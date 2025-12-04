Οκτώ χρόνια κάθειρξη σε 67χρονο για τον βιασμό της πρώην συντρόφου του

Ένοχος για τον βιασμό της πρώην συντρόφου του κρίθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (04/12) από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου 67χρονος από την Κω, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη φυλακή για την δολοφονία του αδελφού της, αλλά και την απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης της 49χρονης γυναίκας.

Το δικαστήριο που συνεδρίασε το πρωί της Πέμπτης (04/12) για να εκδικάσει την υπόθεση, μετά από διακοπή από τις 3 Νοεμβρίου 2025, έκρινε ένοχο χωρίς ελαφρυντικό τον 67χρονο για το βιασμό 49χρονης και του επέβαλλε ποινή κάθειρξης 8 ετών με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, η δίκη έγινε κεκλεισμένων των θυρών, ενώ στην πρόταση της η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε από το δικαστήριο να κριθεί ένοχος όπως κατηγορείται και να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 8 ετών, πρόταση που τελικά και υιοθετήθηκε από το δικαστήριο.

Η καταγγελία

Η υπόθεση αυτή πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης μετά από καταγγελία που έκανε η 49χρονη σε βάρος του 67χρονου στις διωκτικές αρχές της Κω, σύμφωνα με την οποία στις 17 Αυγούστου 2018, μέσα στο σπίτι τους όπου διέμεναν, ενεργώντας με πρόθεση, με σωματική βία και απειλές την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Μάλιστα αυτό αναφέρει και το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κω με το οποίο η υπόθεση παραπέμφθηκε να δικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου.

Σε ότι αφορά τον 67χρονο, αρνείται εξ αρχής τα όσα του καταλογίζονται και συνοδευόμενος από το συνήγορο του στην απολογία του στον ανακριτή Κω είχε ισχυριστεί πως όλα γίνονται με σκοπό η 49χρονη να καρπωθεί μέρος της περιουσίας του.

Οι άλλες δίκες και καταδίκες

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 67χρονος βρίσκεται ήδη στη φυλακή, εκτίοντας ποινή κάθειρξης που αφορά δύο διαφορετικές υποθέσεις για τις οποίες έχει καταδικαστεί: τη δολοφονία του αδελφού της 49χρονης πρώην συντρόφου του και την απόπειρα πρόκλησης σε αυτήν, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Πιο αναλυτικά, η πρώτη υπόθεση για την οποία έχει καταδικαστεί ο 67χρονος αφορά την ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο του 46χρονου ομογενή από την Αλβανία, αδελφού της πρώην συντρόφου του.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί πριν από δέκα χρόνια και είχε ως αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ο 46χρονος ομογενής από την Αλβανία.

Η δεύτερη υπόθεση για την οποία έχει καταδικαστεί ο 67χρονος αφορά την ίδια τη σύντροφο του που σήμερα είναι 49 ετών.

Την περιέλουσε με βενζίνη

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, όλα εκτυλίχθηκαν γύρω στις 11 και μισή το πρωί της Δευτέρας 1η Οκτωβρίου 2018 στην εμπορική περιοχή της οδού Ιπποκράτους στην Κω, όταν ο 67χρονος, σε έξαλλη κατάσταση, περιέλουσε με βενζίνη την πρώην σύζυγό του και απειλούσε να της βάλει φωτιά να την κάψει.

Η γυναίκα έντρομη, όπως και άλλες παριστάμενες εκείνη τη στιγμή στο επεισόδιο, άρχισαν να φωνάζουν και να αντιδρούν έντονα. Ο 67χρονος -αφού περιέλουσε την πρώην σύζυγό του με βενζίνη- ευρισκόμενος εν κινήσει γλίστρησε και έπεσε κάτω, ενώ στην συνέχεια βλέποντας ότι από τις φωνές άρχισε να μαζεύεται κόσμος, έφυγε χωρίς να πραγματοποιήσει την απειλή του.

Ο 67χρονος είχε καταδικαστεί τόσο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο και οπλοχρησία, όσο και για την απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2023, προσέφυγε στο Μονομελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου με αίτηση του, ζητώντας να συγχωνευθούν οι δύο ποινές που του είχαν επιβληθεί για τις αντίστοιχες υποθέσεις από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου και από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου.

Έτσι, καθώς η αίτηση του έγινε δεκτή, το δικαστήριο είχε αποφανθεί ο 67χρονος και για τις δύο περιπτώσεις να εκτίσει συνολική ποινή κάθειρξης 15 ετών (13 έτη για την ανθρωποκτονία και 2 έτη για την απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης).

