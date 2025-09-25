«Πόρτο Λεόνε», «Grand Hotel» και «Άγιος Έρωτας» ξεσηκώνουν X και τηλεθεατές

Πολυσυζητημένες σειρές έκαναν πρεμιέρα, τα τελευταία 24ωρα, και κέρδισαν όχι μόνο την καρδιά των τηλεθεατών, αλλά και των χρηστών του X.

Στον ALPHA, το σίριαλ «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» βγήκε στον αέρα την Τρίτη και έγινε trend για δύο ημέρες. Οι ερμηνείες των ηθοποιών, ειδικά της Μαρίνας Ασλάνογλου και του Αλέκου Συσσοβίτη, η παρουσία του Βασίλη Μπισμπίκη, απασχόλησαν τα «νερά» του δημοφιλούς μέσου.

Η σειρά θα επιστρέψει με νέο επεισόδιο την ερχόμενη Δευτέρα, στις 22.30, και πολλές εξελίξεις. Ο Πειραιάς, μαυροντυμένος, αποχαιρετά τον Στράτο Καπετανάκο, µε την Αλεξάνδρα να αρνείται να δεχθεί τον θάνατο του γιου της έως ότου βρεθεί ο δολοφόνος του. Ο πατέρας Καπετανάκος, αντίστοιχα, βρίσκει διαφυγή στο ποτό. Η Βούλα προσπαθεί να πείσει τη συντετριμμένη Άντζελα να αδράξει την ευκαιρία των εισιτηρίων και να φύγει για την Αµερική, έστω και μόνη της, ενώ ένα σημείωμα στα πράγματα του Στράτου θα δώσει στοιχεία για τη γυναίκα που βρισκόταν στη ζωή του. Ο Γιάµαρης αποκαλύπτει δεδομένα της έρευνας στην οικογένεια Βούλγαρη, οδηγώντας τη Γαλήνη στα ίχνη του πραγματικού δολοφόνου.

Την περασμένη Δευτέρα, πρώτη επίσημη έκανε και «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Ο ALPHA, συνεχίζοντας την παράδοση που έχει στις σειρές εποχής, πίστεψε στην εν λόγω παραγωγή και η τηλεθέαση ήταν με το μέρος του. Η Πέγκυ Τρικαλιώτη έλαβε εξαιρετικές κριτικές για την ερμηνεία της και ο Γιώργος Χρυσοστόμου απασχόλησε το X, καθώς πέθανε από το πρώτο μόλις επεισόδιο.

Το σίριαλ επιφυλάσσει ακόμη πολλές εκπλήξεις στους τηλεθεατές, στα επόμενα επεισόδια. Ο Απόστολος μοιράζεται τα θέματα υγείας του με τον φίλο του Χρήστο, ενώ η Μελισσάνθη παρά την απόμακρη στάση της δέχεται ακόμη πιο έντονο φλερτ από τον Άγγελο. Η Ιουλία έρχεται αντιμέτωπη ξανά με την επιθετική συμπεριφορά της πεθεράς της, η οποία αυτή τη φορά δεν διστάζει να πιέσει τη σχέση του ζευγαριού ακόμα περισσότερο. Ο Μίμης προσεγγίζει την Ασπασία για να δεχτεί την πρότασή του αλλά εκείνη αμφιταλαντεύεται και φαίνεται να χρειάζεται ώθηση για να κάνει το επόμενο βήμα. Η Πολυξένη εξαιτίας του θάρρους της αλλά και με την συμβολή της Μάρθας κερδίζει δοκιμαστικά μια θέση στον θίασο. Η σχέση της Μαγδαληνής με τον Οδυσσέα απασχολεί τις οικογένειές τους και ιδιαίτερα τον πατέρα του Οδυσσέα, τον ισχυρό βασιλιά του λιμανιού του Πειραιά, Ιάκωβο Σκλαβοδήμο.

Αγαπημένο θέμα του X αποτελούσε και πέρυσι και φέτος ο «Άγιος Έρωτας». Η σειρά επέστρεψε, χθες, στη συχνότητα του ALPHA και έγινε μέσα σε λίγα λεπτά trend. Η άφιξη του Γιώργου Καραμίχου στη Στέρνα δεν πέρασε ασχολίαστη, όπως και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος.

Η σειρά από την ερχόμενη εβδομάδα θα προβάλλεται, σχεδόν, καθημερινά και το κοινό ανυπομονεί. Ο Παύλος σκηνοθετεί τη δολοφονία της Ολυμπίας και το κάνει να φανεί σαν αυτοκτονία καλύπτοντας για ακόμα μία φορά τα ίχνη του. Ομως, ο κλοιός γύρω του δείχνει να σφίγγει επικίνδυνα. Η επιστροφή του νέου δικηγόρου του Κυριάκου στη Στέρνα, του Ανδρέα Ιωάννου, δεν δίνει ελπίδες μόνο στον Κυριάκο. Η Θάλεια αποφασίζει και εκείνη να τον εμπιστευτεί και του ζητάει να τη βοηθήσει με το σχέδιό της: να πάρει το μαγαζί του Παύλου στην ιδιοκτησία της. Θέλει διακαώς να αποκαταστήσει τη σχέση της με τη Χλόη και πιστεύει ότι το κοινό μίσος τους για τον Παύλο θα τις ενώσει.

Στον ΑΝΤ1 τα βλέμματα είναι στραμμένα στο «Grand Hotel». Ο Ρήγας και η Αλίκη, η Κυβέλη και τα σκοτεινά της σχέδια, μονοπωλούν το ενδιαφέρον. Έτσι, το X «παίρνει φωτιά».

Το ίδιο θα συμβεί και στα επόμενα επεισόδια, όπου η Στέλλα αρνείται κατηγορηματικά ότι σκότωσε τον Πέτρο, αλλά ο Αρης ανακαλύπτει μία φωτογραφία που τη δένει απόλυτα με τη δολοφονία του παιδικού φίλου του. Η Κυβέλη αποκαλύπτει στη Σοφία και τον Αλέξανδρο την πραγματική ταυτότητα και το παρελθόν του Ρήγα και αποφασίζει να παίξει το τελευταίο χαρτί της για να τον αναγκάσει να της πουλήσει το ξενοδοχείο και να ελευθερώσει την Αλίκη από τον γάμο της.

Διαβάστε επίσης