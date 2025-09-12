«Porto Leone»: Η πρεμιέρα που «κλείδωσε» και ο ρόλος του Βασίλη Μπισμπίκη

Ο ALPHA συνεχίζει να επενδύει στη μυθοπλασία και μία από τις πολυσυζητημένες σειρές είναι το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Το σίριαλ κάνει πρεμιέρα, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21.00, με διπλό επεισόδιο, και αναμένεται να καθηλώσει.

Η ιστορία μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη;

Δύο οικογένειες, του Βούλγαρη και του Καπετανάκου, ξεκινούν έναν υπόγειο πόλεμο στην Τρούμπα του 1964 που κινδυνεύει να διαλύσει τους πάντες γύρω τους. Ο Βούλγαρης, πλοιοκτήτης και καθαρός επιχειρηματίας, αποτρέπει τον γιο του, Γρηγόρη, από το να κάνει παρέες με τον γιο του Καπετανάκου, ιδιοκτήτη του πιο διάσημου καμπαρέ στην Τρούμπα, «Porto Leone».

Μία απιστία, μία προδοσία κι ένα τραγικό γεγονός λειτουργούν σαν ντόμινο διαλύοντας τον ιστό των σχέσεων των δύο οικογενειών. Ανάμεσά τους, ο Σπύρος Γιάμαρης, ο αστυνόμος που δουλεύει χρόνια για τους Καπετανάκους, όμως θα τους προδώσει για να προσωπικούς του λόγους….

Βασίλης Μπισμπίκης, Κλέλια Ρένεση, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αντώνης Καρυστινός, Αλέκος Συσσοβίτης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Άρης Αντωνόπουλος, Βασίλης Μηλιώνης, Σταύρος Σβήγκος, είναι λίγοι μόνο εκ των πρωταγωνιστών.

Καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις θα παίξει ο Βασίλης Μπισμπίκης, που θα υποδυθεί τον αστυνομικό Σπύρο Γιάμαρη. Σκληροτράχηλος, του Τμήματος Ηθών στον Πειραιά, φίλος του Ντίνου Βούλγαρη από τα νεανικά τους χρόνια. Μοναχικός και κλειστός στον εαυτό του, δεν παντρεύτηκε ποτέ ούτε είχε ακουστεί με καμιά σοβαρή σχέση. Ξεκίνησε την καριέρα του ως αστυνομικός ιδεαλιστικά, με στόχο να «καθαρίσει» όσο μπορούσε τον κόσμο από τη «βρομιά». Κάποια στιγμή πήρε εντελώς λάθος δρόμο, πράγμα που κόντεψε να τον καταστρέψει.