Λούβρο: Ο κωδικός πρόσβασης στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης του μουσείου ήταν...«Louvre»

Τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια της κινηματογραφικής κλοπής κοσμημάτων του στέμματος αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ από το Λούβρο, ο κωδικός πρόσβασης στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης του παγκοσμίου φήμης μουσείου ήταν απλά «Louvre», σύμφωνα το ABC News που επικαλείται έναν υπάλληλο του μουσείου.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε μια στιγμή που τα μέτρα ασφαλείας του πιο γνωστού μουσείου στον κόσμο βρίσκονται υπό εξέταση μετά την θρασύτατη ληστεία.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της ενώπιον επιτροπής της γαλλικής Γερουσίας τον περασμένο μήνα, η Laurence des Cars, πρόεδρος και διευθύντρια του Λούβρου, δήλωσε ότι το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης γύρω από την περίμετρο του Λούβρου ήταν αδύναμο και «απαρχαιωμένο». Η μόνη κάμερα που παρακολουθούσε τον εξωτερικό τοίχο του Λούβρου όπου εισέβαλαν έδειχνε μακριά από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου που οδηγούσε στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα που στέγαζε τα κοσμήματα, είπε.

«Αποτύχαμε με αυτά τα κοσμήματα», είχε πει, προσθέτοντας ότι κανείς δεν είναι προστατευμένος από «βίαιους εγκληματίες - ούτε καν το Λούβρο». Αρκετοί υπουργοί είχαν δώσει συνεντεύξεις Τύπου και αρνήθηκαν τις ελλείψεις ασφαλείας, αλλά η Des Cars παραδέχτηκε ότι το Λούβρο είχε «ηττηθεί».

Η επεκτεινόμενη σκάλα που χρησιμοποιήθηκε από τους τρεις ληστές που μπήκαν ανενόχλητοι στη γκαλέρι Απόλλων στο Μουσείο του Λούβρου το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025 EPA

Η ίδια έδωσε μία εικόνα για τη δυσκολία θωράκισης του μουσείου με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο και πόσο κακή ήταν στην πραγματικότητα η ασφάλειά του. Το σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης έξω από το Λούβρο ήταν «μη ικανοποιητικό», είπε και στο εσωτερικό, ορισμένες περιοχές ήταν απλώς πολύ παλιές για να προσαρμοστούν στις σύγχρονες τεχνολογίες.

Aστυνομικοί έξω από το Μουσείο του Λούβρου REUTERS

Παρά τον τεράστιο όγκο επισκεπτών του μουσείου - 8,7 εκατομμύρια μόνο πέρυσι - οι επενδύσεις στην ασφάλεια ήταν αργές και αυτό υπογράμμισε τις προκλήσεις του προϋπολογισμού που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα ιδρύματα. Η Des Cars η οποία έγινε διευθύντρια του Λούβρου το 2021, δήλωσε ότι ήθελε να διπλασιάσει τον αριθμό των καμερών CCTV.

Είπε ότι προειδοποιήθηκε για το πόσο «απαρχαιωμένος» ήταν ο εξοπλισμός στο Λούβρο όταν ανέλαβε τη θέση, σε αντίθεση με τον σύγχρονο εξοπλισμό του Μουσείου Ορσέ, όπου είχε εργαστεί προηγουμένως. Μερικοί από τους γερουσιαστές που αντιμετώπισε στην ακρόαση του περασμένου μήνα εξέφρασαν δυσπιστία για την ασφάλεια του Λούβρου, ρωτώντας γιατί υπήρχε μόνο μία κάμερα - στον εξωτερικό τοίχο που έβλεπε στο ποτάμι - και γιατί έδειχνε προς τη λάθος κατεύθυνση.

Καθώς οι έρευνες για την [ληστεία του αιώνα» συνεχίζονται, οι Αρχές δεν έχουν ακόμη ανακτήσει τα χαμένα κοσμήματα από το μουσείο, παρόλο που τέσσερις ύποπτοι έχουν συλληφθεί με κατηγορίες σε σχέση με τη ληστεία.

Σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Franceinfo την Κυριακή, η εισαγγελέας του Παρισιού Laure Beccuau δήλωσε ότι οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τα χαμένα κοσμήματα.

«Εξετάζονται όλες οι πιθανότητες», τόνισε η Beccuau.

Πρόσθεσε ότι οι τέσσερις συλλήψεις «οδήγησαν σε νέες έρευνες και στην κατάσχεση νέων αντικειμένων που εξετάζονται» και ότι «τουλάχιστον ένα άτομο» που εμπλέκεται στη ληστεία παραμένει ελεύθερο.

Η Beccuau είπε ότι οι ύποπτοι που βρίσκονται υπό κράτηση δεν φαίνεται να έχουν σχέση με το οργανωμένο έγκλημα.

