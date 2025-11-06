Έκθεση - κόλαφος για το Λούβρο: Όργιο σπατάλης στο μουσείο για το «προφίλ» αντί για την ασφάλεια

Ιδιαίτερα επικριτικοί είναι οι Γάλλοι ελεγκτές για την ηγεσία του Μουσείου του Λούβρου σε έκθεσή τους, μετά τη θεαματική κλοπή κοσμημάτων αξίας 90 εκατ. ευρώ, πριν από περίπου τρεις εβδομάδες.

Το Cour des comptes, ο φορέας εποπτείας των δημόσιων δαπανών της Γαλλίας, δημοσίευσε τα πορίσματά του σχετικά με τις δραστηριότητες του Λούβρου μεταξύ 2018 και 2024.

Προκύπτει ότι ξοδεύτηκαν εκατομμύρια ευρώ σε εκθέσεις υψηλού προφίλ και ακριβές αγορές, αντί να γίνουν επενδύσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας και τη συντήρηση του Μουσείου.

«Η διοίκηση έδωσε προτεραιότητα σε ορατές και ελκυστικές δραστηριότητες σε βάρος της συντήρησης και ανακαίνισης των κτιρίων και των τεχνικών εγκαταστάσεων, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία», είπε ο Πιερ Μοσκοβισί, ένα από τα ανώτερα στελέχη της επιτροπής.

Η επεκτεινόμενη σκάλα που χρησιμοποιήθηκε από τους τρεις ληστές που μπήκαν ανενόχλητοι στη γκαλέρι Απόλλων στο Μουσείο του Λούβρου το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025 EPA

Κενά ασφαλείας

«Είμαστε ανήσυχοι από τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας για την προστασία των έργων. Αυτές οι επενδύσεις είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη λειτουργία του ιδρύματος», δήλωσαν οι ελεγκτές στην έκθεσή τους.

Επίσης αναφέρεται πως μία επανεξέταση της ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2015 και 2017 αποκάλυψε ελλείψεις στο σύστημα, αλλά τα ευρήματά της αγνοήθηκαν.

«Η κορυφαία προτεραιότητα σήμερα πρέπει να είναι η ανακαίνιση του μουσείου και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών πυρασφάλειας, ασφάλειας και προστασίας. Το Λούβρο το αξίζει», δήλωσε ο Μοσκοβισί.

Η στιγμή που οι δράστες αρπάζουν τα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από το μουσείο του Λούβρου

«Αδυναμία ιεράρχησης προτεραιοτήτων»

Το πόρισμα επισημαίνει την αδυναμία του μουσείου να ιεραρχήσει τα έργα, με αποτέλεσμα να έχει συσσωρεύσει έναν όγκο επενδύσεων που δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά.

Οι ελεγκτές προέτρεψαν τους υπεύθυνους να επικεντρωθούν σε βασικά έργα, όπως η ασφάλεια, η προστασία και η αναστήλωση, να περιορίσουν τις αγορές και τις αναδιαμορφώσεις και να διαχειριστούν τις δαπάνες με μεγαλύτερη αυστηρότητα.

Ανέφεραν ότι τα υπουργεία που εποπτεύουν το μουσείο θα πρέπει να μετατοπίσουν τους στόχους απόδοσης προς τη συντήρηση και τις υποδομές, αντί προς νέα τμήματα ή εκθέσεις.

Η έκθεση αμφισβήτησε επίσης τα σχέδια για μια νέα είσοδο με σκοπό την αποσυμφόρηση της Πυραμίδας και την προσθήκη 22.000 m² υπόγειου χώρου, συμπεριλαμβανομένης μιας γκαλερί για τη Μόνα Λίζα και νέων αιθουσών.

Το έργο αυτό, που ξεκίνησε χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί οι κατάλληλες μελέτες σκοπιμότητας, οικονομικές ή επισκεψιμότητας, με το κόστος να έχει ήδη αυξηθεί από 450 εκατομμύρια ευρώ σε 667 εκατομμύρια ευρώ.

Συλλήψεις

Στις 19 Οκτωβρίου, τέσσερα άτομα χρησιμοποίησαν ένα γερανοφόρο όχημα για να σπάσουν ένα παράθυρο στη Galerie d'Apollon λίγο μετά το άνοιγμα του μουσείου.

Δραπέτευσαν με κοσμήματα, όπως το διαμαντένιο διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας και ζαφείρια που φορούσαν κάποτε η βασίλισσα Μαρία-Αμέλεια και η Ορτάνς ντε Μποαρναί.

Μια 38χρονη γυναίκα και ένας 37χρονος άνδρας κατηγορήθηκαν την 1η Νοεμβρίου για την κλοπή. Δύο άλλοι ύποπτοι, ηλικίας 34 και 39 ετών, συνελήφθησαν στις 25 Οκτωβρίου και έχουν παραδεχτεί εν μέρει τον ρόλο τους, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.