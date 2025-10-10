Άγιος Έρωτας spoiler: Η Αναστασία είναι έγκυος

Τα νέα επεισόδια του «Άγιου Έρωτα» θα φέρουν μεγάλες ανατροπές

Άγιος Έρωτας spoiler: Η Αναστασία είναι έγκυος
Ο δεύτερος κύκλος της σειράς του ALPHA, «Άγιος Έρωτας», καθηλώνει και κερδίζει το κοινό. Την ερχόμενη εβδομάδα, μάλιστα, η αγωνία «χτυπά» κόκκινο…

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

Μετά τη διάρρηξη στο σπίτι του ενωμοτάρχη και την επίθεση στην Άννα, ο Νικηφόρος, αποφασισμένος να πατάξει την ανομία στη Στέρνα, ζητά δημόσια τη συνδρομή των πολιτών. Στο μεταξύ, η Ελένη αναλαμβάνει να φροντίσει την Άννα στο ξενοδοχείο, ενώ ο Παύλος πιέζει τη Χριστίνα να προσεγγίσει τον Αντρέα. Μετά από παράκληση της Δώρας, ο πατήρ Νικόλαος αποφασίζει να παραβλέψει τους κανόνες της Εκκλησίας και να «διαβάσει» την Ολυμπία κρυφά. Το γεγονός προκαλεί θετική εντύπωση στη Χλόη, η οποία αποφασίζει να τον εμπιστευτεί ξανά για μια τελευταία φορά. Κι ενώ ο Αντρέας φέρνει ευχάριστα νέα στα αδέλφια Παυλίδη, ανακοινώνοντάς τους την αποφυλάκιση του Κυριάκου, ο Σωτήρης ενημερώνει ανήσυχος τον Παύλο πως το άλλοθι του για τον φόνο της Κατρίν κινδυνεύει να καταρρεύσει.

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

Η Χλόη, δίνει στον πατέρα Νικόλαο, μια «τελευταία ευκαιρία» να διορθώσει το παρελθόν και να φέρει πίσω την κόρη της. Ο πατέρας Νικόλαος τηλεφωνεί στην Πόπη Μαρούδα και κανονίζει επίσκεψη στο σπίτι τους στη Βόνιτσα. Παράλληλα, η μεγάλη στιγμή της αποφυλάκισης του Κυριάκου φτάνει. Τα τρία παιδιά του μαζί με τον Αντρέα τον περιμένουν έξω από τη φυλακή για να τον συνοδεύσουν πίσω στη Στέρνα. Όμως, ο Κυριάκος θέλει πρώτα να κάνει κάτι άλλο. Να βρει τον Παύλο Μαρκόπουλο και να εκδικηθεί. Ο Αργύρης με τη Δώρα φεύγουν για λίγες μέρες στο Μαύρο Λιθάρι, χωρίς να έχουν ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις με την μικρή Ελευθερία. Ο Παύλος, μαθαίνοντας ότι η γειτόνισσα της Χριστίνας ανατρέπει το άλλοθι του για τη μέρα του φόνου της Κατρίν, σκέφτεται έναν τρόπο για να της κλείσει το στόμα. Στο σπίτι των Μαρκόπουλων, η Σοφία κάνει πρόταση στην Πετρούλα να γίνει η νονά του παιδιού της και της χαρίζει ένα δαχτυλίδι με χαραγμένο το γράμμα «Π». Η Πετρούλα, όμως, αναγνωρίζει σ΄αυτό, το δαχτυλίδι της Χαράς.

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

Η αποφυλάκιση του Κυριάκου αναστατώνει φίλους και εχθρούς, ενώ ο ίδιος επιστρέφει στο ξενοδοχείο γεμάτος αναμνήσεις από την Κατρίν. Ο Αντρέας προειδοποιεί τη Θάλεια να συγκρατήσει τον Κυριάκο και της προτείνει να διεκδικήσει το μαγαζί του Παύλου, ενημερώνοντάς την παράλληλα για τη στήριξη του Νικηφόρου. Ο Νικηφόρος, στο μεταξύ, αποκαλύπτει στην Άννα ότι η διάρρηξη στο σπίτι της στόχευε το ημερολόγιο της Ολυμπίας. Ο Παύλος, από τη μεριά του, προσπαθεί να καλύψει τα νώτα του και να εξαγοράσει τη σιωπή της γειτόνισσας της Χριστίνας. Ο Σωτήρης προειδοποιεί τον Τόλη για τους κινδύνους της συνεργασίας τους με τον Παύλο, τώρα που όλοι στη Στέρνα στρέφονται εναντίον του. Η Δώρα και ο Αργύρης φτάνουν στο Μαύρο Λιθάρι. Ο πατήρ Νικόλαος, στο μεταξύ, συναντά το ζεύγος Μαρούδα και τη μικρή Ελευθερία και καταστρώνει ένα σχέδιο ώστε να μπορέσει και η Χλόη να προσεγγίσει την κόρη της. Κι ενώ η Στέρνα δεν έχει συνέλθει ακόμα από το σοκ της αυτοκτονίας της Ολυμπίας, ένα μυστηριώδες νέο πρόσωπο ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του στην πόλη και να ταράξει εκ νέου τις ισορροπίες.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Η Χλόη συναντά στη Βόνιτσα τον πατέρα Νικόλαο, αλλά δεν συμφωνεί με το σχέδιο του να παραστήσει την αντικαταστάτρια της Χρυσάνθης. Στο Μαύρο Λιθάρι, ο Αργύρης προσπαθεί να μπει στο δωμάτιο της Καλλιόπης αλλά ο Θόδωρος και η Πελαγία τον αποτρέπουν, εντείνοντας την καχυποψία του. Πίσω στη Στέρνα, η Ελένη με την Άννα και τις μαθήτριες, συγκινημένες μοιράζονται προσωπικές αναμνήσεις και αποχαιρετούν τη διευθύντριά τους. Μια τρυφερή στιγμή, όμως, των δυο καθηγητριών, γίνεται αντιληπτή από μια μαθήτρια… Η Θάλεια, ο Αντρέας και ο Κυριάκος συναποφασίζουν να κινήσουν τις διαδικασίες για να περάσει η ΠΑ-ΜΑΡ στα χέρια της Θάλειας. Στη χωροφυλακή, η γειτόνισσα της Χριστίνας μπερδεύει την κατάθεσή της, και ο Νικηφόρος καταλαβαίνει ότι ο Παύλος την ανάγκασε κάπως ν’ αλλάξει την αρχική της μαρτυρία. Αντίστοιχα και η Μάρω δεν δείχνει καμία διάθεση να ομολογήσει όσα ξέρει για το αφεντικό της. Παράλληλα, ο Παύλος συνεχίζει να πιέζει τη Χριστίνα να μάθει τι ξέρει ο Αντρέας και εκείνη αποφασίζει να αποσπάσει τις πληροφορίες που χρειάζονται χρησιμοποιώντας τις δικές της ξεχωριστές μεθόδους! Στην Άμφισσα, η Σοφία εισβάλλει απρόσκλητη στην ερωτική φωλιά του Χάρη και της Αναστασίας, που είναι έγκυος. Ο καυγάς παίρνει διαστάσεις, με τις δύο γυναίκες να έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο, έτοιμες να συγκρουστούν!

