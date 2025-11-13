Άγιος Έρωτας spoiler: Την δέρνουν και την βιάζουν – Ποια ηρωίδα είναι το τραγικό θύμα του Παύλου

Η σειρά του ALPHA δεν σταματά να καθηλώνει με τις εξελίξεις της…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Άγιος Έρωτας spoiler: Την δέρνουν και την βιάζουν – Ποια ηρωίδα είναι το τραγικό θύμα του Παύλου
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο «Άγιος Έρωτας» του ALPHA αποτελεί μία από τις αγαπημένες τηλεοπτικές συνήθειες του κοινού, καθημερινά.

Απόψε, η Χριστίνα αντιλαμβάνεται ότι οι εχθροί της στη φυλακή είναι πολλοί, αφού καθημερινά καλείται να αντιμετωπίσει και νέους. Η Αλεξάνδρα Στεργίου (Αγγελική Καρυστινού), η διευθύντρια των φυλακών, της φέρεται σκληρά από την πρώτη στιγμή, ενώ την ίδια στιγμή ξεκινάει η κόντρα της με την Αγγέλα (Έλενα Μαυρίδου), μια από τις «αρχηγούς» των φυλακών. Η Χλόη αγωνιά για τον πυρετό της Ελευθερίας και καλεί τον Χάρη να την εξετάσει. Ο πατήρ Νικόλαος συνοδεύει την Πετρούλα στο σανατόριο κι εκεί έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα την νοσοκόμα Φανή. Η Σοφία, διωγμένη από τον Παύλο, σχεδιάζει να προκαλέσει διακοπή της εγκυμοσύνης της Αναστασίας. Η Χλόη και ο Αργύρης έρχονται κοντά λόγω της ασθένειας της Ελευθερίας και η Δώρα αρχίζει να νιώθει άβολα. Εν τω μεταξύ, η Δέσποινα μαθαίνει από μια μαθήτρια για την «ανάρμοστη» σχέση της Ελένης και της Άννας και τις καλεί στο γραφείο της, ενώ ο Αντρέας έχει ένα νέο σχέδιο, για να βάλει στη φυλακή τον Παύλο. Ο Παύλος συγκρούεται ανοιχτά με τη Θάλεια, όταν εκείνη του ανακοινώνει ότι πλέον αναλαμβάνει τα ηνία της ΠΑΜΑΡ. Η σύγκρουση αυτή είναι τόσο έντονη, που μπορεί να έχει οδυνηρή κατάληξη για την Θάλεια.

Στα επεισόδια των επόμενων εβδομάδων, η Χριστίνα δέχεται βίαιη επίθεση στις φυλακές, όμως δεν αποκαλύπτει ποιες την χτύπησαν, γεγονός που αλλάζει την οπτική της Αγγέλας απέναντί της. Ο Παύλος από το κρατητήριο επιχειρεί να φιμώσει τη Μάρω. Ο Αντρέας βασανίζεται από την εμμονική αφοσίωση της Χριστίνας στον Μαρκόπουλο. Η Χλόη στο μεταξύ πηγαίνει στο σανατόριο που βρίσκεται η Πετρούλα και ο πατήρ Νικόλαος για να τους πει πως ο πατέρας της συνελήφθη. Η Σοφία συγκρούεται άγρια με τη Θάλεια και αποφασίζει να φύγει από το σπίτι, όμως μια επίσκεψη από έναν δικαστικό κλητήρα θα την αναστατώσει ακόμα περισσότερο.

Η συνάντηση της Μάρως με τους μπράβους του Παύλου έχει τραγική κατάληξη για κείνην, αφού ξυλοκοπείται και βιάζεται. Ο δικηγόρος του Παύλου αποδεικνύεται παλιός γνώριμος του Αντρέα, με τον οποίο δεν διατηρεί καλές σχέσεις. Ο πατήρ Νικόλαος παίρνει απόφαση ότι θα κάνει καιρό να δει τη Χλόη, αφού θα βρίσκεται κοντά στη μητέρα του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION: Διπλάσιο προβάδισμα ΝΔ - Ποιοι θα ψήφιζαν Τσίπρα, Σαμαρά

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Βυθισμένο» στο πένθος το Δαμάσι για την 49χρονη αρτοποιό - Πρόσφατα είχε χάσει τη μητέρα της - Την Παρασκευή η κηδεία της

19:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ECOFIN: Εγκρίθηκε η φορολόγηση των μικρών δεμάτων Temu και Shein αξίας κάτω των 150 ευρώ - Πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει με μνημόνιο λόγω της ανικανότητας της Νέας Δημοκρατίας»

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: «Νικόλα μου, μας τσάκισες»- Θλίψη και πόνος στην κηδεία του 40χρονου κρεοπώλη

19:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πορτογαλία: Το γήπεδο της Εστορίλ μετατράπηκε σε πισίνα

19:13LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Την δέρνουν και την βιάζουν – Ποια ηρωίδα είναι το τραγικό θύμα του Παύλου

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλεται για απάτη εκατομμυρίων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ»

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ έσωσαν την ζωή βρέφους - «Έσπασαν τα ρεκόρ» για να φτάσει από τις Σέρρες στο «Ιπποκράτειο»

19:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι ο 3I/ATLAS είναι κομήτης και όχι... εξωγήινο διαστημόπλοιο

18:46LIFESTYLE

Τζένιφερ Άνιστον: Θαυμάζει τον σύντροφό της και το αποδεικνύει δημόσια - Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Jim Curtis

18:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ντεμπούτο με διπλή παρουσία στο Top-10 για τον Φαρίντ

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Αιματηρή καταστολή με νεκρούς σε διαμαρτυρία για τους διωγμούς χριστιανών από τους τζιχαντιστές - Οι στρατιώτες τους πυροβολούσαν φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ»

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή της εφόδου της ΕΛΑΣ σε σπίτι Ρομά: Σπείρα εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ - Πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: «Γάζωσαν» με 14 σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία

18:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας του Λιβάνου

18:09ΕΛΛΑΔΑ

15 χρόνια Athens Bar Show: Τι ξεχωρίσαμε στην μεγάλη γιορτή των spirits;

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Δεκάδες άτομα στο νοσοκομείο στην Οκλαχόμα: Διέρρευσε αμμωνία από βυτιοφόρο - Εκατοντάδες εκκενώθηκαν

18:04ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Έξι νέοι θάνατοι από Covid-19 και ένας νέος θάνατος από γρίπη, την τελευταία εβδομάδα

18:01LIFESTYLE

Ματθίλδη Μαγγίρα: «Όταν η κόρη μου πέρασε κατάθλιψη προσπαθήσαμε να το ξεπεράσουμε μαζί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλεται για απάτη εκατομμυρίων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ»

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Βυθισμένο» στο πένθος το Δαμάσι για την 49χρονη αρτοποιό - Πρόσφατα είχε χάσει τη μητέρα της - Την Παρασκευή η κηδεία της

19:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ECOFIN: Εγκρίθηκε η φορολόγηση των μικρών δεμάτων Temu και Shein αξίας κάτω των 150 ευρώ - Πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Αναζητά σανίδα (ενεργειακής) σωτηρίας στην Αθήνα πριν τον «πιο δύσκολο χειμώνα» στην ιστορία της Ουκρανίας - Πώς η στρατηγική Πούτιν οδηγεί σε «εξέγερση» εναντίον του

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή της εφόδου της ΕΛΑΣ σε σπίτι Ρομά: Σπείρα εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ - Πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

13:09ΕΛΛΑΔΑ

«Έβαλε παραπάνω δύναμη; Του γλίστρησε το μαχαίρι;» - Ερευνούν πώς χάθηκε ο 40χρονος κρεοπώλης που κατά λάθος έκοψε την μηριαία αρτηρία του

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία δυστυχήματα: Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα - Δύο περιοχές στις τρεις πρώτες με τα περισσότερα θύματα, λέει η Eurostat

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών: Εριστική και απαθής η αρχηγός της «ιερής» συμμορίας - Τι υποστήριξε στην απολογία της

10:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Γονείς στα Βορίζια λένε στα παιδιά τους: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση κλείνει τα αγροτικά μέτωπα - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές;

19:13LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Την δέρνουν και την βιάζουν – Ποια ηρωίδα είναι το τραγικό θύμα του Παύλου

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Αιματηρή καταστολή με νεκρούς σε διαμαρτυρία για τους διωγμούς χριστιανών από τους τζιχαντιστές - Οι στρατιώτες τους πυροβολούσαν φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ»

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ έσωσαν την ζωή βρέφους - «Έσπασαν τα ρεκόρ» για να φτάσει από τις Σέρρες στο «Ιπποκράτειο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ