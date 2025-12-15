Κρήτη: «Να μην έχει καταλήξει, φοβάμαι», λέει ο πατέρας του 33χρονου ιατρού που αγνοείται

Οι γονείς του 33χρονου γιατρού που αγνοείται στην Κρήτη ζουν με αγωνία για την τύχη του παιδιού τους. Η εξαφάνισή του πριν από οκτώ ημέρες έχει εξελιχθεί σε θρίλερ, με τους γονείς να απευθύνουν συνεχώς εκκλήσεις για βοήθεια, καθώς η έρευνα δεν έχει αποδώσει αποτελέσματα. Κάθε λεπτό που περνά επιβαρύνει την ψυχολογία τους, γεμίζοντάς τους με ανησυχία και φόβο.

Το Mega παρακολουθεί στενά την πορεία των ερευνών στην Κρήτη, όπου αξιολογούνται προσεκτικά μαρτυρίες που καθοδηγούν τις Αρχές. Οι γονείς προσεύχονται για ένα θαύμα, με τον πατέρα να δηλώνει: «Να μην έχει καταλήξει, φοβάμαι».

Το αυτοκίνητο του 33χρονου βρέθηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά με μηχανική βλάβη, αλλά οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή δεν έφεραν κάποιο αποτέλεσμα. Η μητέρα του ανέφερε: «Το αυτοκίνητο βρέθηκε χαλασμένο πάνω στο χωριό».

Η εξαφάνιση δηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής 7 Νοεμβρίου. Την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του, ο 33χρονος είχε τηλεφωνήσει στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά και ζητώντας του να ταξιδέψει στην Κρήτη για να τον συναντήσει. Ο πατέρας έφτασε στο Ηράκλειο, αλλά ο γιος του είχε ήδη εξαφανιστεί.

Ο πατέρας θυμάται λεπτομερώς τα γεγονότα: μίλησε με τον γιο του στις 16:00 και, επτά ώρες αργότερα, τα ίχνη του είχαν χαθεί. «Με πήρε στις 16:00 και στις 23:00 είχε χαθεί. Στις 20:00 μου λέει να μην έρθω τελικά, αλλά είχα ήδη κλείσει εισιτήριο», περιγράφει.

Όλα δείχνουν ότι ο γιατρός, εργαζόμενος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, κατέβηκε από το αυτοκίνητό του όταν παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα και συνέχισε με τα πόδια, χωρίς όμως κανείς να τον δει εκείνο το βράδυ ή να γνωρίζει την πορεία του. Οι Αρχές έχουν χαρτογραφήσει την περιοχή και έχουν αναλύσει κάμερες ασφαλείας, χωρίς να βρουν κάποιο ίχνος ζωής του.

Όσον αφορά τα αίτια της εξαφάνισης, οι γονείς του ανησυχούν για πιθανά ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε και για bullying από συναδέλφους του. Η μητέρα αναφέρει ότι είχε προστριβές στο Βενιζέλειο και είχε αναστατωθεί πρόσφατα.

Σήμερα, χάρη σε νέα τεχνολογία που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εντοπίστηκε ένα πρώτο ίχνος του γιατρού στο λιμάνι της Σούδας. Σύμφωνα με τον Γεράσιμο Κουρούκλη, υπεύθυνο της Γραμμής Ζωής Silver Alert, φαίνεται ότι περπατά με μεγάλη ταχύτητα στα Χανιά.

Οι ώρες περνούν βασανιστικά για τους γονείς, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, 8 μέρες μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού.

