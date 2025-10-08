Άγιος Έρωτας spoiler: Η Χλόη μπροστά στην κόρη της

Οι φανατικοί της σειράς «Άγιος Έρωτας» στον Alpha ανυπομονούν να δουν τη Χλόη να γνωρίζει τη μικρή Ελευθερία, που της στέρησαν. Στα επεισόδια των επόμενων εβδομάδων, η μεγάλη στιγμή έρχεται και η αγωνία κορυφώνεται.

Η Χλόη δίνει στον πατέρα Νικόλαο μία τελευταία ευκαιρία να διορθώσει το παρελθόν και να φέρει πίσω την κόρη της. Ο πατήρ Νικόλαος τηλεφωνεί στην Πόπη Μαρούδα και κανονίζει επίσκεψη στο σπίτι τους στη Βόνιτσα.

Ο πατήρ Νικόλαος συναντά το ζεύγος Μαρούδα και τη μικρή Ελευθερία και καταστρώνει ένα σχέδιο, ώστε να μπορέσει και η Χλόη να προσεγγίσει την κόρη της. Η ηρωίδα αποφασίζει να ακολουθήσει το σχέδιο του πατρός Νικολάου και να παρουσιαστεί με ψεύτικη ταυτότητα στους θετούς γονείς της κόρης της. Συγκινημένη, γνωρίζει για πρώτη φορά τη μικρή.

Ο πατήρ Νικόλαος, παράλληλα, προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στη Χλόη και στους θετούς γονείς, προκειμένου να μη μαθευτεί η πραγματική ταυτότητα της Χλόης. Θα καταφέρουν να κρύψουν το μυστικό για λίγο ακόμα;

