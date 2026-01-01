Κοζάνη: Οι Μωμόγεροι κάνουν… το πιο ξεχωριστό ποδαρικό για το 2026 – Δείτε βίντεο

Η πρώτη μέρα των Μωμόγερων στο Πρωτοχώρι Κοζάνης

Newsbomb

Κοζάνη: Οι Μωμόγεροι κάνουν… το πιο ξεχωριστό ποδαρικό για το 2026 – Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Μωμόγεροι άρχισαν ξανά τις παραστάσεις τους και σήμερα, Πρωτοχρονιά 2026, στο Πρωτοχώρι Κοζάνης, φέρνοντας ζωντάνια και χρώμα στους δρόμους του χωριού.

Η παραδοσιακή ομάδα ανδρών, ντυμένη με φουστανέλες, κράνη και κρατώντας ραβδιά, χόρεψε υπό τις οδηγίες του αρχηγού της, ενώ η ομάδα των ηθοποιών παρουσίασε σατιρικά δρώμενα με χαρακτήρες όπως ο γέρος και ο διάβολος, προσκαλώντας τους κατοίκους να συμμετάσχουν με γέλιο και πειράγματα, όπως φαίνεται και στις εικόνες που μεταδίδει το kozan.gr.

Τι είναι οι Μωμόγεροι

Από τα Χριστούγεννα έως τις 5 Ιανουαρίου στην Κοζάνη, μπορεί κανείς να δει χορευτές, ηθοποιούς και μουσικούς να εμφανίζονται στους δρόμους των χωριών και να επισκέπτονται σπίτια για να γιορτάσουν τον ερχομό της νέας χρονιάς.

Οι Μωμόγεροι, μία ομάδα που αποτελείται από 30 άνδρες, είναι στο επίκεντρο. Αντιπροσωπεύουν είτε τους ιερείς του Μώμου (θεού του γέλιου και της σάτιρας) είτε τους στρατηλάτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, φορώντας κρανία, πτυχωτές φούστες, παραδοσιακά παπούτσια και κρατώντας ραβδιά, χορεύοντας υπό τις εντολές του αρχηγού τους, για να πείσουν τις δυνάμεις της φύσης να μην απειλήσουν τα μέσα διαβίωσης των χωρικών.

Γύρω από τους χορευτές, οι ηθοποιοί εκτελούν ένα γνωστό σατιρικό θεατρικό έργο, με χαρακτήρες όπως ο γέρος και ο διάβολος (που μπορεί να διαφέρει από χωριό σε χωριό), τους οποίους το κοινό καλείται να πειράξει, δημιουργώντας έτσι μία διασκεδαστική ατμόσφαιρα. Στο βάθος ακούγεται παραδοσιακή μουσική από πνευστά και κρουστά.

Η πρακτική αυτή γίνεται κυρίως για να ευχηθούν ευημερία στην κοινότητα για τον επόμενο χρόνο, με έμφαση στην υγεία και να υπάρξει καλή σοδειά, αλλά πλέον ενθαρρύνει και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Οι εορτασμοί κορυφώνονται στην κεντρική πλατεία, με όλους να τραγουδούν και να χορεύουν γύρω από τη φωτιά έως το πρωί.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:17ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Πώς έγινε η τραγωδία, ο ρόλος του σερβιτόρου - Περιγραφές φρίκης από επιζώντες - Ποδοπατήθηκαν στις σκάλες, έσπαγαν παράθυρα για να σωθούν

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Δήλος: Ποδαρικό στο λιμάνι του Πειραιά για το 2026 – Βίντεο

14:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τασούλας έκοψε τη βασιλόπιτα της Προεδρικής Φρουράς: «Ατενίζουμε τη νέα χρονιά με μεγαλύτερη αισιοδοξία και σιγουριά»

14:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα μεγάλα ραντεβού στα σπορ το 2026: Μουντιάλ στην Αμερική και Final 4 στην Αθήνα

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Υπήρχαν ή όχι ξένοι ανάμεσα στα θύματα; Τι αναφέρει η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βέρνης και η σύγχυση των αρχών

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Πρωτοχρονιά στα σύνορα με την Τουρκία – Οι ευχές των άγρυπνων φρουρών μας

14:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ριφιφί στον Κολωνό: «Τρύπωσαν» σε κατάστημα παιχνιδιών και πήραν 500 ευρώ

14:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Οι χειμερινοί κολυμβητές έκοψαν βασιλόπιτα στην αμμουδιά με τα μαγιό τους – Βίντεο

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: «Πλημμύρισαν» τα νοσοκομεία της Λάρισας από περιστατικά μέθης

14:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έτεινε χείρα συναίνεσης στο ΠΑΣΟΚ για την πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών.

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Μαμντάνι: Ορκίστηκε δήμαρχος της Νέας Υόρκης τα πρώτα λεπτά του 2026

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Οι Μωμόγεροι κάνουν… το πιο ξεχωριστό ποδαρικό για το 2026 – Δείτε βίντεο

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Παντρεύονται Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Μαρία Σάκκαρη!

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: «Θα εργαστώ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο» της θητείας μου - Η πρωτοχρονιάτικη δέσμευσή του εν μέσω πολιτικής κρίσης

13:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσία Τασούλα η δοξολογία για τον εορτασμό του νέου έτους στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών

13:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με ποιο κανάλι άλλαξαν χρόνο οι τηλεθεατές;

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι 10 έξυπνοι τρόποι να αξιοποιήσουμε ό,τι περίσσεψε από το τραπέζι της Πρωτοχρονιάς

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ χλεύασε την πολιτογράφηση του ζεύγους Κλούνεϊ - Tι έγραψε για τη γαλλική υπηκοότητα που έλαβαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:40ΕΛΛΑΔΑ

Παντρεύονται Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Μαρία Σάκκαρη!

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Kαρχαρίας κολυμπάει σε ρηχά νερά δίπλα στην παραλία

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Χιόνια στα νησιά: «Είδαν άσπρη μέρα» Νάξος, Τήνος, Σαμοθράκη, Λήμνος

11:31ΚΟΣΜΟΣ

«Δεκάδες νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες» - Πρώτες απαντήσεις της αστυνομίας για τη φονική έκρηξη στο Κραν Μοντανά

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών - ΕΛ.ΑΣ.: Αν μπορείτε μην γυρίσετε Κυριακή - Οι εναλλακτικές οδοί και η επερχόμενη κακοκαιρία - Χάρτες

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

16:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από Αρναούτογλου - Από τα χιόνια στους... 18 βαθμούς σε λίγες ώρες

02:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ο λόγος που καταβάλλονται νωρίτερα

14:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έτεινε χείρα συναίνεσης στο ΠΑΣΟΚ για την πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών.

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Τα ανατριχιαστικά μηνύματα του ChatGPT - Πώς έστρεψε 56χρονο να δολοφονήσει τη μητέρα του

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Υπήρχαν ή όχι ξένοι ανάμεσα στα θύματα; Τι αναφέρει η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βέρνης και η σύγχυση των αρχών

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Πώς έγινε η τραγωδία, ο ρόλος του σερβιτόρου - Περιγραφές φρίκης από επιζώντες - Ποδοπατήθηκαν στις σκάλες, έσπαγαν παράθυρα για να σωθούν

12:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

11:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ναύπακτος: «Φάντασμα» η οικιακή βοηθός των νεκρών αδερφών με τη διαθήκη στα χέρια -Βρέθηκε μπουκάλι οινόπνευμα δίπλα στα πτώματα

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοχρονιά 2026: Κάηκε εκκλησία στο Άμστερνταμ, δύο νεκροί έφηβοι από πυροτεχνήματα στη Γερμανία, τραυματισμοί στη Νάπολη, 400 συλλήψεις στο Βερολίνο

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Έβαλαν... φρένο στο ποτό οι Έλληνες: Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 ελέγχους την Πρωτοχρονιά

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις Άλπεις - Νεκροί και τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ