 επιβάτες, εξαφανίστηκε το 2014 ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο. Το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ πάνω από τη Θάλασσα Ανταμάν, λίγο αφότου παρέκκλινε από την προβλεπόμενη πορεία του, χωρίς να υπάρξει καμία ειδοποίηση κινδύνου.

Τα σήματα που δεν σταμάτησαν ποτέ

Παρότι το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα πολιτικά ραντάρ, δορυφόροι της Inmarsat συνέχισαν να λαμβάνουν αυτόματα σήματα «χειραψίας» ανά μία ώρα για αρκετές ώρες, γεγονός που δείχνει ότι το αεροπλάνο παρέμενε στον αέρα έως ότου εξαντλήθηκαν τα καύσιμά του. Από αυτά τα δεδομένα δημιουργήθηκε το γνωστό «τόξο» πιθανής πορείας στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, πάνω στο οποίο βασίστηκαν οι περισσότερες έρευνες της τελευταίας δεκαετίας.

Ωστόσο, παρά τις εκτεταμένες αποστολές και τα δισεκατομμύρια που δαπανήθηκαν, το κύριο σώμα του αεροσκάφους δεν έχει εντοπιστεί ποτέ. Η υπόθεση της MH370 παραμένει η μεγαλύτερη ανεξιχνίαστη εξαφάνιση αεροσκάφους στην ιστορία και το πιο θανατηφόρο περιστατικό με χαμένο αεροπλάνο.

Η νέα προσπάθεια στον Ινδικό Ωκεανό

Η Ocean Infinity, η αμερικανική εταιρεία θαλάσσιας ρομποτικής που εντόπισε το ναυάγιο του θρυλικού Endurance του σερ Έρνεστ Σάκλετον το 2022, ετοιμάζεται για νέα προσπάθεια εντοπισμού του αεροσκάφους. Μετά την αποτυχημένη έρευνα του 2018, η εταιρεία ξεκίνησε εκ νέου μια διακοπτόμενη επιχείρηση διάρκειας 55 ημερών, με το ερευνητικό πλοίο Armada 86 05 να έχει ήδη φτάσει στην καθορισμένη ζώνη, εξοπλισμένο με δύο αυτόνομα υποβρύχια οχήματα.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, μια διαφορετική φωνή έρχεται να αμφισβητήσει τη βασική κατεύθυνση των ερευνών.

Ο μηχανικός που μιλά για λάθος παραδοχές

Ο Ισμαήλ Χαμάντ, επικεφαλής μηχανικός της Egypt Air, δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα Mirror ότι, παρότι δεν απορρίπτει εντελώς το ενδεχόμενο ενός «τέλειου εγκλήματος» – με το αεροσκάφος να προσγειώνεται σε απομονωμένο διάδρομο ή λίμνη στις Φιλιππίνες – θεωρεί πως οι αρχές έχουν αγνοήσει ένα θεμελιώδες τεχνικό δεδομένο.

Ο Χαμάντ καλεί την κυβέρνηση της Μαλαισίας να εγκαταλείψει την «εμμονική», όπως τη χαρακτηρίζει, αναζήτηση στα ανοικτά του Περθ και να λάβει σοβαρά υπόψη την απόκλιση της μαγνητικής πυξίδας του αεροσκάφους σε σχέση με τον πραγματικό βορρά της Γης. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η απόκλιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η πραγματική πορεία του αεροσκάφους.

Η θεωρία της μαγνητικής απόκλισης

Όπως εξηγεί, η συνεχής πτήση επτά ωρών, από την περιοχή της Μαλάκκας μέχρι το σημείο πτώσης, θα δημιουργούσε μια αναπόφευκτη καμπύλη στην πορεία του αεροσκάφους, λόγω της διαφοράς μεταξύ μαγνητικού και πραγματικού βορρά. Αυτή η καμπύλη, σύμφωνα με τον Χαμάντ, οδηγεί μεν προς τον νότιο Ινδικό Ωκεανό, αλλά όχι στις ίδιες υπερβολικά βαθιές περιοχές που έχουν ήδη ερευνηθεί, ούτε στα 6.000 μέτρα βάθος κοντά στο Broken Ridge.

Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι το αεροσκάφος βρίσκεται σε έναν «διάδρομο» πιο κοντά στις δυτικές ακτές της Αυστραλίας, σε σχετικά ρηχά νερά, όπου τα συντρίμμια θα μπορούσαν είτε να βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια είτε να εντοπιστούν ευκολότερα με τα υπάρχοντα συστήματα σόναρ.

«Αυτό δεν είναι εικασία», τονίζει. «Είναι μια μηχανική αναγκαιότητα, αν ακολουθήσουμε τα θεμελιώδη δεδομένα της αεροπορίας».

Τα συντρίμμια που βρέθηκαν και όσα δεν δείχνουν

Ο Χαμάντ αναφέρεται και στα κομμάτια του αεροσκάφους που βρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στις ακτές της ανατολικής Αφρικής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάστασή τους δεν δείχνει βίαιη σύγκρουση με την επιφάνεια της θάλασσας ούτε έκρηξη λόγω ανάφλεξης των δεξαμενών καυσίμου.

Όπως σημειώνει, απουσιάζουν τα βαθουλώματα, τα ίχνη αιθάλης και οι σκούρες αλλοιώσεις που θα ήταν αναμενόμενες σε περίπτωση έκρηξης μετά από σφοδρή πρόσκρουση. Αυτό, κατά την άποψή του, ενισχύει την ανάγκη επανεξέτασης των δεδομένων πτήσης με διαφορετικό τρόπο.

Ο ίδιος εκτιμά ότι ο συνδυασμός της απόκλισης της πυξίδας, των εξισώσεων κατανάλωσης καυσίμου και των δορυφορικών δεδομένων της Inmarsat θα μπορούσε να περιορίσει την επίσημη ζώνη αναζήτησης στο 10% της σημερινής της έκτασης.

Δέκα χρόνια σύγχυσης

«Η αποκλειστική εξάρτηση από τα σήματα της Inmarsat έχει παγιδεύσει τους ερευνητές σε μια δεκαετία σύγχυσης», υποστηρίζει ο Χαμάντ. Κατά τη θεωρία του, αν το αεροσκάφος πετούσε σκόπιμα προς νότο βασιζόμενο μόνο στη γυροσκοπικά σταθεροποιημένη μαγνητική πυξίδα, χωρίς ενεργοποιημένο αυτόματο πιλότο ώστε να αποφύγει την ανίχνευση, τότε η τελική του θέση μπορεί να υπολογιστεί με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια.

Καθώς οι έρευνες ξεκινούν ξανά και η ελπίδα αναζωπυρώνεται για τις οικογένειες των θυμάτων, το ερώτημα παραμένει αμείλικτο: αναζητούμε το MH370 στο σωστό σημείο ή μήπως η απάντηση βρισκόταν εξαρχής λίγο πιο κοντά στην ακτή, κρυμμένη πίσω από μια τεχνική λεπτομέρεια που αγνοήθηκε;

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:29WHAT THE FACT

Δύο φλογερά άστρα πέρασαν κοντά από τον Ήλιο και άλλαξαν τη «γειτονιά» του ηλιακού συστήματος

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός νεαρός άνδρας που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε Χάρβαρντ, ούτε Κέιμπριτζ: Αυτό είναι το πιο έγκριτο πανεπιστήμιο στον κόσμο

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στη διάσημη ιχθυαγορά του Τόκιο: Πόσο πουλήθηκε ο πρώτος τόνος της χρονιάς - «Φέρνει τύχη»

11:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο αλλά δεν θα παραμείνει θεατής στα αγροτικά μπλόκα

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: «Δεν πρόλαβα να σου πω "ευχαριστώ"» - Συγκινεί το «αντίο» της Μαρίας Δεναξά

11:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πίθηκος προκάλεσε ζημιές σε κατάστημα με κιθάρες - Εντοπίστηκε μετά από ώρες

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Critics Choice Awards 2026: Από τον Ντι Κάπριο στον Σαλαμέ - Όλοι οι νικητές της λαμπερής βραδιάς

11:01LIFESTYLE

North West: Η 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν έβαλε μαύρες θήκες στα δόντια και κολιέ με διαμαντένια νεκροκεφαλή

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κοκτέιλ» αφρικανικής σκόνης και λασποβροχών - Πώς θα εξελιχθούν, πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ψυχρές αέριες μάζες - Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κατακόρυφα

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Χάθηκαν περί τις 2.000 αποσκευές στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω του «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών

10:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η διπλή αγωνιστική της Euroleague με «20 & Κάρφωσες*» από το Πάμε Στοίχημα

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση MH370: Ειδικός αποκαλύπτει κρίσιμο στοιχείο που ίσως λύσει το μυστήριο της εξαφάνισης

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Ο δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρετά τον «πατριάρχη» της πρωινής ζώνης - «Ένας άνθρωπος που δίδασκε αξιοπρέπεια και αγαπούσε τους νέους συναδέλφους»

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Η φυλακή όπου κρατείται ο Μαδούρο: Οι διάσημοι κρατούμενοι, η βία και οι απάνθρωπες συνθήκες

10:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Επιχορήγηση €4,4 εκατ. και 450 νέες θέσεις ΔΕΠ σε 5 κορυφαία ελληνικά ΑΕΙ για το 2026

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Εύα Σλος, ετεροθαλής αδελφή της Άννας Φρανκ και επιζήσασα του Άουσβιτς

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους στη Θεσσαλία - Κλείνει η αερογέφυρα – Έρχεται νέο 48ωρο αποκλεισμών

10:14LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Αποκαλύπτει τι ζητάει από έναν άνδρα μετά τον Μπεν Άφλεκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Χάθηκαν περί τις 2.000 αποσκευές στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω του «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός νεαρός άνδρας που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στην έναρξη του Καλημέρα Ελλάδα και τα σπαρακτικά λόγια της αρχισυντάκτριάς του

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Η φυλακή όπου κρατείται ο Μαδούρο: Οι διάσημοι κρατούμενοι, η βία και οι απάνθρωπες συνθήκες

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφάσισαν κλιμάκωση - «Η αστυνομία δεν θα επιτρέψει να κοπεί η Ελλάδα στα δύο»

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τι προκάλεσε το χάος στα αεροδρόμια με το κλείσιμο του FIR Αθηνών - Η ανακοίνωση της ΥΠΑ για παρεμβολές που αναιρέθηκε - Άγνωστη ακόμη η αιτία του «μπλακ άουτ»

09:38LIFESTYLE

Η τραγουδίστρια των «Little Mix», Jesy Nelson αποκάλυψε ότι τα παιδιά της δεν θα περπατήσουν ποτέ

09:07LIFESTYLE

Evangeline Lilly: Η πρωταγωνίστρια του «Lost» μιλά για την εγκεφαλική βλάβη που υπέστη έπειτα από πτώση σε βράχο

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: «Δεν πρόλαβα να σου πω "ευχαριστώ"» - Συγκινεί το «αντίο» της Μαρίας Δεναξά

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Ένα ιδιαίτερο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη: Ο Στρατής Λιαρέλλης αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της πολύχρονης φιλίας τους

11:01LIFESTYLE

North West: Η 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν έβαλε μαύρες θήκες στα δόντια και κολιέ με διαμαντένια νεκροκεφαλή

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα σήμερα οι ιδιοκτήτες του κλαμπ που έγινε το φονικό - Αναζητούνται οι 7 δράστες

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε Χάρβαρντ, ούτε Κέιμπριτζ: Αυτό είναι το πιο έγκριτο πανεπιστήμιο στον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ