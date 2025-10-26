Λούβρο: Παρακολουθούσαν επί μέρες τους δύο συλληφθέντες προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία

Μια εβδομάδα μετά την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου οκτώ κοσμημάτων της γαλλικής κορώνας από τέσσερις άνδρες, δύο ύποπτοι που φέρονται να συμμετείχαν στην ομάδα των δραστών, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου.

Επιβεβαιώνοντας εν μέρει πληροφορίες από μέσα ενημέρωσης όπως το Paris Match και το Le Parisien, η εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, ανακοίνωσε την Κυριακή το πρωί ότι οι ερευνητές της BRB (ομάδα καταστολής εγκλήματος) προχώρησαν σε συλλήψεις το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με τη Le Monde, ένας ύποπτος είναι Γάλλος υπήκοος και ο άλλος έχει διπλή γαλλο-αλγερινή υπηκοότητα.

Ο δεύτερος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Roissy καθώς ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για την Αλγερία, ενώ ο πρώτος συνελήφθη την ίδια ώρα με τον συνεργό του στο Seine-Saint-Denis. Και οι δύο, περίπου 30 ετών, είναι γνωστοί στις αστυνομικές αρχές για προηγούμενες κλοπές.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ερευνητές της BRB, παρακολουθούσαν τους δύο υπόπτους εδώ και μέρες με στόχο να φτάσουν στα ίχνη του πολύτιμου φορτίου και των συνεργών τους. Τελικά υπό τον φόβο μήπως διαφύγουν προχώρησαν στη σύλληψη τους χωρίς να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τα κλοπιμαία.

Η κράτησή τους για οργανωμένη κλοπή και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μπορεί να διαρκέσει έως 96 ώρες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τα κλοπιμαία, εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και πιθανούς συνεργούς.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Laurent Nuñez, συνεχάρη τους ερευνητές μέσω X «που εργάστηκαν ακατάπαυστα». Η εισαγγελέας του Παρισιού, ωστόσο, εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη διαρροή πληροφοριών στον Τύπο, καθώς «μπορεί να δυσχεράνει τις έρευνες των εκατό αστυνομικών που έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία και όλους τους εμπλεκόμενους».

Αστυνομικοί μπλοκάρουν την πρόσβαση στο μουσείο του Λούβρου μετά από ληστεία την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025, στο Παρίσι AP

Το χρονικό της ληστείας στο Λούβρο

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, τέσσερις ληστές μπήκαν στο Λούβρο και έκλεψαν κοσμήματα «ανεκτίμητης» αξίας, μέσα σε μόλις επτά λεπτά.

Οι ληστές, που έφτασαν και έφυγαν με σκούτερ, φορώντας κουκούλες, κατάφεραν να εισέλθουν στο κτίριο από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου γίνονταν εργασίες.

Οπλισμένοι με μικρά αλυσοπρίονα, χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα για να φτάσουν απευθείας στην αίθουσα που είχαν στοχεύσει, στην Γκαλερί του «Απόλλωνα».

Αφού έσπασαν τα παράθυρα, δύο άνδρες μπήκαν στο κτίριο, ενώ ένας τρίτος παρέμεινε έξω. Έκλεψαν εννέα μοναδικά κομμάτια που εκτίθεντο στις βιτρίνες «Napoléon» και «Souverains Français», μεταξύ των οποίων ένα διάδημα, μια καρφίτσα και ένα κολιέ που ανήκαν στο αυτοκρατορικό ζεύγος.

Στη συνέχεια, διέφυγαν με τα σκούτερ τους, κατευθυνόμενοι προς τον αυτοκινητόδρομο Α6.

Στο έδαφος, έξω από το μουσείο, βρέθηκε το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο είχε υποστεί ζημιά.

Τα κοσμήματα που εκλάπησαν από το Λούβρο, το πιο επισκέψιμο μουσείο στον κόσμο με πάνω από 9 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, βρίσκονταν στην γκαλερί που αποτελεί σύμβολο του μουσείου και του Παλατιού του Λούβρου, το οποίο φιλοξενεί μερικές από τις πιο πολύτιμες ιστορικές συλλογές του μουσείου.

Η επεκτεινόμενη σκάλα που χρησιμοποιήθηκε από τους τρεις ληστές που μπήκαν ανενόχλητοι στη γκαλέρι Απόλλων στο Μουσείο του Λούβρου το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025 EPA

Ο υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez δήλωσε: «Οι κλέφτες πάντα βρίσκονται. Δυστυχώς, τα λάφυρα συχνά καταλήγουν στο εξωτερικό. Ελπίζω να μην ισχύει αυτή η φορά, παραμένω αισιόδοξος». Η μεγάλη ανησυχία των αρχών είναι ότι τα κοσμήματα μπορεί να αποσυναρμολογηθούν και να λιώσουν.

Τα αντικείμενα που εκλάπησαν από τον Λούβρο

Ακολουθούν οι λεπτομέρειες των κλεμμένων κομματιών, όπως παρασχέθηκαν από το Λούβρο.

Το σετ με χρυσό από τη Σρι Λάνκα

Πρώτον, υπάρχει μία συλλογή από ζαφείρια, διαμάντια και χρυσό από τη Σρι Λάνκα που ανήκαν στη Βασίλισσα Μαρία Αμαλία και τη Βασίλισσα Ορτάνς. Αυτό το σετ περιελάμβανε μια τιάρα, ένα κολιέ και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια.

To κολιέ με διαμάντια από το σετ για τη Μαρία-Λουίζα

Ο Λουδοβίκος Φίλιππος, βασιλιάς των Γάλλων από το 1830 έως το 1848, προόριζε αυτό το σετ για τη σύζυγό του. Το είχε αποκτήσει το 1821, όταν ήταν ακόμα δούκας της Ορλεάνης, από την Ορτάνς ντε Μπωαρνέ, κόρη της Ιωσηφίνας. Το σύνολο πιθανότατα τροποποιήθηκε και επανασυναρμολογήθηκε, τουλάχιστον εν μέρει.

Η Μαρία-Αμαλία φοράει αυτό το σετ στο πορτρέτο της από τον Γάλλο ζωγράφο Λουί Αρσάν το 1836. Συνοδεύεται ακόμα από δύο μικρές καρφίτσες και μία μεγάλη. Τα ζαφείρια περιβάλλονται από διαμάντια τοποθετημένα σε χρυσά πλαίσια. Όλοι οι κρίκοι του κολιέ είναι αρθρωτοί, αποκαλύπτοντας τη μεγάλη τεχνική τελειότητα.

H τιάρα από το κληροδότημα της Βασίλισσας Μαρία-Αμαλία και της Βασίλισσας Ορτάνς.

Ο παραγγελιοδότης και ο δημιουργός -ή οι δημιουργοί, δεδομένων των διαδοχικών προσθηκών και τροποποιήσεων- του σετ είναι άγνωστοι, αλλά

αυτό το σετ αποτελεί μια πολύτιμη απόδειξη των παριζιάνικων κοσμημάτων. Αγοράστηκε από το Κράτος το 1985 από την πρώην συλλογή του Οίκου της Ορλεάνης.

Ένα σετ με σμαράγδια

Το σετ με σμαράγδια της Μαρί-Λουίζ, δεύτερης συζύγου του Ναπολέοντα Α΄. Ένα κολιέ και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια σετ με 38 σμαράγδια, συμπεριλαμβανομένων 10 σμαραγδιών σε σχήμα αχλαδιού, 1.146 διαμαντιών, χρυσό και ασήμι. Αρχικά, υπήρχε επίσης μια τιάρα και μια χτένα, όλα δωρεά στη Μαρία Λουίζα των Αψβούργων-Λωρραίνης, Αρχιδούκισσα της Αυστρίας, με την ευκαιρία του γάμου της το 1810.

Μη διακοσμημένο με τα Διαμάντια του Στέμματος, το σετ πέρασε, μετά τον θάνατο της Μαρίας Λουίζας το 1847, στον οίκο των Αψβούργων που βασίλευε στην Τοσκάνη (Ιταλία). Ενώ οι πέτρες της τιάρας πουλήθηκαν μεμονωμένα μετά το 1966 και η χτένα τροποποιήθηκε, το κολιέ και το σετ σκουλαρικιών βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση. Αγοράστηκαν από το Γαλλικό Κράτος το 2004, με τη συμμετοχή του Ταμείου Κληρονομιάς και της Εταιρείας Φίλων του Λούβρου.

Μια τιάρα, μια καρφίτσα και ένας φιόγκος κορσέ

Μία μεγάλη καρφίτσα της Ευγενίας. Χρονολογείται από το 1855 και είναι του Aλφρεντ Μπαπστ. Περιλαμβάνει δύο από τα 18 διαμάντια σε σχήμα καρδιάς που κληροδότησε ο Καρδινάλιος Mαζαρέν στον Λουδοβίκο ΙΔ΄.

H τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

Εκλάπη επίσης η μαργαριταρένια τιάρα της αυτοκράτειρας. Χρονολογείται από το 1853 και είναι του Aλεξαντρ-Γκαμπριέλ Λεμονιέ.

Η λαμπερή καρφίτσα

Τέλος, ο μεγάλος φιόγκος καρφίτσα συμπληρώνει αυτή τη λίστα. Ο Φρανσουά Κραμέ δημιούργησε αυτόν τον «καταρράκτη» από διαμάντια με μπριγιάν και επιχρυσωμένο ασήμι, μεταξύ 1855 και 1864.

H καρφίτσα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Διαβάστε επίσης