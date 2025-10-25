Η εικόνα ενός μυστηριώδη άνδρα έξω από το Λούβρο μετά τη ληστεία προκάλεσε «σάλο» στα social media

Αστυνομικοί μπλοκάρουν την πρόσβαση στο μουσείο του Λούβρου μετά από ληστεία την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025, στο Παρίσι

Λίγο μετά την κινηματογραφική ληστεία των κοσμημάτων που έλαβε χώρα στο Λούβρο πριν από μια εβδομάδα, ο φωτογράφος του Associated Press με έδρα το Παρίσι, Thibault Camus, απαθανάτισε με την κάμερά του έναν κομψά ντυμένο νεαρό άνδρα που περπατούσε δίπλα σε ένστολους Γάλλους αστυνομικούς.

Ενστικτωδώς, τράβηξε μια φωτογραφία.

Δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή φωτογραφία, καθώς ο ώμος κάποιου έκρυβε μέρος του προσκηνίου, σκέφτηκε ο Camus.

Αλλά έκανε τη δουλειά της — έδειχνε τη γαλλική αστυνομία να αποκλείει το πιο γνωστό μουσείο του κόσμου μετά την απίστευτη ληστεία που έλαβε χώρα την προηγούμενη Κυριακή.

Επιπλέον, σκέφτηκε ο Camus, ο άνδρας που περπατούσε δίπλα στους αστυνομικούς ήταν ασυνήθιστα καλοντυμένος, με παλτό, σακάκι και γραβάτα και φορούσε ένα καπέλο φεντόρα, προσθέτοντας μια πινελιά παρισινής μόδας στη σκηνή.

Και έτσι η φωτογραφία έφτασε στο παγκόσμιο κοινό του AP.

Από εκεί, έγινε γρήγορα viral και οι πλούσιες φαντασίες πολλών χρηστών του διαδικτύου άρχισαν να καλπάζουν.

Στα social media άρχισαν υποθέσεις για τον καλοντυμένο άντρα οι οποίες δήλωναν ότι ο νεαρός ήταν ένας Γάλλος ντετέκτιβ, παρομοιάζοντας τον με τον επιθεωρητή Ζακ Κλουζό από τις επιτυχημένες ταινίες «Ροζ Πάνθηρας», παρόλο που η λεζάντα της φωτογραφίας του AP δεν τον είχε ταυτοποιήσει.

Απλώς έγραφε: «Αστυνομικοί μπλοκάρουν την πρόσβαση στο μουσείο του Λούβρου μετά από ληστεία την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025, στο Παρίσι».

Μια ανάρτηση στο X που έχει πλέον 5,6 εκατομμύρια προβολές έγραφε: «Πραγματική φωτογραφία (όχι AI!) ενός Γάλλου ντετέκτιβ που εργάζεται στην υπόθεση των γαλλικών κοσμημάτων που εκλάπησαν από το Λούβρο».

Ένας άλλος χρήστης — με 1,2 εκατομμύρια ακόλουθους — ισχυρίστηκε ότι ο άνδρας «που μοιάζει να βγήκε από μια νουάρ ταινία ντετέκτιβ της δεκαετίας του 1940 είναι ένας πραγματικός Γάλλος αστυνομικός ντετέκτιβ που ερευνά την κλοπή».

Ο Camus πάντως είπε ότι τίποτα από όσα είδε δεν τον οδήγησε σε αυτό το συμπέρασμα — ο άνδρας ήταν απλώς κάποιος που έφυγε από το Λούβρο καθώς οι Αρχές εκκένωναν την περιοχή, λέει ο Camus.

«Εμφανίστηκε μπροστά μου, τον είδα, τράβηξα τη φωτογραφία», λέει ο Camus. «Πέρασε και έφυγε».

Αν ο άγνωστος άνδρας είναι πραγματικά ένας από τους περισσότερους από 100 ερευνητές που αναζητούν τους κλέφτες των κοσμημάτων, οι Αρχές το κρατούν μυστικό.

Όταν το Associated Press ρώτησε την εισαγγελία του Παρισιού αν ο άνδρας είναι πράγματι ντετέκτιβ εκείνη απάντησε: «Προτιμούμε να διατηρήσουμε το μυστήριο ζωντανό».

