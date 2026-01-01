Μαμντάνι: Ορκίστηκε δήμαρχος της Νέας Υόρκης τα πρώτα λεπτά του 2026

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Letitia James (αριστερά), ορκίζει τον εκλεγμένο δήμαρχο Zohran Mamdani (κέντρο), ενώ η σύζυγός του, Rama Duwaji, κρατά δύο Κοράνια

Νέος Δήμαρχος, από τα πρώτα λεπτά του 2026 είναι επισήμως ο Ζόραν Μαμντάνι, η ορκωμοσία του οποίου έγινε συμβολικά στον ιστορικό σταθμό του μετρό Δημαρχείου, με τη σύζυγό του Ράμα Ντουβάτζι να στέκεται στο πλευρό του.

Ο εκλεγμένος δήμαρχος Zohran Mamdani, στο κέντρο, φτάνει με τη σύζυγό του Rama Duwaji για την τελετή ορκωμοσίας, ενώ οι γονείς του Mira Nair, δεξιά, και Mahmood Mamdani, παρακολουθούν AP/Yuki Iwamura

Ο όρκος, στον οποίο δεσμεύτηκε να υποστηρίξει το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και τους νόμους της Νέας Υόρκης, δόθηκε από την Γενική Εισαγγελέα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

«Καλή Χρονιά στους Νεοϋορκέζους, τόσο μέσα σε αυτή τη σήραγγα όσο και πάνω», είπε ο Μαμντάνι, ο οποίος στεκόταν κάτω από μια θολωτή οροφή με την επιγραφή «Δημαρχείο» πάνω από το κεφάλι του. «Αυτή είναι πραγματικά μια τιμή και ένα προνόμιο ζωής».

Zohran Mamdani becomes the mayor of New York City after taking the oath of office at an historic, decommissioned subway station in Manhattan. Mamdani was sworn in as the first Muslim leader of America’s biggest city, placing his hand on a Quran as he took his oath. pic.twitter.com/D6qyebCa6L — The Associated Press (@AP) January 1, 2026

Τα σχέδια του δημοκρατικού σοσιαλιστή για την πρώτη του ημέρα στην εξουσία την Πέμπτη παραπέμπουν στην πολιτική και τις προτεραιότητές του, χωρίς να αποκλίνουν πολύ από τους προκατόχους του, με μια απλή ορκωμοσία τα μεσάνυχτα, ακολουθούμενη από μια πιο εορταστική τελετή το απόγευμα.

Ο νόμος της Νέας Υόρκης ορίζει ότι οι τετραετείς θητείες των δημάρχων ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου μετά τις εκλογές. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για την πολυπληθέστερη πόλη της Αμερικής, έχει γίνει παράδοση να πραγματοποιείται μια μικρή ορκωμοσία αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

Ο Μαμντάνι επέλεξε τη στάση του μετρό στο Παλιό Δημαρχείο, η οποία παροπλίστηκε στα μέσα του προηγούμενου αιώνα και είναι προσβάσιμη μόνο λίγες φορές το χρόνο μέσω ξεναγήσεων, ως τόπο ορκωμοσίας του.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, υπογράφει το μητρώο, ενώ ο δημοτικός υπάλληλος Μάικλ ΜακΣουίνι κρατά το βιβλίο, μετά την ορκωμοσία του Μαμντάνι ως δημάρχου, την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, στη Νέα Υόρκη. Pool The New York Times

Η τοποθεσία του μετρό, σύμφωνα με την ομάδα μετάβασης του Μαμντάνι, αντικατοπτρίζει τη «δέσμευσή» του στους εργαζόμενους που διατηρούν την πόλη μας σε λειτουργία καθημερινά».

Ο Μαμντάνι, 34 ετών, πρώην πολιτειακός βουλευτής, υποσχέθηκε πάγωμα των ενοικίων και δωρεάν λεωφορεία και παιδική μέριμνα, χτίζοντας μια εκστρατεία γύρω από ζητήματα προσιτότητας, τα οποία ορισμένοι έχουν δει ως μια πορεία προς τα εμπρός για το Δημοκρατικό Κόμμα του σε όλη τη χώρα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει στοχοποιήσει την Τζέιμς κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, κατηγορώντας την για απάτη με στεγαστικά δάνεια

Ο Μαμντάνι πλέον θα μετακομίσει από το διαμέρισμά του με ένα υπνοδωμάτιο στην Αστόρια, το οποίο προστατεύεται από τις απότομες αυξήσεις τιμών λόγω του προγράμματος σταθεροποίησης ενοικίων της πόλης, στο Gracie Mansion, την επίσημη κατοικία των δημάρχων της Νέας Υόρκης στην πολυτελή περιοχή Upper East Side του Μανχάταν.