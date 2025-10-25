Το Λούβρο μετέφερε πολύτιμα κοσμήματά στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά τη ληστεία

Η επεκτεινόμενη σκάλα που χρησιμοποιήθηκε από τους τρεις ληστές που μπήκαν ανενόχλητοι στη γκαλέρι Απόλλων στο Μουσείο του Λούβρου το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025

Το Λούβρο μετέφερε ορισμένα από τα πιο πολύτιμα κοσμήματά του στην Τράπεζα της Γαλλίας, σύμφωνα με τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, έπειτα από την παράτολμη ληστεία που έγινε μέρα μεσημέρι την περασμένη εβδομάδα και αποκάλυψε την ευαλωτότητα του διάσημου μουσείου.

Η μεταφορά ορισμένων πολύτιμων αντικειμένων από την αίθουσα «Απόλλων» του μουσείου, όπου εκτίθενται τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, υπό συνοδεία μυστικής αστυνομίας, ανέφερε το RTL, που επικαλείται μη κατονομαζόμενες πηγές.

Η Τράπεζα της Γαλλίας, όπου φυλάσσονται τα αποθέματα χρυσού της χώρας σε ένα τεράστιο θησαυροφυλάκιο 27 μέτρα κάτω από το έδαφος, βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το Λούβρο, στη δεξιά όχθη του ποταμού Σηκουάνα.

Το Λούβρο και η Τράπεζα της Γαλλίας δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλια.

Οι διαρρήκτες έκλεψαν οκτώ πολύτιμα κομμάτια, η αξία των οποίων εκτιμάται σε 88 εκατομμύρια δολάρια, από τη συλλογή του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας κενά ασφαλείας καθώς οι κλέφτες εισήλθαν στο μουσείο χρησιμοποιώντας γερανό για να σπάσουν ένα παράθυρο πάνω ορόφου ενώ το μουσείο ήταν ανοικτό. Οι κλέφτες διέφυγαν με μοτοσικλέτες.

Τα νέα για την κλοπή προκάλεσαν αίσθηση σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας περισυλλογή στη Γαλλία για αυτό που ορισμένοι θεώρησαν ότι ήταν εθνική ταπείνωση.

Διαβάστε επίσης