Σύλληψη μητέρας και γιου για ναρκωτικά στην Πάτρα

Συνελήφθησαν μητέρα και γιος για κατοχή ναρκωτικών στην Πάτρα.

Στην Πάτρα, μητέρα και γιος συνελήφθησαν από την αστυνομία για κατοχή ναρκωτικών.

Κατά την έρευνα στο σπίτι τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό χασίς, δύο μαχαίρια τύπου karambit, ένα μαχαίρι τύπου χούφτας και τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Η δικογραφία σε βάρος τους έχει σχηματιστεί και οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών.

