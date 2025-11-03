Λούβρο: Οι δράστες ήταν κοινοί εγκληματίες κι όχι επαγγελματίες - Ζευγάρι δύο από τους υπόπτους

Η θρασύτατη ληστεία στο Λούβρο διαπράχθηκε από μικροεγκληματίες και όχι από επαγγελματίες που ανήκαν στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος, δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού , περιγράφοντας δύο από τους υπόπτους ως ζευγάρι με παιδιά.

Ο ισχυρισμός αυτός έρχεται δύο εβδομάδες αφότου οι κλέφτες πάρκαραν ένα κλεμμένο φορτηγό έξω από το μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, χρησιμοποίησαν ένα ανυψωτικό επίπλων για να φτάσουν στον πρώτο όροφο και στη συνέχεια εισέβαλαν σε μια από τις πιο περίτεχνες αίθουσες του μουσείου. Λιγότερο από επτά λεπτά αργότερα, διέφυγαν με ένα σκούτερ και κοσμήματα του στέμματος αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Η παράτολμη ληστεία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Γαλλία. Τέσσερα άτομα έχουν έκτοτε κατηγορηθεί , αλλά τα κλεμμένα πετράδια, στα οποία περιλαμβάνονται ένα κολιέ με σμαράγδια και διαμάντια που έδωσε ο Ναπολέων Α΄ στη δεύτερη σύζυγό του, Μαρί Λουίζ, και ένα διάδημα με 212 μαργαριτάρια και σχεδόν 2.000 διαμάντια που κάποτε ανήκαν στην Ευγενία, τη σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄, δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί.

Τουλάχιστον ένας ακόμη δράστης παραμένει ασύλληπτος, δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, στο ραδιοφωνικό δίκτυο Franceinfo την Κυριακή. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης εικάζουν ότι οι κλέφτες ήταν ερασιτέχνες, αφότου αποκαλύφθηκε ότι είχαν ρίξει το πιο πολύτιμο από τα κοσμήματα - το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, φτιαγμένο από χρυσό, σμαράγδι και διαμάντια - κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, και είχαν αφήσει πίσω τους εργαλεία και άλλα αντικείμενα στο σημείο που ενδεχομένως έφεραν ίχνη του DNA τους.

«Δεν πρόκειται για καθημερινή εγκληματικότητα... αλλά είναι ένα είδος εγκληματικότητας που γενικά δεν συνδέουμε με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε η Μπεκό. Περιέγραψε τους κατηγορούμενους ως ντόπιους, λέγοντας ότι όλοι κατάγονταν από το Σεν-Σαιν-Ντενί, ένα διαμέρισμα βόρεια του Παρισιού που είναι ένα από τα φτωχότερα στη Γαλλία.

Το Σάββατο, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι μια 38χρονη γυναίκα και ένας 37χρονος άνδρας κατηγορήθηκαν και προφυλακίστηκαν εν μέσω κατηγοριών ότι το DNA τους βρέθηκε στον ανελκυστήρα που χρησιμοποιήθηκε κατά την κλοπή. Ο άνδρας κατηγορείται για οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία, ενώ η σύντροφός του κατηγορείται για συνέργεια σε οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία.

Η εισαγγελέας τους περιέγραψε ως ζευγάρι που έχει μαζί παιδιά. Έχουν «αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή», πρόσθεσε. Η γυναίκα έκλαιγε καθώς εμφανίστηκε σε δικαστήριο του Παρισιού το Σάββατο, λέγοντας ότι φοβόταν για τα παιδιά της και για τον εαυτό της.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η αστυνομία συνέλαβε δύο ακόμη άτομα σε σχέση με την έφοδο: έναν 34χρονο Αλγερινό που ζει στη Γαλλία από το 2010, και έναν 39χρονο που βρισκόταν ήδη υπό δικαστική επιτήρηση για διακεκριμένη κλοπή. Οι άνδρες, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για κλοπή και εγκληματική συνωμοσία, έχουν «ομολογήσει εν μέρει» την εμπλοκή τους, δήλωσε η Μπεκό την περασμένη εβδομάδα.

Και οι τρεις άνδρες που κατηγορούνται ήταν γνωστοί στην αστυνομία για προηγούμενες καταδίκες, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής. Δύο από τους υπόπτους είχαν καταδικαστεί προηγουμένως μαζί σε υπόθεση κλοπής πριν από 10 χρόνια, δήλωσε η Μπεκό, η οποία την Κυριακή δεν απέκλεισε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι συνεργοί. Τρία άτομα που συνελήφθησαν μαζί με το ζευγάρι στις 29 Οκτωβρίου αφέθηκαν ελεύθερα χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα.

Όταν ρωτήθηκε την Κυριακή αν οι ερευνητές πλησιάζουν περισσότερο στην εύρεση των κοσμημάτων, η Μπεκό δίστασε, επικαλούμενη το απόρρητο της έρευνας. «Εξετάζουμε όλες τις δυνατότητες στην παράλληλη αγορά για την πώληση αυτών των κοσμημάτων, κάτι που ελπίζω ότι δεν θα συμβεί σύντομα», είπε. «Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ξέπλυμα χρήματος, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εμπόριο· όλα τα στοιχεία διερευνώνται».

