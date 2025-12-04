Κακοκαιρία Byron: Κλείνουν σχολεία σε όλη τη χώρα - Πού δεν θα γίνει μάθημα (η λίστα ανανεώνεται)

Πολλά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία Byron στη χώρα με αποτέλεσμα αρκετοί δήμοι να αποφασίζουν το κλείσιμο των σχολείων για αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου για την ασφάλεια μαθητών και καθηγητών.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σύμη, Καστελόριζο και Τήλο με αποφάσεις των δημάρχων των περιοχών. Σημειώνεται πως οι εν λόγω περιοχές βρίσκονται ανάμεσα στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από την κακοκαιρία, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η αναστολή αφορά τόσο τα δημόσια όσο και ιδιωτικά σχολεία, καθώς και τις δομές προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία και κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα που λειτουργεί υπό την ευθύνη των τοπικών δομών. Οι δημοτικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Κλειστά θα παραμείνουν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου τα σχολεία στη Ρόδο εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron που πλήττει την χώρα από σήμερα και τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν από αύριο.

Διαβάστε επίσης