Η γερμανική εταιρεία που ενεπλάκη...κατά λάθος στην ληστεία του Λούβρου αξιοποιεί τη δωρεάν δημοσιότητά της, εγκαινιάζοντας μια νέα διαφημιστική καμπάνια.

Λούβρο: «Μεταφέρουμε τους θησαυρούς σας αθόρυβα» - Γερμανική εταιρεία κάνει καμπάνια με τη ληστεία

Η επεκτεινόμενη σκάλα που χρησιμοποιήθηκε από τους τρεις ληστές που μπήκαν ανενόχλητοι στη γκαλέρι Απόλλων στο Μουσείο του Λούβρου το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025 

Μια γερμανική εταιρεία που ενεπλάκη...κατά λάθος στην ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, όταν ένας από τους ανελκυστήρες με την υπογραφή της χρησιμοποιήθηκε από τους κλέφτες για την αφαίρεση των Ναπολεόντειων θησαυρών, αξιοποιεί στο έπακρο τη δωρεάν δημοσιότητα - ξεκινώντας μια νέα διαφημιστική καμπάνια.

Η εταιρεία Böcker, με έδρα το Βέρνε κοντά στο Ντόρτμουντ, δημοσίευσε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την διάσημη πλέον εικόνα της σκάλας επίπλων της που εκτείνεται μέχρι το μπαλκόνι έξω από την «Πινακοθήκη Απόλλων». Η επιθετική καμπάνια στο Facebook και το Instagram ξεκίνησε άμεσα μετά τη θρασύτατη ληστεία και όπως ήταν αναμενόμενο έχει προκαλέσει ανάμικτες αντιδράσεις.

Οι αναρτήσεις περιλαμβάνουν μια φωτογραφία του διάσημου πλέον ανυψωτικού επίπλων Agilo που χρησιμοποίησαν οι κλέφτες για να μπουν στο μουσείο από ένα παράθυρο, να αρπάξουν κοσμήματα του Ναπολέοντα αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ και σε λιγότερο από 10 λεπτά να δραπετεύσουν με τα λάφυρα με μοτοσικλέτες. Το όχημα του οποίου η κεκλιμένη σκάλα φαίνεται σε φωτογραφίες του Τύπου να φτάνει σε ένα μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, είναι άκρως αποτελεσματικό, υποστηρίζουν οι κατασκευαστές του.

«Όταν χρειάζεται να κινηθείτε γρήγορα»

«Όταν χρειάζεται να κινηθείτε γρήγορα», γράφει ένα πανό κάτω από την εικόνα. «Το Agilo της Böcker μεταφέρει τους θησαυρούς σας βάρους έως και 400 κιλών με ταχύτητα 42 μέτρα ανά λεπτό - αθόρυβα σαν ψίθυρος». Η επικεφαλής μάρκετινγκ της εταιρείας, Τζούλια Σάρβατς, δήλωσε ότι η ίδια και ο σύζυγός της, ο διευθύνων σύμβουλος τρίτης γενιάς της οικογενειακής εταιρείας, Αλεξάντερ Μπέκερ, διάβαζαν μαζί τις ειδήσεις στο διαδίκτυο την Κυριακή όταν «σοκαρίστηκαν» βλέποντας την εικόνα από τη δραματική ληστεία στο γαλλικό μουσείο που έδειχνε ένα από τα προϊόντα τους.

«Μας έγινε σαφές, Θεέ μου, ότι αυτή είναι μια κατακριτέα πράξη και έχουν κάνει κατάχρηση της συσκευής μας για να το κάνουν», είπε. «Αλλά αφού ήταν προφανές ότι κανείς δεν είχε τραυματιστεί, αρχίσαμε να κάνουμε μερικά αστεία και να σκεφτόμαστε σλόγκαν που βρίσκαμε αστεία». Είπε μετά τις βραδινές ειδήσεις ότι «αμέτρητοι άνθρωποι - το προσωπικό μας, οι επιχειρηματικοί συνεργάτες, οι πελάτες μας - επικοινώνησαν μαζί μας και σκεφτήκαμε, ουάου, πρέπει να κάνουμε κάτι με αυτό».

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας, η καμπάνια είχε γεννηθεί. Η Σάρβατς είπε ότι η εταιρεία είχε πουλήσει το 2020 τον κινητό ανελκυστήρα εμπορευμάτων σε μια εταιρεία στην περιοχή του Παρισιού, η οποία τον ενοικιάζει σε πελάτες. Οι κλέφτες είχαν προσεγγίσει πρόσφατα τη γαλλική εταιρεία για να εκφράσουν ενδιαφέρον για τη χρήση του ανελκυστήρα και στη συνέχεια τον έκλεψαν κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης της χρήσης του, την οποία οι ιδιοκτήτες ανέφεραν στην αστυνομία την περασμένη εβδομάδα, είπε.

Η viral διαφήμιση

Η Böcker, η οποία ιδρύθηκε το 1958 και το σύνθημα της οποίας είναι «Ο δρόμος μου προς την κορυφή», αναφέρει στον ιστότοπό της ότι η επιχείρησή της βασίζεται στην «παράδοση και την καινοτομία». Απασχολεί περίπου 600 υπαλλήλους. Η ανταπόκριση στη νέα διαφήμιση ήταν συντριπτική. «Ήξερα ότι θα γινόταν λίγο viral, αλλά το γεγονός ότι θα γινόταν τόσο viral ήταν εξαιρετικό. Οι αναρτήσεις μας στο Instagram συνήθως φτάνουν σε 15-20.000 άτομα και τώρα είμαστε στο 1,7 εκατομμύριο. Είναι τρελό».

Είπε ότι το 99% των αντιδράσεων ήταν θετικές. «Μπορώ να καταλάβω ότι δεν είναι το χιούμορ όλων, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι το διασκεδάζουν». Ένας χρήστης του Facebook είπε ότι «το τμήμα μάρκετινγκ της Böcker αξίζει αύξηση μισθού». Αλλά ένας άλλος χαρακτήρισε την καμπάνια δημοσίων σχέσεων «άνοστη», προσθέτοντας: «Οι Γάλλοι είναι έκπληκτοι και λυπημένοι, ενώ μια γερμανική εταιρεία τους κοροϊδεύει και τους χρησιμοποιεί στη διαφήμισή της. Μαύρο χιούμορ…»

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα οδηγήσουν σε...χρυσές δουλειές, αν και όπως είπαν οι υπεύθυνοι η εταιρεία είχε λάβει «μερικά ερωτήματα σχετικά με έναν ανελκυστήρα επίπλων» αυτή την εβδομάδα.

