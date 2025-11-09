Λούβρο: Έκπληξη η ταυτότητα του «επιθεωρητή Ζακ Κλουζό» - Ποιος είναι ο άνδρας της φωτογραφίας

Αστυνομικοί μπλοκάρουν την πρόσβαση στο μουσείο του Λούβρου μετά από ληστεία την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025, στο Παρίσι

Η εμφάνιση ενός μυστηριώδους άνδρας έξω από το Λούβρο, αμέσως μετά την κινηματογραφική κλοπή, με ρούχα μιας «άλλης εποχής», τράβηξε την παγκόσμια προσοχή.

Η φωτογραφία του, που δεν αμφισβητήθηκε ως προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ήταν στιγμιότυπο φωτογράφου του διεθνούς πρακτορείου AP, έγινε αμέσως viral με εκατομμύρια προβολές.

Τώρα, εβδομάδες αργότερα, το πρόσωπο, που χαρακτηρίστηκε ως «επιθεωρητής Κλουζό» που έσπευσε να διαλευκάνει τη μεγάλη ληστεία, αποκαλύπτεται.

Είναι ένας 15χρονος, ο οποίος όπως εξηγεί, «έπαιξε» με τη φαντασία και το μυστήριο που προκάλεσε, όλο αυτό το διάστημα για να διατηρήσει το σασπένς.

«Δεν ήθελα να πω αμέσως ότι ήμουν εγώ», είπε. «Με αυτή τη φωτογραφία υπάρχει ένα μυστήριο, οπότε πρέπει να το κάνεις να διαρκέσει», λέει.

Ο Pedro Elias Garzon Delvaux, στη μοναδική του προσωπική συνέντευξη εμφανίστηκε στις κάμερες του AP στο σπίτι του όπως έκανε και εκείνη την Κυριακή: με καπέλο Fedora, γιλέκο Yves Saint Laurent δανεισμένο από τον πατέρα του, σακάκι που επέλεξε η μητέρα του, προσεγμένη γραβάτα, παντελόνι Tommy Hilfiger και ένα αναπαλαιωμένο, κατεστραμμένο από τον πόλεμο ρωσικό ρολόι.

Δηλώνει θαυμαστής του Σέρλοκ Χολμς και του Ηρακλή Πουαρό. Ζει με τους γονείς και τον παππού του στο Ραμπουγιέ, 30 χιλιόμετρα από το Παρίσι.

Το fedora, είναι ο φόρος τιμής του στον ήρωα της Γαλλικής Αντίστασης Jean Moulin.

Από τη φωτογραφία στη φήμη

Από τη στιγμή της λήψης και μετά, το διαδίκτυο ανέλαβε όλα τα υπόλοιπα.

Ο Πέδρο κατάλαβε γιατί. «Στη φωτογραφία, είμαι ντυμένος περισσότερο στη δεκαετία του 1940 και είμαστε στο 2025», είπε. «Υπάρχει μια αντίθεση».

Ακόμη και κάποιοι συγγενείς και φίλοι δίστασαν μέχρι που εντόπισαν τη μητέρα του στο βάθος. Μόνο τότε ήταν σίγουροι: Ο αγαπημένος ψεύτικος ντετέκτιβ του Διαδικτύου ήταν ένα πραγματικό αγόρι.

Η πραγματική ιστορία ήταν απλή. Ο Πέδρο, η μητέρα και ο παππούς του είχαν έρθει να επισκεφτούν το Λούβρο.

«Θέλαμε να πάμε στο Λούβρο, αλλά ήταν κλειστό», είπε. «Δεν ξέραμε ότι υπήρχε ληστεία».

Ρώτησαν τους αστυνομικούς γιατί ήταν κλειστές οι πύλες. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο φωτογράφος του AP Thibault Camus, καταγράφοντας τον κλοιό ασφαλείας, έπιασε τον Pedro στη μέση του διασκελισμού.

«Όταν τραβήχτηκε η φωτογραφία, δεν ήξερα», είπε ο Pedro. «Απλώς περνούσα».

Τέσσερις μέρες αργότερα, ένας γνωστός έστειλε μήνυμα: Εσύ είσαι;

«Μου είπε ότι υπήρχαν 5 εκατομμύρια προβολές», είπε. «Ήμουν λίγο έκπληκτος». Τότε η μητέρα του τηλεφώνησε για να πει ότι ήταν στους New York Times. «Δεν είναι κάθε μέρα», είπε. Ακολούθησαν ξαδέρφια στην Κολομβία, φίλοι στην Αυστρία, οικογενειακοί φίλοι και συμμαθητές με στιγμιότυπα οθόνης και κλήσεις.

«Οι άνθρωποι είπαν, «Έγινες αστέρι», είπε. «Έμεινα έκπληκτος που μόνο με μία φωτογραφία μπορείς να γίνεις viral σε λίγες μέρες».

Ένα εμπνευσμένο στυλ

Ο Πέδρο άρχισε να ντύνεται με αυτόν τον τρόπο πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, εμπνευσμένος από την ιστορία του 20ου αιώνα και τις ασπρόμαυρες εικόνες κουστουμαρισμένων πολιτικών και φανταστικών ντετέκτιβ.

«Μου αρέσει να είμαι κομψός», είπε. «Πηγαίνω στο σχολείο έτσι» λέει και παραδέχεται πως μετά την αποκάλυψη, δημιούργησε ένα «ενδυματολογικό ρεύμα». «Ένας από τους φίλους μου ήρθε αυτή την εβδομάδα με γραβάτα».

Λατρεύει τον Πουαρό και του αρέσει η ιδέα ότι ένα ασυνήθιστο έγκλημα απαιτεί κάποιον που φαίνεται ασυνήθιστος. «Όταν συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο, δεν φαντάζεσαι έναν κανονικό ντετέκτιβ», είπε. «Φαντάζεσαι κάποιον διαφορετικό».

Για τον Pedro, η τέχνη και οι εικόνες ήταν μέρος της καθημερινής ζωής. Η μητέρα του, Félicité Garzon Delvaux, μεγάλωσε σε ένα μουσείο-παλάτι του 18ου αιώνα, κόρη ενός επιμελητή και ενός καλλιτέχνη - και πηγαίνει τακτικά τον γιο της σε εκθέσεις.

«Η τέχνη και τα μουσεία είναι χώροι διαβίωσης», είπε. «Η ζωή χωρίς τέχνη δεν είναι ζωή».

Έμεινε σιωπηλός για αρκετές ημέρες και μετά άλλαξε το Instagram του από ιδιωτικό σε δημόσιο. Μια φωτογραφία τον μετέτρεψε σε σύμβολο και όπως σημειώνει ο συντάκτης, η συνάντηση μαζί του επιβεβαίωσε ότι είναι αληθινός και φαίνεται να διασκεδάσει όλο αυτό που συμβαίνει.

«Οι άνθρωποι έπρεπε να προσπαθήσουν να βρουν ποιος είμαι», είπε. «Μετά ήρθαν δημοσιογράφοι και τους είπα την ηλικία μου. Ήταν εξαιρετικά έκπληκτοι».

«Περιμένω τον κόσμο να επικοινωνήσει μαζί μου για ταινίες», είπε χαμογελώντας. «Αυτό θα ήταν πολύ αστείο».

«Είμαι σταρ», λέει αστειευόμενος και συμπληρώνει «Θα συνεχίσω να ντύνομαι έτσι. Είναι το στυλ μου».

