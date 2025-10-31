Λούβρο: «Διαχρονική υποτίμηση» των κινδύνων κλοπής αποκάλυψε η διοικητική έρευνα

Οι κίνδυνοι κλοπής «υποτιμήθηκαν» στο μουσείο του Λούβρου, δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, έπειτα από την ολοκλήρωση της διοικητής έρευνας για την κινηματογραφική ληστεία στο διάσημο πολιτιστικό ίδρυμα της χώρας, όπου έγιναν «καπνός» οκτώ ανεκτίμητα ιστορικά κοσμήματα.

Η υπουργός Πολιτισμού, καλεσμένη την Παρασκευή (31/10) στο TF1, δήλωσε ότι η διοικητική έρευνα αποκάλυψε μια «διαχρονική υποτίμηση» των κινδύνων εισβολής στο εμβληματικό μουσείο του Παρισιού, το οποίο διαρρήχθηκε στις 19 Οκτωβρίου.

«Για περισσότερα από είκοσι χρόνια οι κίνδυνοι εισβολής και κλοπής είχαν υποτιμηθεί», ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού. Ωστόσο, «ο συναγερμός και τα συστήματα ασφαλείας λειτούργησαν όπως αναμενόταν την ημέρα της κλοπής», σημείωσε.

«Πρόκειται για αποτυχία της ασφάλειας και μια αποτυχία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη», δήλωσε η Ρασιντά Ντατί, η οποία ανακοίνωσε νέα μέτρα τόσο εντός όσο και εκτός του μουσείου. «Στους δημόσιους δρόμους θα εγκατασταθούν πριν από το τέλος του έτους συστήματα κατά της εισβολής αυτοκινήτων, κατά των επιδρομών και κατά των κλοπών», δήλωσε.

Επιπλέον, «η εκπαίδευση των υπαλλήλων που ασχολούνται με την ασφάλεια θα είναι υποχρεωτική» και η οργάνωση θα αναθεωρηθεί. «Ζήτησα από την πρόεδρο του Λούβρου να συγκαλέσει επειγόντως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε να ληφθούν αυτά τα επείγοντα μέτρα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι», διευκρίνισε η υπουργός.

Επτά οι συλληφθέντες

Οι γαλλικές αρχές δήλωσαν ότι αρχικά συνελήφθησαν δύο ύποπτοι, ένας στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ στο Παρίσι καθώς προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αλγερία και ένας άλλος αργότερα στην περιοχή του Παρισιού.

Χθες ανακοίνωσαν οτι συνέλαβαν άλλους πέντε υπόπτους. Ήταν στο ραντάρ των Αρχών επί ημέρες και οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν σε προάστιο του Παρισιού.

Η εισαγγελέας ανακοίνωσε πως ένας από αυτούς πήρε μέρος στην κλοπή του αιώνα και πιθανότητα οδηγούσε το ένα από τα δύο σκούτερ με τα οποία διέφυγαν οι δράστες.

