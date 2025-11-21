Eurovision: Έρχονται μεγάλες αλλαγές στην ψηφοφορία

Η Eurovision 2026 φαίνεται ότι θα απασχολήσει πολύ, καθώς οι ιθύνοντες της EBU δεν μπορούν να κλείσουν τα αυτιά τους στα προβλήματα που τονίζουν οι συμμετέχουσες χώρες.

Ενώ το «καυτό ζήτημα» για τη συμμετοχή του Ισραήλ ακόμη βρίσκεται σε δεύτερη μοίρα, τα στελέχη επιθυμούν να ενισχύουν την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια, στο κομμάτι της ψηφοφορίας. Μετά από εκτενή διαβούλευση την μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης μετά τη Eurovision του 2025 και τις αντιδράσεις που είχαν προκύψει γύρω από το αποτέλεσμα του Ισραήλ, το οποίο τερμάτισε δεύτερο, λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις για τη διοργάνωση του 2026 στην Αυστρία.

«Ακούσαμε και ενεργήσαμε», δήλωσε ο Martin Green CBE, διευθυντής του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. «Η ουδετερότητα και η ακεραιότητα του διαγωνισμού είναι υψίστης σημασίας για την EBU, τα μέλη της και το κοινό. Είναι απαραίτητο να προστατεύεται διαρκώς η ακεραιότητα. Λαμβάνουμε σαφή και αποφασιστικά μέτρα ώστε ο διαγωνισμός να παραμείνει μια γιορτή μουσικής και ενότητας. Πρέπει να παραμείνει ουδέτερος χώρος και να μην εργαλειοποιείται», πρόσθεσε και κατέληξε: «Παράλληλα με τις σημερινές ανακοινώσεις, θα ενισχυθεί και η εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων, για να αποτρέπεται η καταχρηστική αξιοποίησή του, για παράδειγμα μέσω των στίχων ή της σκηνικής παρουσίασης. Θα συνεργαστούμε στενά με τα μέλη ώστε να κατανοήσουν πλήρως και να είναι υπεύθυνου για την τήρηση των κανόνων και των αξιών που διέπουν τον διαγωνισμό».

Σύμφωνα, λοιπόν με τις αλλαγές που ανακοίνωσε η EBU, μειώνεται ο μέγιστος αριθμός ψήφων ανά μέθοδο πληρωμής (online, SMS και τηλεφωνική κλήση) από 20 σε 10. Ακόμη, επιστρέφουν οι επιτροπές στους ημιτελικούς. Η αλλαγή αυτή στοχεύει στην προώθηση της ισορροπίας και μουσικής ποικιλίας στα τραγούδια που προκρίνονται στον τελικό, διασφαλίζοντας ότι έργα υψηλής ποιότητας και ευρύτερου καλλιτεχνικού κύρους αναγνωρίζονται παράλληλα με τα πιο δημοφιλή.

Ο αριθμός των κριτών θα αυξηθεί από 5 σε 7 και το εύρος των πιθανών επαγγελμάτων των κριτών θα διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τη μουσική, μουσικοκριτικοί, καθηγητές μουσικής, επαγγελματίες όπως χορογράφοι και σκηνοθέτες, καθώς και έμπειρα στελέχη της μουσικής βιομηχανίας.

Τέλος, η EBU θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον συνεργάτη ψηφοφορίας Once για την επέκταση των προηγμένων συστημάτων ασφαλείας του διαγωνισμού, που εντοπίζουν και αποτρέπουν δόλιες ή συντονισμένες ενέργειες ψηφοφορίας.

