Κατερίνα Θεοδωροπούλου

«Porto Leone - Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: Πρεμιέρα με φόνο
Στις 21.00, απόψε, στη συχνότητα του ALPHA, πρεμιέρα κάνει η πολυαναμενόμενη παραγωγή «Porto Leone - Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Οι Βασίλης Μπισμπίκης, Κλέλια Ρένεση, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αντώνης Καρυστινός, Αλέκος Συσσοβίτης, Μαριάννα Πολυχρονίδη και Ιζαμπέλλα Φούλοπ, είναι μερικοί μόνο εκ των πρωταγωνιστών μιας σειράς που θα αφήσει το στίγμα της.

Για τις οικογένειες του Συριανού Βούλγαρη και του Μανιάτη Καπετανάκου, η Μεγάλη Εβδομάδα του 1964 ξεκινάει όπως κάθε άλλη χρονιά, με τη θρησκευτική ευλάβεια των Παθών και την αναμονή της Ανάστασης. Μόνο που η Ανάσταση δεν θα έρθει. Οι δύο γιοι τους και κολλητοί φίλοι, Γρηγόρης Βούλγαρης και Στράτος Καπετανάκος, γίνονται εχθροί, όταν ο πρώτος μαθαίνει ότι ο δεύτερος έχει αφήσει έγκυο την αδελφή του, Λένα. Ο Γρηγόρης τον αντιμετωπίζει καταπρόσωπο, ο Στράτος στην αρχή το αρνείται και στο τέλος προκλητικά το παραδέχεται, αν και η Λένα ποτέ δεν αποκαλύπτει το όνομά του.

Ο Στράτος, τρελά ερωτευμένος µε την Άντζελα, πόρνη πολυτελείας στο κύκλωμα του πατέρα του Ηλία Καπετανάκου, ετοιμάζεται να κλέψει μέρος των εισπράξεων και να φύγει για Αμερική. Την ίδια στιγμή, ο Βούλγαρης έχει κανονίσει να δώσει το νόθο παιδί της κόρης του, στην Ξένη, αδελφή της γυναίκας του Γαλήνης. Παράλληλα, δύο από τα «κορίτσια» του καμπαρέ Πόρτο Λεόνε, ιδιοκτησίας του Ηλία Καπετανάκου, βρίσκονται σε διαμάχη για την καρδιά του Στράτου, µε αποτέλεσμα η µία να ρίξει βιτριόλι στην άλλη. Το βράδυ της Ανάστασης η Λένα γεννάει πρόωρα, ενώ µία ακόμα αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γρηγόρη και τον Στράτο, έχει τραγική κατάληξη.

Η Αλεξάνδρα ακολουθεί έντρομη τον γιο της στο νοσοκομείο, ενώ ο Γιάμαρης δίνει τον λόγο του στον Καπετανάκο ότι θα βρει τον υπαίτιο µέχρι την επόμενη µέρα. Η Γαλήνη προσπαθεί να διαφυλάξει τη Λένα από το να δεθεί µε το νεογέννητο βρέφος αφού είναι δρομολογημένο να φύγει στη Σύρο. Τα νέα του Στράτου φτάνουν και στην Άντζελα, γκρεμίζοντας την κόσμο της. Η Αλεξάνδρα φεύγει από το νοσοκομείο σαν χαμένη, ενώ η Γαλήνη παρατηρεί κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά του Γρηγόρη που την παραξενεύουν. Την ίδια ώρα ο Γιάμαρης ψάχνει τον Γρηγόρη, προκειμένου να του κάνει κάποιες ερωτήσεις…

