Ρόδος: 91χρονη Γαλλίδα που είχε εξαφανιστεί εντοπίστηκε στην επιστροφή της από εκδρομή στην Τουρκία

Ο συναγερμός για την εξαφάνιση μίας 91χρονης Γαλλίδας τουρίστριας στη Ρόδο έληξε με θετική κατάληξη.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη (11/12) και ώρα 15:10 οι αρχές ενημερώθηκαν για την απουσία μιας 91χρονης Γαλλίδας που διέμενε προσωρινά σε ξενοδοχείο του νησιού.

Η ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου αναζητήσεων ήταν άμεση, καθώς πρόκειται για άτομο προχωρημένης ηλικίας με περιορισμένη εξοικείωση με την περιοχή.

Λίγες ώρες αργότερα ο συναγερμός έληξε. Η ηλικιωμένη είχε πραγματοποιήσει εκδρομή στην Τουρκία και κατά την επιστροφή της ταυτοποιήθηκε στον έλεγχο διαβατηρίων σε σημείο εισόδου, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν το άτομο που αναζητούσαν.

Η ενημέρωση προς την ΕΛ.ΑΣ. προήλθε από την κόρη της ηλικιωμένης, επίσης Γαλλίδα υπήκοο, η οποία ανέφερε την ξαφνική απουσία της μητέρας της από το ξενοδοχείο στη Ρόδο. Με σημείο εκκίνησης το ξενοδοχείο του νησιού, κλιμάκια κινήθηκαν σε περιοχές ενδιαφέροντος που συνδέονται με αναχωρήσεις από τη Ρόδο, με εστίαση σε αερολιμένα και λιμάνι.

Οι αξιωματικοί υπηρεσίας συνέλεξαν εικόνα από διαθέσιμες πηγές και προχώρησαν σε συντονισμένη επικοινωνία με σημεία ελέγχου εξόδου. Παράλληλα, δόθηκαν στα πληρώματα τα περιγραφικά στοιχεία και ο ιματισμός της ηλικιωμένης για άμεση αναγνώριση.

Το φυσιογνωμικό προφίλ ήταν σαφές και χρηστικό για τους αστυνομικούς στα πεδία ελέγχου. Η 91χρονη, Γαλλίδα υπήκοος, ύψους περίπου 1,62 μ., με ωοειδές πρόσωπο, ευθεία μύτη, σταρένια επιδερμίδα, κοντά σπαστά γκρίζα λευκά μαλλιά και μπλε μάτια, εθεάθη να φορά λευκό πουλόβερ, λευκό μπουφάν, σκούρο μπλε παντελόνι και σκούρα μπλε παπούτσια. Η κρίσιμη ένδειξη ότι είναι πνευματικά και ψυχικά υγιής επηρέασε θετικά την αποτίμηση κινδύνου και τον προσανατολισμό των αναζητήσεων.

Η διασταύρωση κινήσεων έδειξε ότι η ηλικιωμένη είχε αναχωρήσει από τη Ρόδο για ολιγοήμερη εκδρομή στην Τουρκία. Κατά την επιστροφή της στη χώρα, ο τυπικός έλεγχος διαβατηρίων και η άμεση αντιπαραβολή των στοιχείων ταυτότητας με τα περιγραφικά δεδομένα της δήλωσης εξαφάνισης οδήγησαν στην επιβεβαίωση ότι πρόκειται για την αναζητούμενη. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά, ενημερώθηκε η οικογένεια και έληξε ο συναγερμός.

