Γαλλία: Βίντεο από νέα ένοπλη ληστεία με λεία χρυσό - Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς

Άλλη μία θρασύτατη ένοπλη ληστεία συγκλονίζει τη Γαλλία μετά το πρωτοφανές «χτύπημα» στο Λούβρο. Βίντεο δείχνει ένοπλους ληστές μεταμφιεσμένους σε αστυνομικούς να κάνουν επιδρομή σε εργαστήριο γεμάτο χρυσό στην πόλη της Λυών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «The Sun» την Πέμπτη (30.10.2025), πέντε βαριά οπλισμένοι ληστές χρησιμοποίησαν εκρηκτικά για να εισβάλουν στο εργαστήριο χρυσού της Λυών στη Γαλλία.

Το βίντεο δείχνει τους κακοποιούς ντυμένους αστυνομικούς και οπλισμένους με τουφέκια να εισβάλουν στο εργαστήριο Pourquery, το οποίο ασχολείται με πολύτιμα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού.