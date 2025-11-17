Λούβρο: Νέα κενά ασφαλείας – TikΤokers κρέμασαν… δικό τους πίνακα δίπλα στη Μόνα Λίζα (βίντεο)

Η έλλειψη σοβαρής ασφάλειας στο Μουσείο του Λούβρου φάνηκε για ακόμη μία φορά. Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, δεν επρόκειτο για ληστεία.

Δύο νεαροί Βέλγοι TikTokers, γνωστοί για τις φάρσες που κάνουν και αναρτούν στο διαδίκτυο, εξέθεσαν εκ νέου τα συστήματα ασφαλείας και την φρούρηση του μουσείου.

Κατάφεραν να περάσουν στο μουσείο έναν πίνακα με τις φωτογραφίες τους και τον κρέμασαν στον ίδιο τοίχο που εκτίθεται η Μόνα Λίζα. Μετά, έφυγαν ανενόχλητοι και δίχως να γίνουν αντιληπτοί από κάποιον φύλακα.

Οι δύο φίλοι δημοσίευσαν βίντεο με την πράξη τους, που έγινε viral μέσα σε μερικές ώρες. Αν και ανέφεραν ότι ήθελαν να κρεμάσουν τον πίνακα ακριβώς δίπλα στο διάσημο έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, λόγω του πλήθους που υπήρχε, κατάφεραν και το κρέμασαν παραδίπλα, στον ίδιο τοίχο.

Όλα αυτά σχεδόν έναν μήνα μετά τη διάρρηξη και ληστεία στη γκαλερί «Απόλλων», που χαρακτηρίστηκε ως «ριφιφί του αιώνα».

Το κολιέ με ζαφείρια της αυτοκράτειρας Μαρίας – Αμαλίας και της Βασίλισσας Ορτάνς ντε Μπωαρναί, που αποτελείται από 8 ζαφείρια και 631 διαμάντια αλλά και η τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, η οποία περιέχει σχεδόν 2.000 διαμάντια, εκλάπησαν από ένα παράθυρο του Μουσείου. Χρειάστηκαν κάτι λιγότερο από 7 λεπτά.

Οι κουκουλοφόροι, ντυμένοι με κίτρινα γιλέκα, εισήλθαν χωρίς καμία αντίσταση στο εσωτερικό της γκαλερί, σπάζοντας το παράθυρο με τη βοήθεια ενός τροχού. Απείλησαν τους φρουρούς και έσπασαν δύο βιτρίνες: Με τα κοσμήματα του Ναπολέοντα και αυτήν με τα κοσμήματα των Γάλλων ηγεμόνων.