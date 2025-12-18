Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εθεάθη σε εκκλησία

Νέα μαρτυρία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται στην Κρήτη έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Μάρτυρας, ο οποίος γνώριζε ως ασθενής τον 33χρονο γιατρό, υποστήριξε πως τον είδε δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του στο κέντρο του Ηρακλείου να περπατά μαζί με έναν άλλον άνδρα, αλλοδαπής καταγωγής.

«Εδώ, από το παράθυρο κοιτούσα και τον βλέπω με έναν κοντό, αδύνατο με μαύρα ρούχα. Φαινόταν σαν Πακιστανός. Και λέω στην αδελφή μου, να, ο γιατρός, ο ΩΡΛ, το παιδί αυτό, ο ψηλός, ο Θεσσαλονικιός», ανέφερε ο μάρτυρας μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega. Πρόσθεσε πως «φορούσε, νομίζω, ένα μπεζ παντελόνι και ένα μπλε από πάνω. Έκανε κάτι στάσεις γρήγορες. Στροφή και στρίβει και πήγανε προς τα πάνω. Και κάνει έτσι ένα βήμα μπροστά και πίσω και κάτι είπανε μεταξύ τους και πήγανε προς τα επάνω. Και παίρνω το 100 τηλέφωνο».

Μαρτυρία για τον 33χρονο γιατρό - Τον είχε δει η αδελφή του

Η αδελφή του μάρτυρα ανέφερε με τη σειρά της, πως μία ημέρα μετά την εξαφάνιση του 33χρονου, τον είχε δει να μπαίνει σε μία εκκλησία.

«(Η αδελφή μου) μου λέει "τον είδα στην εκκλησία και μπήκε", τον γιατρό. "Τον είδα", λέει "και μπήκε μέσα, άναψε ένα κεράκι, προσκύνησε κι έφυγε"».

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό του 33χρονου, με την αγωνία της οικογένειάς του να κορυφώνεται.

Την ώρα που οι έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη παραμένουν άκαρπες για περίπου δέκα μέρες, χθες οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του αυτοαποκαλούμενου επικεφαλής του Ινστιτούτου επιστημονικής έρευνας Ζυρίχης, που ζητούσε χρήματα για να βοηθήσει στις έρευνες.

Ο ίδιος υποστήριζε ότι διέθετε μία ειδική τεχνολογία που υποτίθεται ότι βασιζόταν στην κβαντική φυσική και την χρήση δορυφόρων. Ο πατέρας του αγνοούμενου γιατρού έκανε λόγο για απάτη και ψεύτικες υποσχέσεις με στόχο κάποιοι να κερδίσουν χρήματα.

Διαβάστε επίσης