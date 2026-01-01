Κοζάνη: Οι Μωμόγεροι κάνουν… το πιο ξεχωριστό ποδαρικό για το 2026 – Δείτε βίντεο

Οι Μωμόγεροι άρχισαν ξανά τις παραστάσεις τους και σήμερα, Πρωτοχρονιά 2026, στο Πρωτοχώρι Κοζάνης, φέρνοντας ζωντάνια και χρώμα στους δρόμους του χωριού.

Η παραδοσιακή ομάδα ανδρών, ντυμένη με φουστανέλες, κράνη και κρατώντας ραβδιά, χόρεψε υπό τις οδηγίες του αρχηγού της, ενώ η ομάδα των ηθοποιών παρουσίασε σατιρικά δρώμενα με χαρακτήρες όπως ο γέρος και ο διάβολος, προσκαλώντας τους κατοίκους να συμμετάσχουν με γέλιο και πειράγματα, όπως φαίνεται και στις εικόνες που μεταδίδει το kozan.gr.

Τι είναι οι Μωμόγεροι

Από τα Χριστούγεννα έως τις 5 Ιανουαρίου στην Κοζάνη, μπορεί κανείς να δει χορευτές, ηθοποιούς και μουσικούς να εμφανίζονται στους δρόμους των χωριών και να επισκέπτονται σπίτια για να γιορτάσουν τον ερχομό της νέας χρονιάς.

Οι Μωμόγεροι, μία ομάδα που αποτελείται από 30 άνδρες, είναι στο επίκεντρο. Αντιπροσωπεύουν είτε τους ιερείς του Μώμου (θεού του γέλιου και της σάτιρας) είτε τους στρατηλάτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, φορώντας κρανία, πτυχωτές φούστες, παραδοσιακά παπούτσια και κρατώντας ραβδιά, χορεύοντας υπό τις εντολές του αρχηγού τους, για να πείσουν τις δυνάμεις της φύσης να μην απειλήσουν τα μέσα διαβίωσης των χωρικών.

Γύρω από τους χορευτές, οι ηθοποιοί εκτελούν ένα γνωστό σατιρικό θεατρικό έργο, με χαρακτήρες όπως ο γέρος και ο διάβολος (που μπορεί να διαφέρει από χωριό σε χωριό), τους οποίους το κοινό καλείται να πειράξει, δημιουργώντας έτσι μία διασκεδαστική ατμόσφαιρα. Στο βάθος ακούγεται παραδοσιακή μουσική από πνευστά και κρουστά.

Η πρακτική αυτή γίνεται κυρίως για να ευχηθούν ευημερία στην κοινότητα για τον επόμενο χρόνο, με έμφαση στην υγεία και να υπάρξει καλή σοδειά, αλλά πλέον ενθαρρύνει και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Οι εορτασμοί κορυφώνονται στην κεντρική πλατεία, με όλους να τραγουδούν και να χορεύουν γύρω από τη φωτιά έως το πρωί.