Μουσείο του Λούβρου: Απεργούν οι εργαζόμενοι από τις 15 Δεκεμβρίου

Σε επιστολή που ανακοίνωνε την έναρξη της απεργίας, η οποία απευθυνόταν στην υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας τα συνδικάτα CGT, CFDT και Sud ισχυρίστηκαν ότι «μια επίσκεψη στο Λούβρο έχει γίνει πλέον μεγάλο εμπόδιο» για τους εκατομμύρια ανθρώπους που το επισκέπτονται

Newsbomb

Μουσείο του Λούβρου: Απεργούν οι εργαζόμενοι από τις 15 Δεκεμβρίου

Το Μουσείο του Λούβρου 

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εργαζόμενοι στο Μουσείο του Λούβρου ψήφισαν τη Δευτέρα να απεργήσουν για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες εργασίας τους, την αύξηση της τιμής των εισιτηρίων για τους μη Ευρωπαίους επισκέπτες και τις αδυναμίες στην ασφάλεια που ανέδειξε η κινηματογραφική ληστεία των κοσμημάτων, τον Οκτώβριο.

Σε επιστολή που ανακοίνωνε την έναρξη της απεργίας, η οποία θα ξεκινήσει την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, η οποία απευθυνόταν στην υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας και έγινε γνωστή στο Associated Press, τα συνδικάτα CGT, CFDT και Sud ισχυρίστηκαν ότι «μια επίσκεψη στο Λούβρο έχει γίνει πλέον μεγάλο εμπόδιο» για τους εκατομμύρια ανθρώπους που έρχονται να θαυμάσουν τις τεράστιες συλλογές έργων τέχνης και αντικειμένων.

«Το Μουσείο βρίσκεται σε κρίση, έχοντας ανεπαρκείς πόρους, ενώ οι συνθήκες εργασίας επιδεινώνονται όλο και περισσότερο», ανέφεραν τα συνδικάτα στην επιστολή που έστειλαν στην υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασιντά Ντατί. «Η ληστεία της 19ης Οκτωβρίου 2025 ανέδειξε τις ελλείψεις στις προτεραιότητες που υπάρχουν και έχουν αναφερθεί εδώ και καιρό».

Στις 19 Οκτωβρίου, μασκοφόροι διαρρήκτες εισέβαλαν στη Γκαλερί «Απόλλων» του Μουσείου του Λούβρου και έκλεψαν κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα, ανάμεσά τους κομμάτια που ανήκουν στην Αυτοκράτειρα Ευγενία και την Αυτοκράτειρα Μαρία Λουίζα. Τα αντικείμενα αποτιμώνται σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί κατά την κλοπή.

Η διευθυντής του μουσείου αναγνώρισε στη συνέχεια μια «τρομερή αποτυχία στην ασφάλεια του Λούβρο». Η συντήρηση των τεράστιων και ιστορικών κτιρίων του Μουσείου, το οποίο ήταν παλάτι της γαλλικής βασιλικής οικογένειας, δεν έχει συμβαδίσει με την επιτυχία του ως ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα της Γαλλίας.

Λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά την ληστεία, μια διαρροή νερού κατέστρεψε αρκετές εκατοντάδες βιβλία της Βιβλιοθήκης Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων του Λούβρου. Μεταξύ των έργων που υπέστησαν ζημιά περιλαμβάνονται περιοδικά και έγγραφα του 19ου και 20ου αιώνα, σύμφωνα με το μουσείο.

«Μεταξύ 300 και 400 βιβλία επηρεάστηκαν από αυτή τη διαρροή», εξήγησε ο Francis Steinbock, αναπληρωτής γενικός διαχειριστής του μουσείου, προσθέτοντας ότι επρόκειτο για «περιοδικά αιγυπτιολογίας» και «επιστημονική τεκμηρίωση» που χρησιμοποιούνται από ερευνητές. Αυτά τα βιβλία χρονολογούνται από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα. «Κανένα βιβλίο με πολιτιστική αξία δεν επηρεάστηκε», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουμε ανεπανόρθωτες και οριστικές απώλειες σε αυτές τις συλλογές». Πρόκειται για «έγγραφα εξαιρετικά χρήσιμα και πολύ συχνά αναγνωσμένα». «Θα στεγνώσουν, θα σταλούν σε βιβλιοδέτη για επισκευή και στη συνέχεια θα επιστραφούν στα ράφια», πρόσθεσε ο Francis Steinbock.

Τον περασμένο μήνα, το Λούβρο ανακοίνωσε επίσης το προσωρινό κλείσιμο ορισμένων γραφείων υπαλλήλων και μιας δημόσιας γκαλερί λόγω της αποδυνάμωσης των δοκών του δαπέδου.

Στην προειδοποίηση για την απεργία, τα συνδικάτα ανέφεραν ότι οι απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις και η ανεπαρκής στελέχωση επηρεάζουν την εμπειρία των επισκεπτών, αναγκάζοντας το κλείσιμο ορισμένων εκθεμάτων. Ζήτησαν να επικεντρωθούν οι πόροι στην αναβάθμιση των κτιρίων και στην προστασία του μουσείου, των συλλογών του, των επισκεπτών και των υπαλλήλων του.

«Βρισκόμαστε σε ένα ερειπωμένο μουσείο που έχει δείξει τις αδυναμίες του στον τομέα της ασφάλειας», δήλωσε ο Christian Galani, εκπρόσωπος του συνδικάτου CGT που εκπροσωπεί τους εργαζομένους του Λούβρου, σε συνέντευξη του στο AP. Ανέφερε ότι η ψηφοφορία ήταν ομόφωνη και ότι οι προγραμματισμένες κυλιόμενες απεργίες ενέχουν τον κίνδυνο να αναγκάσουν το μουσείο να κλείσει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Συμβολικός αποκλεισμός και ενίσχυση του μπλόκου της Κουλούρας από αγρότες

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Προβάδισμα για τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο στο 42,53%

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: 3χρονο αγόρι κέρδισε επίσημη βαθμολογία στο σκάκι - Έγινε ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία του παιχνιδιού

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύσκεψη επιτροπών μπλόκων Βόρειας Ελλάδας- Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες

19:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια χάρη στον Γιαννακόπουλο, το καλύτερο περιβάλλον στην Ευρώπη»

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Μπακογιάννης: Πρόταση μείωσης δημοτικών τελών στον Δήμο Αθηναίων κατά 5%

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα μέχρι το τέλος της σεζόν - Πότε θα γίνουν τα ντέρμπι

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε αρχαία ρωμαϊκή σκάλα που αποκάλυψε τη χαμένη Πομπηία

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Ώρα η ΕΕ να ακούσει Τραμπ και να σώσει Ευρώπη - «Η ομάδα Μπάιντεν» τη σπρώχνει σε λάθος δρόμο

19:40WHAT THE FACT

Αίγυπτος: Βυθισμένο πλοίο αναψυχής από τον 1ο μ.Χ. αιώνα, βρέθηκε στον βυθό της Αλεξάνδρειας

19:39ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Πρόβλημα με Κουζμίνσκας, ατομικό οι Κλαβέλ, Κατσίβελης – Οι απουσίες με Λεβίτσε

19:34LIFESTYLE

Μποφίλιου: Το μήνυμα μετά τις αντιδράσεις για το αφιέρωμα σε Θεοδωράκη και Χατζιδάκι

19:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Σαμαρά: Οι αγρότες που είναι στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το τζόκερ

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Σοβαρό τροχαίο έξω από την Αμφίκλεια – Συγκρούστηκαν δύο νταλίκες και ένα ΙΧ

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανοικτό το αεροδρόμιο από τους κτηνοτρόφους για να μην ταλαιπωρηθούν πολίτες

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ «ταρακουνούν» την χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Μουσείο του Λούβρου: Απεργούν οι εργαζόμενοι από τις 15 Δεκεμβρίου - Τι ζητούν από το υπουργείο Πολιτισμού

19:19LIFESTYLE

Στάθης Σχίζας: «Η κόρη μου έχει μπει στην προεφηβεία, αλλά για εμένα είναι το μικρό μου κοριτσάκι»

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Αγρότες έκλεισαν τις εισόδους του «Διαγόρας» – Χωρίς επιβάτες αναχώρησε το πλοίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:28ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Επίθεση με επτά μαχαιριές σε 14χρονο - Είχε κλείσει ραντεβού με μία 20χρονη

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Παντελίδης: Αποζημίωση 48.000 ευρώ καλείται να πληρώσει η οικογένεια του τραγουδιστή

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Για εγκληματική οργάνωση διώκονται αγρότες που εισέβαλαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και κατέστρεψαν περιπολικό - Δείτε φωτογραφίες

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ «ταρακουνούν» την χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής και Βενιζέλος για την «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα»: «Ολοένα διευρυνόμενο τμήμα της κοινωνίας θεωρεί ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν» – «Ζούμε την κρίση της Δύσης»

19:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Σαμαρά: Οι αγρότες που είναι στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το τζόκερ

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα μέχρι το τέλος της σεζόν - Πότε θα γίνουν τα ντέρμπι

14:51LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Καινούργιου, Λιάγκας και Τσιμτσιλή για τη μάχη της ψυχολόγου με τον καρκίνο - «Αποτελεί φωτεινό παράδειγμα, δίνει μήνυμα ζωής»

13:57LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

19:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια χάρη στον Γιαννακόπουλο, το καλύτερο περιβάλλον στην Ευρώπη»

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Προβάδισμα για τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο στο 42,53%

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία για τη μεταλλαγμένη «σούπερ γρίπη» - «Ξαναζούμε εποχές κορονοϊού»

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Πιτσιρικάς έκανε χειρονομίες στην κάμερα του ΣΚΑΪ και ο Κούτρας εκνευρίστηκε

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Σοβαρό τροχαίο έξω από την Αμφίκλεια – Συγκρούστηκαν δύο νταλίκες και ένα ΙΧ

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Ατμοσφαιρικό «βουνό» πάνω από τη Μεσόγειο - Αλλάζει το μοτίβο καιρού τα Χριστούγεννα

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι παίζουν ποδόσφαιρο στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου – Δείτε βίντεο

13:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε αλλάζει το σκηνικό ο Αντικυκλώνας - Τα πρώτα δείγματα για τα Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ