Πέθανε η Εύα Σλος, ετεροθαλής αδελφή της Άννας Φρανκ και επιζήσασα του Άουσβιτς

Ο Βασιλιάς Κάρολος τίμησε τη μνήμη της Εύας Σλος σε ανάρτησή του

Πέθανε η Εύα Σλος, ετεροθαλής αδελφή της Άννας Φρανκ και επιζήσασα του Άουσβιτς

Η Εύα Σλος, ετεροθαλής αδελφή της Άννας Φρανκ και επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, παρευρίσκεται σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019, στο Νιούπορτ Μπιτς της Καλιφόρνια

AP
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών η Εύα Σλος, ετεροθαλής αδερφή της Άννας Φρανκ και επιζήσασα του Άουσβιτς, όπως ανακοινώθηκε από το Ίδρυμα Anne Frank Trust, του οποίου η βασίλισσα Καμίλα είναι προστάτιδα.

Σε ένα αφιέρωμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βασιλιάς Κάρολος έγραψε: «Η γυναίκα μου και εγώ είμαστε πολύ λυπημένοι που μάθαμε για τον θάνατο της Εύας Σλος».

Και συνέχισε: «Η φρίκη που υπέμεινε ως νεαρή γυναίκα είναι αδύνατο να κατανοηθεί και όμως αφιέρωσε το υπόλοιπο της ζωής της για να ξεπεράσει το μίσος και τις προκαταλήψεις, προωθώντας την καλοσύνη, το θάρρος, την κατανόηση και την ανθεκτικότητα μέσω της ακούραστης δουλειάς της για το Anne Frank Trust UK και για την εκπαίδευση του Ολοκαυτώματος σε όλο τον κόσμο.

«Είμαστε και οι δύο προνομιούχοι και περήφανοι που τη γνωρίσαμε και τη θαυμάσαμε βαθιά. Είθε η μνήμη της να είναι ευλογία για όλους μας».

Η Σλος αφιέρωσε τη ζωή της στην εκπαίδευση των νέων και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του Ολοκαυτώματος.

Η Σλος μεγάλωσε με το όνομα Εύα Γκάιρινγκερ στη Βιέννη με τους γονείς και τον αδερφό της.

Αργότερα έζησε στο Άμστερνταμ όπου γνώρισε την έφηβη Άννα Φρανκ.

Καθώς η κατάσταση στην Ολλανδία χειροτέρευε, η Σλος και η οικογένειά της μετακόμιζαν διαρκώς επί δύο χρόνια για να αποφύγουν τη σύλληψη, αλλά τελικά προδόθηκαν στους Ναζί.

Στα 15α γενέθλιά της συνελήφθησαν, ανακρίθηκαν βάναυσα και, τον Μάιο του 1944, αναγκάστηκαν να επιβιβαστούν σε τρένα για το ναζιστικό στρατόπεδο θανάτου στο Άουσβιτς.

Η Σλος και η μητέρα της χωρίστηκαν στη συνέχεια από τον πατέρα και τον αδελφό της.

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου ταξιδιού τους στο Άουσβιτς, ο αδελφός της Χάινς της είπε ότι αυτός και ο πατέρας τους, Έρικ, είχαν κρύψει 30 από τους πίνακές του κάτω από τις σανίδες του δαπέδου της σοφίτας.

Η ιστορία του αδερφού ήταν το θέμα μιας έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο Εβραϊκό Μουσείο του Λονδίνου το 2017.

Η μητέρα της, παντρεύτηκε τον πατέρα της Άννας Φρανκ, το 1953 και η Σλος έγινε ετεροθαλής αδερφή της Άννας Φρανκ.

Το 2017, η Σλος περιέγραψε την Άννα Φρανκ στον Guardian: «Ήταν πολύ πιο ώριμη και ενήλικη από εμένα. Φοίτησε στο σχολείο Μοντεσσόρι και ήταν μια ακαδημαϊκή χρονιά μπροστά μου. Πήγα σε ένα συνηθισμένο τοπικό σχολείο».

Η επιζήσασα του Άουσβιτς παντρεύτηκε το 1952 τον Zvi Schloss και το ζευγάρι απέκτησε τρεις κόρες: την Jacky, την Caroline και τη Sylvia.

Η Σλος μετακόμισε στην Αγγλία και έζησε στο Λονδίνο για περισσότερα από 70 χρόνια.

Το 2021, σε ηλικία 92 ετών, η Σλος έγινε και πάλι πολίτης της Αυστρίας, της χώρας γέννησής της.

