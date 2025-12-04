Κακοκαιρία Byron: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «fast floods» - Οι 2 «κόκκινες» ζώνες κινδύνου

Η κακοκαιρία «BYRON» πλήττει ήδη το 60% της ελληνικής επικράτειας, φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, η σημερινή ημέρα κυλά με σχετικά ήπιες και συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις, όμως από το απόγευμα και κυρίως την Παρασκευή αναμένεται επιδείνωση των φαινομένων, με έντονα καιρικά φαινόμενα που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα.

Έχουν εντοπιστεί δύο βασικές ζώνες επικινδυνότητας, όπως αποτυπώνονται στους σχετικούς χάρτες πρόγνωσης:

Πρώτη ζώνη: Χαλκιδική, Ημαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Αττική και Βοιωτία.

Χαλκιδική, Ημαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Αττική και Βοιωτία. Δεύτερη ζώνη: Δυτική και νότια Πελοπόννησος, Κυκλάδες και νότια Κρήτη.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Αττική, όπου από το βράδυ της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις κυρίως στα δυτικά και νότια προάστια.

Ο κίνδυνος για γρήγορη συσσώρευση νερού και πλημμυρικά φαινόμενα (fast floods) είναι αυξημένος, με πιθανότητα βροχόπτωσης που μπορεί να ξεπεράσει τα 50 χιλιοστά.

Από απόψε το βράδυ και καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής οι νοτιάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας σε θυελλώδεις εντάσεις. Αυτό θα προκαλέσει ραγδαίες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πλημμύρες και σοβαρές ζημιές, ειδικά στις περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας όπου εκτείνονται εκτεταμένες γεωργικές εκτάσεις.

Οι αγρότες καλούνται να λάβουν μέτρα προστασίας καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι ενδέχεται να επηρεάσουν σοβαρά τις καλλιέργειες και τις μετακινήσεις τους.