Λούβρο: Χειροπέδες σε ακόμα πέντε άτομα για την κινηματογραφική κλοπή

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν «σε διαφορετικές τοποθεσίες» εντός του Παρισιού και της ευρύτερης περιοχής της γαλλικής πρωτεύουσας

Γάλλοι αστυνομικοί έξω από το Μουσείο του Λούβρου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025. 

REUTERS/Gonzalo Fuentes
Δέκα ημέρες μετά την εντυπωσιακή κλοπή οκτώ ανεκτίμητων κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου, πέντε άτομα συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης (29/10), μεταξύ των οποίων και ένας από τους κύριους υπόπτους, και τέθηκαν υπό κράτηση, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού στο RTL το πρωί της Πέμπτης (30/10).

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν «σε διαφορετικές τοποθεσίες» γύρω στις 9 μ.μ. εντός του Παρισιού και της ευρύτερης περιοχής, σύμφωνα με την εισαγγελέα του γαλλικής πρωτεύουσας. «Ένας από αυτούς ήταν στόχος των ερευνητών (...) ήταν ένας από τους υπόπτους που είχαμε στο στόχαστρο», διευκρίνισε.

Ένας από τους δράστες που συνελήφθη είναι ύποπτος ότι ήταν παρών στη σκηνή του εγκλήματος στις 19 Οκτωβρίου, όταν έγινε η κλοπή, μετέδωσε σήμερα ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFM.

«Άφαντα» παραμένουν τα κοσμήματα

Το βράδυ της Τετάρτης οι δύο δράστες που είχαν συλληφθεί για την κλοπή στο εμβληματικό μουσείο κατηγορήθηκαν επίσημα και τέθηκαν υπό κράτηση. Όμως τα κοσμήματα παραμένουν «άφαντα».

Αυτοί οι δύο άνδρες, ηλικίας 34 και 39 ετών, που συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου (25/10) κατηγορήθηκαν για «οργανωμένη ληστεία και συνωμοσία για διάπραξη εγκλήματος» και τέθηκαν σε προσωρινή κράτηση, ανακοίνωσε το βράδυ της ίδιας μέρας η εισαγγελία του Παρισιού.

Μετά την εμφάνιση του πελάτη τους ενώπιον του δικαστή, οι δικηγόροι του 34χρονου υπόπτου, Réda Ghilaci και David Bocobza, τόνισαν την ανάγκη «απόλυτου σεβασμού της εμπιστευτικότητας της έρευνας και της προκαταρκτικής εξέτασης» στην υπόθεση αυτή.

«Το μόνο σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε απόψε είναι ότι υπάρχει τεράστια απόκλιση μεταξύ της εξαιρετικής φύσης αυτής της υπόθεσης και της απολύτως συνηθισμένης προσωπικότητας του πελάτη μας», δήλωσαν στους δημοσιογράφους.

Τα κλοπιμαία από αυτή την τολμηρή ληστεία, που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο, εκτιμάται σε 88 εκατομμύρια ευρώ, είχε δηλώσει η Laure Beccuau.

*Με πληροφορίες από FranceInfo

