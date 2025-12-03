Eurovision: Στη φυλακή υποψήφιος του ελληνικού τελικού

Συμμετείχε στον εθνικό τελικό της Eurovision, το 2025, έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες και τώρα βρίσκεται στη φυλακή. Ο Andy Nicolas καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό Νορβηγής τουρίστριας στην Ρόδο, το 2017.

«Βγαίνω με το πρόσωπό μου για να δείξω ότι είμαι αθώος», είπε στην εκπομπή «Το 'χουμε» του ΣΚΑΪ ξεκαθαρίζοντας ότι γνωρίστηκε με την κοπέλα σε νυχτερινό μαγαζί όπου δούλευε.

«Εγώ δεν είχα κανένα σκοπό να κάνω τίποτα, είχα σκοπό να πάω σπίτι στην πρώην σύζυγό μου… Προτάθηκε να φύγουμε κι οι τρεις μαζί [με έναν άλλο σερβιτόρο και συγκρατούμενο πλέον]», πρόσθεσε. «Τους ακολούθησα μέχρι το διαμέρισμά του, μπήκαμε μέσα μαζί χωρίς καμία ένδειξη ότι αυτό που συμβαίνει είναι ενάντια στη θέλησή της, σε καμία στιγμή δεν αφαιρείται η συναίνεση καθ’ όλη της διάρκεια της πράξης. Τελειώσαμε, εγώ πήγα στο σπίτι μου κι ο συγκρατούμενός μου την πήγε για φαγητό… Ξύπνησε το πρωί κι η πρώτη κλήση που έκανε η κυρία ήταν στην ασφαλιστική της εταιρία ούτε σε γονείς ούτε σε αστυνομία. Η ασφαλιστική της είπε να πάει στην αστυνομία κι είπε στον αστυνομικό ότι δεν είναι σίγουρη αν έχει συνευρεθεί ή όχι με τη συναίνεσή της.

Πήγε στη χώρα της, έκανε καταγγελία, πήρε την αποζημίωση των 30.000 ευρώ κι εγώ τώρα -δέκα χρόνια αργότερα- βρίσκομαι στη φυλακή. Πάμε για μια αναίρεση στον Άρειο Πάγο τους επόμενους μήνες κι ελπίζουμε να μας αφήσουν έξω με αναστολή, μέχρι την επανεκδίκαση της υπόθεσης. Σκέφτομαι να προσφύγω στα ευρωπαϊκά δικαστήρια», υποστήριξε ο Andy Nicolas.

