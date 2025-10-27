Λούβρο: Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών - Πάνω από 150 ίχνη DNA και αποτυπώματα

«Έλλειψη επαγγελματισμού» δείχνουν οι δράσεις τους, σύμφωνα με ειδικό

Λούβρο: Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών - Πάνω από 150 ίχνη DNA και αποτυπώματα

Γάλλοι αστυνομικοί έξω από το Μουσείο του Λούβρου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025. 

REUTERS/Gonzalo Fuentes
Κατά τη διαφυγή τους μετά τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, οι δράστες που διέρρηξαν ένα από τα πιο γνωστά πολιτιστικά ιδρύματα του πλανήτη και διέφυγαν με κοσμήματα αξίας 38 εκατομμυρίων ευρώ άφησαν πίσω τους πολλά ίχνη και στοιχεία.

Αυτά, σε συνδυασμό με τα βίντεο από τις κάμερες παρακολούθησης, επέτρεψαν στους ερευνητές να τους εντοπίσουν.

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, οι συλληφθέντες διαρρήκτες άφησαν πίσω τους πολλά στοιχεία: DNA και δακτυλικά αποτυπώματα που επέτρεψαν στους ερευνητές να τους εντοπίσουν. Αμέσως μετά τη ληστεία στο Λούβρο, η αστυνομία βρήκε ένα κράνος μοτοσικλέτας, ένα κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο ανέλυσε σχολαστικά για να εντοπίσει το παραμικρό ίχνος σάλιου ή κάποια τρίχα, αναφέρει το Franceinfo.

Επίσης, στην κατοχή της αστυνομίας βρέθηκαν: ένα δοχείο βενζίνης, πιθανώς προορισμένο για να βάλει καταστρέψουν τον ανελκυστήρα φορτίων που χρησιμοποιήσαν για να εισέλθουν στο κτίριο, τα δύο δισκοπρίονα που χρησιμοποίησαν οι κλέφτες για να σπάσουν τα παράθυρα του Λούβρου, ένα κίτρινο γιλέκο, ένας ασύρματος, ένα γάντι και ένα φλόγιστρο. Συνολικά, συλλέχθηκαν 150 ίχνη DNA και δακτυλικά αποτυπώματα.

«Εάν το άτομο έχει ήδη συλληφθεί και το DNA και τα δακτυλικά αποτυπώματά του βρίσκονται ήδη στη βάση δεδομένων, τα πράγματα μπορούν να προχωρήσουν πολύ, πολύ γρήγορα. Χρειάζονται μόνο λίγες ώρες για να εξαχθεί ένα προφίλ από το ίχνος και να ταυτοποιηθεί το άτομο», δήλωσε η Magalie Rapuzzi, εθνική εκπρόσωπος της ένωσης Un1té των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της γαλλικής αστυνομίας.

«Ημιεπαγγελματίες» οι ληστές

Σε κατάσταση πανικού, οι κλέφτες έριξαν επίσης ένα από τα κοσμήματα που μόλις είχαν κλέψει. Στη συνέχεια, εγκατέλειψαν το καλάθι που είχαν χρησιμοποιήσει για να διαπράξουν το έγκλημά τους. Αυτή η βιαστική διαφυγή επέτρεψε στην αστυνομία να κατανοήσει καλύτερα το προφίλ των υπόπτων. «Υπήρχε μια βιασύνη από τη στιγμή που έφτασαν στο έδαφος. Μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι ήταν αγχωμένοι, κατέβαιναν τις σκάλες πολύ γρήγορα, έχαναν τα κοσμήματα κ.λπ. Πράγματι, αυτό ήδη έλεγε πολλά για τον ημιεπαγγελματισμό αυτών των ατόμων», τονίζει ο Frédéric Ploquin, συγγραφέας του Insecurity, Stop the Descent into Hell .

Ένα άλλο βασικό στοιχείο: οι κάμερες ασφαλείας. Οι περίπου εκατό ερευνητές που κινητοποιήθηκαν κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των κλεφτών χάρη στην ανάλυση των εικόνων από κάμερες που ήταν εγκατεστημένες στους δρόμους της πρωτεύουσας και σε γειτονικά διαμερίσματα.

Τα κειμήλια που εκλάπησαν από τον Λούβρο

Ακολουθούν οι λεπτομέρειες των κλεμμένων κομματιών, όπως παρασχέθηκαν από το Λούβρο.

  • Το σετ με χρυσό από τη Σρι Λάνκα

Πρώτον, υπάρχει μία συλλογή από ζαφείρια, διαμάντια και χρυσό από τη Σρι Λάνκα που ανήκαν στη Βασίλισσα Μαρία Αμαλία και τη Βασίλισσα Ορτάνς. Αυτό το σετ περιελάμβανε μια τιάρα, ένα κολιέ και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια.

louvros.jpg

To κολιέ με διαμάντια από το σετ για τη Μαρία-Λουίζα

Ο Λουδοβίκος Φίλιππος, βασιλιάς των Γάλλων από το 1830 έως το 1848, προόριζε αυτό το σετ για τη σύζυγό του. Το είχε αποκτήσει το 1821, όταν ήταν ακόμα δούκας της Ορλεάνης, από την Ορτάνς ντε Μπωαρνέ, κόρη της Ιωσηφίνας. Το σύνολο πιθανότατα τροποποιήθηκε και επανασυναρμολογήθηκε, τουλάχιστον εν μέρει.

Η Μαρία-Αμαλία φοράει αυτό το σετ στο πορτρέτο της από τον Γάλλο ζωγράφο Λουί Αρσάν το 1836. Συνοδεύεται ακόμα από δύο μικρές καρφίτσες και μία μεγάλη. Τα ζαφείρια περιβάλλονται από διαμάντια τοποθετημένα σε χρυσά πλαίσια. Όλοι οι κρίκοι του κολιέ είναι αρθρωτοί, αποκαλύπτοντας τη μεγάλη τεχνική τελειότητα.

tiara.jpg

H τιάρα από το κληροδότημα της Βασίλισσας Μαρία-Αμαλία και της Βασίλισσας Ορτάνς.

Ο παραγγελιοδότης και ο δημιουργός -ή οι δημιουργοί, δεδομένων των διαδοχικών προσθηκών και τροποποιήσεων- του σετ είναι άγνωστοι, αλλά
αυτό το σετ αποτελεί μια πολύτιμη απόδειξη των παριζιάνικων κοσμημάτων. Αγοράστηκε από το Κράτος το 1985 από την πρώην συλλογή του Οίκου της Ορλεάνης.

  • Ένα σετ με σμαράγδια

Το σετ με σμαράγδια της Μαρί-Λουίζ, δεύτερης συζύγου του Ναπολέοντα Α΄. Ένα κολιέ και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια σετ με 38 σμαράγδια, συμπεριλαμβανομένων 10 σμαραγδιών σε σχήμα αχλαδιού, 1.146 διαμαντιών, χρυσό και ασήμι. Αρχικά, υπήρχε επίσης μια τιάρα και μια χτένα, όλα δωρεά στη Μαρία Λουίζα των Αψβούργων-Λωρραίνης, Αρχιδούκισσα της Αυστρίας, με την ευκαιρία του γάμου της το 1810.

Μη διακοσμημένο με τα Διαμάντια του Στέμματος, το σετ πέρασε, μετά τον θάνατο της Μαρίας Λουίζας το 1847, στον οίκο των Αψβούργων που βασίλευε στην Τοσκάνη (Ιταλία). Ενώ οι πέτρες της τιάρας πουλήθηκαν μεμονωμένα μετά το 1966 και η χτένα τροποποιήθηκε, το κολιέ και το σετ σκουλαρικιών βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση. Αγοράστηκαν από το Γαλλικό Κράτος το 2004, με τη συμμετοχή του Ταμείου Κληρονομιάς και της Εταιρείας Φίλων του Λούβρου.

  • Μια τιάρα, μια καρφίτσα και ένας φιόγκος κορσέ

Μία μεγάλη καρφίτσα της Ευγενίας. Χρονολογείται από το 1855 και είναι του Aλφρεντ Μπαπστ. Περιλαμβάνει δύο από τα 18 διαμάντια σε σχήμα καρδιάς που κληροδότησε ο Καρδινάλιος Mαζαρέν στον Λουδοβίκο ΙΔ΄.

tiara.jpg

H τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

Εκλάπη επίσης η μαργαριταρένια τιάρα της αυτοκράτειρας. Χρονολογείται από το 1853 και είναι του Aλεξαντρ-Γκαμπριέλ Λεμονιέ.

broche.jpg

Η λαμπερή καρφίτσα

Τέλος, ο μεγάλος φιόγκος καρφίτσα συμπληρώνει αυτή τη λίστα. Ο Φρανσουά Κραμέ δημιούργησε αυτόν τον «καταρράκτη» από διαμάντια με μπριγιάν και επιχρυσωμένο ασήμι, μεταξύ 1855 και 1864.

corsage.jpg

H καρφίτσα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

