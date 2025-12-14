Κρήτη: «Μου είπε ότι δεν ήταν καλά» λέει ο πατέρας του 33χρονου γιατρού που αγνοείται

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη, μετά την εξαφάνισή του που έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των Αρχών από το Ηράκλειο έως και τα Χανιά.

Τα ίχνη του χάθηκαν το βράδυ της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου 2025, με την υπόθεση να παραμένει μέχρι στιγμής ασαφής. Αστυνομία, οικογένεια και συνάδελφοί του συμμετέχουν στις προσπάθειες διαλεύκανσης, χωρίς να έχουν προκύψει συγκεκριμένα στοιχεία για το τι μπορεί να έχει συμβεί.

Σύμφωνα με συγγενικά του πρόσωπα, ο 33χρονος αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα ένα προσωπικό θέμα, το οποίο εξετάζεται ως ενδεχόμενο να συνδέεται με την εξαφάνισή του.

Ο πατέρας του, μιλώντας στο neakriti για τις τελευταίες ώρες επικοινωνίας με τον γιο του, ανέφερε: «Από την Κυριακή που μας πέρασε, γύρω στις 8:00 το βράδυ, μιλήσαμε τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχω επικοινωνήσει ξανά με τον γιο μου. Την ίδια ημέρα μού είχε ζητήσει να πάω να τον δω στις 16:00, γιατί αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα και ήθελε να μιλήσουμε.

Το βράδυ, περίπου στις 23:00, τον κάλεσα από τη Θεσσαλονίκη, όμως δεν μου απάντησε. Το τηλέφωνό του ήταν κλειστό και από τότε αγνοείται. Αργότερα ενημερωθήκαμε ότι το αυτοκίνητό του βρέθηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων».

Συμπλήρωσε ακόμη, μιλώντας στο neakriti.gr, πως «του είχα πει, για να μην στεναχωριέται, να πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητό του προς Ρέθυμνο ή Χανιά, ώστε να περάσει η ώρα μέχρι να έρθω. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν, τι τον απασχολούσε εκείνη τη στιγμή. Γενικά είχε την τάση να βγαίνει μόνος του».

Σε ερώτηση για το αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στη ζωή του, απάντησε:

«Μπορώ να πω ότι υπήρχε κάτι, αλλά όχι κάτι σοβαρό στον επαγγελματικό χώρο. Είχε και ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο αντιμετώπιζε εδώ και τρία χρόνια με πολύ καλό τρόπο. Ήταν πολύ μάχιμος γιατρός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο».

Ο ίδιος, εμφανώς φορτισμένος, τόνισε: «Δεν θέλω να πάει το μυαλό μου στο κακό, αλλά δεν μπορώ και να το αποκλείσω. Στο παρελθόν έχει εξαφανιστεί δύο φορές, όμως εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα».

Και πρόσθεσε: «Μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη είχε εφημερία, την Παρασκευή εργάστηκε κανονικά και ήταν προγραμματισμένο να πάει για βάρδια τη Δευτέρα. Όμως την Κυριακή εξαφανίστηκε».

Αναφερόμενος σε παλαιότερα περιστατικά, σημείωσε: «Δεν θέλω να πάει το μυαλό μου στο κακό, αλλά δεν μπορώ και να το αποκλείσω. Στο παρελθόν έχει εξαφανιστεί δύο φορές, όμως εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα. Τη μία φορά τον βρήκαν λιμενικοί επιστρέφοντας από την Κρήτη με πλοίο και τη δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη».

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση: «Το μόνο που θέλω είναι να ελπίζω ότι το παιδί μου είναι ζωντανό. Παρακαλώ θερμά, από τα βάθη της καρδιάς μου, όποιος τον έχει δει ή γνωρίζει οτιδήποτε, να ενημερώσει την Αστυνομία ή οποιοδήποτε μέσο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, για το καλό του παιδιού μου. Ευχόμαστε να βρεθεί και να είναι καλά στην υγεία του. Το ίδιο εύχονται και οι συνάδελφοί του από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο».

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε το όχημα του 33χρονου, συγκεκριμένα στο χωριό Φρές, χωρίς ωστόσο να βρεθεί κάποιο άλλο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό του.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση. Παράλληλα, στο σπίτι του στο Ηράκλειο βρέθηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα.

Το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, ενεργοποιήθηκε και Silver Alert, μετά από αίτημα της οικογένειας και τη σχετική δήλωση εξαφάνισης.

Η εξαφάνιση του Αλέξη Τσικόπουλου έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, με συναδέλφους του να κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό και αφοσιωμένο επιστήμονα. Ο γιατρός του νοσοκομείου Γιώργος Μαστοράκης, σε ανάρτησή του, σημείωσε: «Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Βοηθήστε αν έχετε κάποιο στοιχείο».

Ο 33χρονος έχει ύψος 1,92 μ., μυώδη σωματότυπο και ξανθά μαλλιά, ενώ παραμένει άγνωστο τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του.

