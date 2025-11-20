Άγιος Έρωτας spoiler: Μαχαιρώνουν τον Παύλο

Θα συνεχίσει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών ο «Άγιος Έρωτας», στον ALPHA, με ανατρεπτικές εξελίξεις.

Η απαγωγή της μικρής Ελευθερίας, προκαλεί τριγμούς και συγκρούσεις. Η Χλόη τα βάζει με όλους και στρέφεται για μια ακόμη φορά στον πατέρα Νικόλαο για βοήθεια, ενώ η Σμαρώ καταρρέει και νιώθει τύψεις, επειδή θεωρεί ότι εκείνη φταίει που άρπαξαν την εγγονή της. Ο Νικηφόρος δίνει εντολές για την εύρεση της Ελευθερίας. Η Χριστίνα, έχοντας κερδίσει την εύνοια της Αγγέλας, κάνει συμμαχία μαζί της μέσα στη φυλακή και της ζητάει κάτι, που μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Η Δέσποινα έχει μια κρυφή συνάντηση, με έναν γνώριμο από το παρελθόν.

Την ίδια ώρα, ο Παύλος έρχεται αντιμέτωπος με τις δυσκολίες της φυλακής, καθώς κινδυνεύει από τους συγκρατούμενούς του. Κι ενώ ο Βεργάδης παζαρεύει με τον διευθυντή των φυλακών για να του εξασφαλίσει προνομιακή μεταχείριση, η Σοφία, προκειμένου να βοηθήσει τον πατέρα της, αποδέχεται την προτροπή του να επηρεάσει τη Θάλεια. Ο Αργύρης, αν και επιμένει να αφήσουν την υπόθεση της Ελευθερίας στη χωροφυλακή, τελικά συναινεί στο σχέδιο της Χλόης και του πατρός Νικόλαου να αποσπάσουν πληροφορίες από τη Φιλιώ. Κι ενώ οι δύο τελευταίοι φτάνουν στη Βόνιτσα, πίσω στη Στέρνα η Δέσποινα αποφασίζει να εκδικηθεί τη Δώρα για τον φόνο του Γεράσιμου, ενώ ο Παύλος αντιμετωπίζει κι εκείνος έναν θανάσιμο κίνδυνο.

Στις φυλακές, η Χριστίνα με τη βοήθεια της Αγγέλας οδηγεί τον Παύλο σε μια νυχτερινή αναμέτρηση, τον απειλεί και ανατρέπει τους ρόλους. Σύντομα ο Παύλος δέχεται μια μαχαιριά στα πλευρά στον διάδρομο της αντρικής πτέρυγας, ενώ αντίστοιχα η Χριστίνα απειλείται από τη Βούλα.