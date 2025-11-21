Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης: 10 προγράμματα που έσπασαν το κοντέρ της τηλεθέασης

Η 21η Νοεμβρίου είναι η μεγάλη γιορτή της τηλεόρασης, αφού έχει καθιερωθεί ως η παγκόσμια ημέρα της. Έτσι, βρήκαμε 10 προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης που έχουν γράψει ιστορία λόγω της τηλεθέασης που σημείωσαν.

Στο μακρινό 1993, η εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» στο MEGA «χτυπούσε» 78,1%. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη βρέθηκε καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου και έκανε σημαντικές αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή.

Το ελληνικό κοινό έχει αποδείξει ότι αγαπά πολύ την Eurovision και δεν είναι λίγες οι φορές που η τηλεθέαση έχει χτυπήσει «κόκκινο». Στις 15 Μάϊου του 2004, το κοινό συντονίστηκε για να δει τη συμμετοχή του Σάκη Ρουβά στον 49ο διαγωνισμό τραγουδιού, που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. Παρά την τρίτη θέση του, το ποσοστό τηλεθέασης έφτασε στο 75,5%. Στις 24 Μάϊου 2008, η Ελλάδα παρακολούθησε ξανά με ενδιαφέρον τη διοργάνωση. Η Καλομοίρα σάρωσε και το 78,8% του κοινού συντονίστηκε με την ΕΡΤ1. Η μοναδική νίκη της Ελλάδας στην Eurovision δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη λίστα. Στο Κίεβο της Ουκρανίας, στις 21 Μάϊου του 2005, η Έλενα Παπαρίζου σήκωσε την «κούπα» με το «My Number One» και η τηλεθέαση έφτασε το 82,3%.

Μεγάλο γκελ κάνουν πάντα και οι αγώνες των εθνικών μας ομάδων. Έτσι, η περιβόητη νίκη της εθνικής στο Euro, απέναντι στην Πορτογαλία, στις 4 Ιουλίου 2004, κράτησε στα σπίτια τους εκατομμύρια Έλληνες με την τηλεθέαση να φτάνει το 80,6%.

Δύο ριάλιτι άφησαν εποχή και αυτά δεν είναι άλλα από το «Survivor» και το «Big Brother». Το πρώτο «Survivor» στον ΣΚΑΙ, το 2017, συγκέντρωσε το εντυπωσιακό νούμερο των 2.774.769 τηλεθεατών αγγίζοντας το 82%. Μαχητές και Διάσημοι είχαν περιποίηση σώματος και προσώπου, άφθονο φαγητό, μουσική, χορό και φυσικά έναν διαγωνισμό τραγουδιού. Ο Ντάνος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο Μάριος Πρίαμος και όλοι οι παίκτες του ριάλιτι, κατάφεραν να τινάξουν τη μπάνκα της τηλεθέασης στον αέρα.

Σαρωτικά νούμερα είχε σημειώσει και το «Big Brother», στον ΑΝΤ1. Στις 31 Δεκεμβρίου 2001, το 86% των τηλεθεατών είχε καθηλωθεί στη μικρή οθόνη για να παρακολουθήσει το φινάλε του φορμάτ. Ο Τσάκας σήκωσε την κούπα και όλη, σχεδόν, η Ελλάδα πανηγύριζε μαζί του.

Το «Voice» μπορεί να είναι η φετινή μεγάλη επιτυχία του ΣΚΑΪ, ωστόσο η πορεία του ξεκίνησε από τον ΑΝΤ1 χαρίζοντας και τότε σαρωτικά ποσοστά. Στον τελικό, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου του 2014, με νικήτρια τη Μαρία Έλενα Κυριάκου, τα μηχανάκια της Nielsen έδειξαν 70,8%.

Οι σειρές που καθήλωσαν

Οι απαράδεκτοι

Πρόκειται για μία από τις δημοφιλέστερες ελληνικές κωμικές τηλεοπτικές σειρές. Δημιουργήθηκε από τη Δήμητρα Παπαδοπούλου και έπαιζαν, εκτός από την ίδια, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Μπέζος και ο Βλάσσης Μπονάτσος. Η σειρά ξεκίνησε να προβάλλεται την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 1991, σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Ρήγα. Στα πρώτα τέσσερα επεισόδια υπήρξε χαμηλή τηλεθέαση, αλλά ξαφνικά από το πέμπτο επεισόδιο και μετά «εκτινάχθηκε» και σημείωσε εξαιρετικά υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Το επεισόδιο 25, με τίτλο «Παρακολουθήσεις πρώτου τύπου», που προβλήθηκε στις 11 Μαρτίου 1992, σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό τηλεθέασης σε όλη τη σειρά, με 73%.

Αναστασία

Το 1993, η Μιρέλλα Παπαοικονόμου δημιούργησε τη σειρά «Αναστασία» για το MEGA με θέμα ένα ερωτικό τρίγωνο μιας νεαρής κοπέλας με έναν πατέρα και τον γιο του. Το ρόλο της Αναστασίας ανέλαβε η Μυρτώ Αλικάκη κάνοντας την πρώτη της εμφάνιση ως πρωταγωνίστρια στη μικρή οθόνη. Η τηλεθέαση της πρώτης προβολής ξεπερνούσε πολλές φορές το 60%.

Ψίθυροι καρδιάς

Προβλήθηκε το 1997, μέσα από το MEGA, ενώ το σενάριο έγραψαν ο Σταύρος Αβδούλος και η Ειρήνη Ριτσώνη. Τη σκηνοθεσία επιμελήθηκε ο Μανούσος Μανουσάκης και είναι με βεβαιότητα μία από τις σειρές που έμειναν στη συνείδηση του κοινού. Η ιστορία περιγράφει τον απαγορευμένο έρωτα ενός νεαρού αρχιτέκτονα και μιας τσιγγάνας, καθώς και τα εμπόδια και τις διαφορές των δύο αυτών κόσμων. Τον ρόλο του αρχιτέκτονα Αντώνη Μαυράκη ερμηνεύει ο Απόστολος Γκλέτσος, ενώ τον ρόλο της νεαρής τσιγγάνας η Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους. Πρόκειται για ένα από τα δημοφιλέστερα προγράμματα στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης και μακράν το δημοφιλέστερο της δεκαετίας του ’90. Το επεισόδιο, που προβλήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 1998, σημείωσε το ποσοστό του 76,7% ξεπερνώντας τους 3.500.000 τηλεθεατές.

Το Νησί

Η σειρά του MEGA έκανε πρεμιέρα στις 11 Οκτωβρίου 2010, με το πρώτο επεισόδιο να σημειώνει τηλεθέαση 61.7% στο σύνολο. Προβαλλόταν κάθε Δευτέρα βράδυ. Το τελευταίο επεισόδιο προβλήθηκε στις 23 Μαΐου 2011, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη τηλεθέαση από όλα τα επεισόδια της σειράς, 64.6% στο σύνολο. Με βάση τη συνολική τηλεθέαση όλων των επεισοδίων, η σειρά «Το νησί» θεωρείται ως η καλύτερη δραματική σειρά στην ιδιωτική τηλεόραση, μιας και για το διάστημα 11/10/10-23/05/11 σημείωσε μέσο όρο τηλεθέασης 53,7% (2.889.000 τηλεθεατές) ενώ στα κοινά 15-44 σημείωσε 59,3% (1.209.000 τηλεθεατές). Η παραγωγή θεωρείται μία από τις ακριβότερες για τηλεοπτική σειρά, μιας και κόστισε 3,9 εκατομμύρια ευρώ ή 150.000 ευρώ το κάθε επεισόδιο.

