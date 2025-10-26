Λούβρο: Παρακολουθούσαν επί μέρες τους δύο συλληφθέντες προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία

Και οι δύο ύποπτοι, ηλικίας περίπου 30 ετών, είναι γνωστοί στις αστυνομικές αρχές για προηγούμενες κλοπές

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Λούβρο: Παρακολουθούσαν επί μέρες τους δύο συλληφθέντες προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία

Το Μουσείο του Λούβρου 

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια εβδομάδα μετά την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου οκτώ κοσμημάτων της γαλλικής κορώνας από τέσσερις άνδρες, δύο ύποπτοι που φέρονται να συμμετείχαν στην ομάδα των δραστών, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου.

Επιβεβαιώνοντας εν μέρει πληροφορίες από μέσα ενημέρωσης όπως το Paris Match και το Le Parisien, η εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, ανακοίνωσε την Κυριακή το πρωί ότι οι ερευνητές της BRB (ομάδα καταστολής εγκλήματος) προχώρησαν σε συλλήψεις το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με τη Le Monde, ένας ύποπτος είναι Γάλλος υπήκοος και ο άλλος έχει διπλή γαλλο-αλγερινή υπηκοότητα.

Ο δεύτερος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Roissy καθώς ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για την Αλγερία, ενώ ο πρώτος συνελήφθη την ίδια ώρα με τον συνεργό του στο Seine-Saint-Denis. Και οι δύο, περίπου 30 ετών, είναι γνωστοί στις αστυνομικές αρχές για προηγούμενες κλοπές.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ερευνητές της BRB, παρακολουθούσαν τους δύο υπόπτους εδώ και μέρες με στόχο να φτάσουν στα ίχνη του πολύτιμου φορτίου και των συνεργών τους. Τελικά υπό τον φόβο μήπως διαφύγουν προχώρησαν στη σύλληψη τους χωρίς να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τα κλοπιμαία.

Η κράτησή τους για οργανωμένη κλοπή και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μπορεί να διαρκέσει έως 96 ώρες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τα κλοπιμαία, εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και πιθανούς συνεργούς.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Laurent Nuñez, συνεχάρη τους ερευνητές μέσω X «που εργάστηκαν ακατάπαυστα». Η εισαγγελέας του Παρισιού, ωστόσο, εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη διαρροή πληροφοριών στον Τύπο, καθώς «μπορεί να δυσχεράνει τις έρευνες των εκατό αστυνομικών που έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία και όλους τους εμπλεκόμενους».

Λούβρο - Μυστηριώδης άντρας

Αστυνομικοί μπλοκάρουν την πρόσβαση στο μουσείο του Λούβρου μετά από ληστεία την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025, στο Παρίσι

AP

Το χρονικό της ληστείας στο Λούβρο

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, τέσσερις ληστές μπήκαν στο Λούβρο και έκλεψαν κοσμήματα «ανεκτίμητης» αξίας, μέσα σε μόλις επτά λεπτά.

Οι ληστές, που έφτασαν και έφυγαν με σκούτερ, φορώντας κουκούλες, κατάφεραν να εισέλθουν στο κτίριο από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου γίνονταν εργασίες.

Οπλισμένοι με μικρά αλυσοπρίονα, χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα για να φτάσουν απευθείας στην αίθουσα που είχαν στοχεύσει, στην Γκαλερί του «Απόλλωνα».

Αφού έσπασαν τα παράθυρα, δύο άνδρες μπήκαν στο κτίριο, ενώ ένας τρίτος παρέμεινε έξω. Έκλεψαν εννέα μοναδικά κομμάτια που εκτίθεντο στις βιτρίνες «Napoléon» και «Souverains Français», μεταξύ των οποίων ένα διάδημα, μια καρφίτσα και ένα κολιέ που ανήκαν στο αυτοκρατορικό ζεύγος.

Στη συνέχεια, διέφυγαν με τα σκούτερ τους, κατευθυνόμενοι προς τον αυτοκινητόδρομο Α6.

Στο έδαφος, έξω από το μουσείο, βρέθηκε το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο είχε υποστεί ζημιά.

Τα κοσμήματα που εκλάπησαν από το Λούβρο, το πιο επισκέψιμο μουσείο στον κόσμο με πάνω από 9 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, βρίσκονταν στην γκαλερί που αποτελεί σύμβολο του μουσείου και του Παλατιού του Λούβρου, το οποίο φιλοξενεί μερικές από τις πιο πολύτιμες ιστορικές συλλογές του μουσείου.

Louvre Paris Λούβρο ληστεία

Η επεκτεινόμενη σκάλα που χρησιμοποιήθηκε από τους τρεις ληστές που μπήκαν ανενόχλητοι στη γκαλέρι Απόλλων στο Μουσείο του Λούβρου το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025

EPA

Ο υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez δήλωσε: «Οι κλέφτες πάντα βρίσκονται. Δυστυχώς, τα λάφυρα συχνά καταλήγουν στο εξωτερικό. Ελπίζω να μην ισχύει αυτή η φορά, παραμένω αισιόδοξος». Η μεγάλη ανησυχία των αρχών είναι ότι τα κοσμήματα μπορεί να αποσυναρμολογηθούν και να λιώσουν.

Τα αντικείμενα που εκλάπησαν από τον Λούβρο

Ακολουθούν οι λεπτομέρειες των κλεμμένων κομματιών, όπως παρασχέθηκαν από το Λούβρο.

  • Το σετ με χρυσό από τη Σρι Λάνκα

Πρώτον, υπάρχει μία συλλογή από ζαφείρια, διαμάντια και χρυσό από τη Σρι Λάνκα που ανήκαν στη Βασίλισσα Μαρία Αμαλία και τη Βασίλισσα Ορτάνς. Αυτό το σετ περιελάμβανε μια τιάρα, ένα κολιέ και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια.

louvros.jpg

To κολιέ με διαμάντια από το σετ για τη Μαρία-Λουίζα

Ο Λουδοβίκος Φίλιππος, βασιλιάς των Γάλλων από το 1830 έως το 1848, προόριζε αυτό το σετ για τη σύζυγό του. Το είχε αποκτήσει το 1821, όταν ήταν ακόμα δούκας της Ορλεάνης, από την Ορτάνς ντε Μπωαρνέ, κόρη της Ιωσηφίνας. Το σύνολο πιθανότατα τροποποιήθηκε και επανασυναρμολογήθηκε, τουλάχιστον εν μέρει.

Η Μαρία-Αμαλία φοράει αυτό το σετ στο πορτρέτο της από τον Γάλλο ζωγράφο Λουί Αρσάν το 1836. Συνοδεύεται ακόμα από δύο μικρές καρφίτσες και μία μεγάλη. Τα ζαφείρια περιβάλλονται από διαμάντια τοποθετημένα σε χρυσά πλαίσια. Όλοι οι κρίκοι του κολιέ είναι αρθρωτοί, αποκαλύπτοντας τη μεγάλη τεχνική τελειότητα.

tiara.jpg

H τιάρα από το κληροδότημα της Βασίλισσας Μαρία-Αμαλία και της Βασίλισσας Ορτάνς.

Ο παραγγελιοδότης και ο δημιουργός -ή οι δημιουργοί, δεδομένων των διαδοχικών προσθηκών και τροποποιήσεων- του σετ είναι άγνωστοι, αλλά
αυτό το σετ αποτελεί μια πολύτιμη απόδειξη των παριζιάνικων κοσμημάτων. Αγοράστηκε από το Κράτος το 1985 από την πρώην συλλογή του Οίκου της Ορλεάνης.

  • Ένα σετ με σμαράγδια

Το σετ με σμαράγδια της Μαρί-Λουίζ, δεύτερης συζύγου του Ναπολέοντα Α΄. Ένα κολιέ και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια σετ με 38 σμαράγδια, συμπεριλαμβανομένων 10 σμαραγδιών σε σχήμα αχλαδιού, 1.146 διαμαντιών, χρυσό και ασήμι. Αρχικά, υπήρχε επίσης μια τιάρα και μια χτένα, όλα δωρεά στη Μαρία Λουίζα των Αψβούργων-Λωρραίνης, Αρχιδούκισσα της Αυστρίας, με την ευκαιρία του γάμου της το 1810.

Μη διακοσμημένο με τα Διαμάντια του Στέμματος, το σετ πέρασε, μετά τον θάνατο της Μαρίας Λουίζας το 1847, στον οίκο των Αψβούργων που βασίλευε στην Τοσκάνη (Ιταλία). Ενώ οι πέτρες της τιάρας πουλήθηκαν μεμονωμένα μετά το 1966 και η χτένα τροποποιήθηκε, το κολιέ και το σετ σκουλαρικιών βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση. Αγοράστηκαν από το Γαλλικό Κράτος το 2004, με τη συμμετοχή του Ταμείου Κληρονομιάς και της Εταιρείας Φίλων του Λούβρου.

  • Μια τιάρα, μια καρφίτσα και ένας φιόγκος κορσέ

Μία μεγάλη καρφίτσα της Ευγενίας. Χρονολογείται από το 1855 και είναι του Aλφρεντ Μπαπστ. Περιλαμβάνει δύο από τα 18 διαμάντια σε σχήμα καρδιάς που κληροδότησε ο Καρδινάλιος Mαζαρέν στον Λουδοβίκο ΙΔ΄.

tiara.jpg

H τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

Εκλάπη επίσης η μαργαριταρένια τιάρα της αυτοκράτειρας. Χρονολογείται από το 1853 και είναι του Aλεξαντρ-Γκαμπριέλ Λεμονιέ.

broche.jpg

Η λαμπερή καρφίτσα

Τέλος, ο μεγάλος φιόγκος καρφίτσα συμπληρώνει αυτή τη λίστα. Ο Φρανσουά Κραμέ δημιούργησε αυτόν τον «καταρράκτη» από διαμάντια με μπριγιάν και επιχρυσωμένο ασήμι, μεταξύ 1855 και 1864.

corsage.jpg

H καρφίτσα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:53ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες διεθνείς δυνάμεις στη Γάζα είναι αποδεκτές

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική στιγμή στο Στρασβούργο: 8χρονο αγόρι παγιδεύτηκε κάτω από διερχόμενο τραμ - Βίντεο

16:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Asteras Aktor: Η πρώτη ενδεκάδα του Μπενίτεθ

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημος Youtuber με 600.000 συνδρομητές συνελήφθη για εικόνες κακοποίησης παιδιών

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Επάγγελμα Χρυσοθήρας: Στο κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού και της χαμένης ελπίδας για μια καλύτερη ζωή

16:40LIFESTYLE

Η μεταμόρφωση του Τζέικομπ Ελορντί στο «Φρανκεστάιν» δεν είναι «AI»: 10 ώρες στο μακιγιάζ και 42 προσθετικά

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Χειροπέδες σε ανήλικη για αεροβόλο όπλο - Συνελήφθη και η μητέρα της

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η αστυνομία παρακολουθούσε επί μέρες τους δύο δράστες προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία - Γιατί επίσπευσαν τη σύλληψη τους

16:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανιώνιος – Καλαμάτα 1-1: Η «Μαύρη Θύελλα» έμεινε όρθια στη Νέα Σμύρνη και παρέμεινε πρώτη!

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Το Λιμενικό διέσωσε και... συνέλαβε Αλβανό από το σκάφος του που βυθιζόταν καθώς μέσα είχε 135 κιλά κάνναβης

16:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απετράπησαν αυτοσχέδιοι αγώνες μοτοσικλετών στα Μέγαρα – Συνελήφθη ο διοργανωτής

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Πράσινο φως» σε Ερυθρό Σταυρό και αιγυπτιακές ομάδες για την αναζήτηση των σορών των ομήρων

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: 5χρονη πέταξε και σκότωσε το 21 ημερών αδερφάκι της από τον 4ο όροφο επειδή το ζήλευε

16:05ΚΟΣΜΟΣ

«Έγκυος σε 83 παιδιά η υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης της Αλβανίας» - Η παράξενη ανακοίνωση του Έντι Ράμα

16:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης σε Ρότα, Κοϊτά που είχε καταγγείλει η Ένωση

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βεβαιώθηκαν 332 τροχαίες παραβάσεις σε διάστημα μιας εβδομάδας

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ταυτόχρονες πυρκαγιές σε δύο διαμερίσματα στα Χανιά - Ένας ηλικιωμένος στο νοσοκομείο

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: To 18 μηνών βρέφος που έχει εκτεταμένα εγκαύματα υπέστη και ανακοπή - Το επανέφεραν οι γιατροί

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας που εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο γυναίκες και απέσπασε 65.000 ευρώ - Παρίστανε τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι το παιδί τους τραυματίστηκε

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Τασούλας: Εγκαινίασε την έκθεση «Η χώρα της καρδιάς μου. Ο Φώτης Κόντογλου στο Άγιον Όρος» στη Θεσσαλονίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η αστυνομία παρακολουθούσε επί μέρες τους δύο δράστες προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία - Γιατί επίσπευσαν τη σύλληψη τους

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

10:20WHAT THE FACT

Τα 5 μεγαλύτερα ψέματα της Ιστορίας που έχουν αποδειχτεί λάθος - Αλλά όλοι συνεχίζουμε να πιστεύουμε

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: To 18 μηνών βρέφος που έχει εκτεταμένα εγκαύματα υπέστη και ανακοπή - Το επανέφεραν οι γιατροί

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

16:05ΚΟΣΜΟΣ

«Έγκυος σε 83 παιδιά η υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης της Αλβανίας» - Η παράξενη ανακοίνωση του Έντι Ράμα

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Bαθύς αυλώνας χαμηλών πιέσεων αλλάζει το φθινόπωρο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Δύο νεκροί σε τροχαία σε Ναύπακτο και Ευρυτανία

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Άγρια δολοφονία 18χρονου Έλληνα - Ληστές τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο μέσα σε πάρκο

08:37ΕΛΛΑΔΑ

26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς - Πώς ο Ελληνικός Στρατός σταμάτησε την κάθοδο των Βουλγάρων

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

13:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άλλοι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις

16:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απετράπησαν αυτοσχέδιοι αγώνες μοτοσικλετών στα Μέγαρα – Συνελήφθη ο διοργανωτής

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Επάγγελμα Χρυσοθήρας: Στο κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού και της χαμένης ελπίδας για μια καλύτερη ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ