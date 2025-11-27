Eurovision 2026: «Αμετανόητη» η Ισπανία – Ξεκαθαρίζει ότι αποχωρεί

Ο πρόεδρος της RTVE [ραδιοτηλεοπτικός φορέας Ισπανίας], Χοσέ Πάμπλο Λόπες, εμφανίστηκε την Πέμπτη ενώπιον της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου της Κρατικής Ραδιοτηλεόρασης, παρουσιάζοντας τη στάση της RTVE σχετικά με τη Eurovision 2026.

«Η θέση της RTVE παραμένει αμετάβλητη: Διατηρούμε την ίδια στάση εδώ και μήνες, ότι η παρουσία του Ισραήλ είναι αδιανόητη… Μιλάμε για γενοκτονία στη Γάζα. Η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαγωνισμός», ανέφερε.

«Το Ισραήλ έχει παραβιάσει τους κανόνες και δεν έχει τιμωρηθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Οποιαδήποτε άλλη χώρα είχε προβεί σε αυτήν την πρακτική, θα είχε τιμωρηθεί», πρόσθεσε.

Για τις αλλαγές στους κανόνες, που ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), ο Λόπες ήταν σαφής: «Τα μέτρα δεν είναι αρκετά και δεν εγγυώνται ότι μια κυβέρνηση όπως του Ισραήλ ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση δεν μπορεί να επαναλάβει τέτοια φαινόμενα».

«Ο Μάρτιν Γκριν, ο διευθυντής της Eurovision, έγραψε πρόσφατα μια επιστολή στην οποία αναφέρει ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα και οι καλλιτέχνες δεν εκπροσωπούν κυβερνήσεις και ότι πρόκειται για ένανπολιτιστικό διαγωνισμό. Αναρωτιέμαι, σκέφτεται ο κ. Γκριν την επιστροφή των ρωσικών και λευκορωσικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων στο φεστιβάλ;», αναρωτήθηκε…

Η RTVE είναι ο πρώτος ραδιοτηλεοπτικός φορέας που δηλώνει δημόσια ότι δεν θεωρεί επαρκείς τις αλλαγές στους κανόνες, που εισάγονται για τη Eurovision 2026. Το Διοικητικό Συμβούλιο της RTVE είχε ψηφίσει τον Σεπτέμβριο ότι, εάν το Ισραήλ επιτραπεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, η RTVE θα αποχωρήσει.

Η EBU έχει «παγώσει» για την ώρα οποιαδήποτε συζήτηση για το Ισραήλ και το αν θα συμμετάσχει, λόγω της εκεχειρίας στη Γάζα. Αντιθέτως, προχώρησε σε ένα πακέτο μέτρων και αλλαγών στη ψηφοφορία προκειμένου να κατευνάσει τα πνεύματα. Αν στη προσεχή Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, που θα γίνει στις 4-5 Δεκεμβρίου, δεν εκφράσει τουλάχιστον το ήμισυ των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων την αντίθεσή του ως προς τη συμμετοχή του Ισραήλ, τότε δεν θα διεξαχθεί νέα ψηφοφορία και η EBU θα θεωρήσει το ζήτημα λήξαν.

Διαβάστε επίσης